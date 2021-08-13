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Данилюк о достройке фрегата "Владимир Великий": На восьмом году войны до сих пор нет завода по изготовлению патронов, от планирования волосы дыбом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилюк о достройке фрегата

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал инициативу Минобороны по достройке корабля "Владимир Великий".

Об этом Данилюк сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Появилась информация, что Минобороны планирует строительство фрегата "Владимир Великий", который будет стоить около 1 миллиарда долларов. На фоне того, что на восьмом году войны у нас нет даже завода по изготовлению патронов и снарядов, не говоря уже о современном вооружении военных и то, что дроны продолжают покупать волонтеры - от такого планирования волосы становятся дыбом", - подчеркнул он.

По словам Данилюка, создается впечатление, что проходит соревнование - кто больше угодит Зеленскому.

"Не удивлюсь, если скоро дороги будут называть "Владимир Железобетонный", университет "Владимир Мудрый" или спутники "Владимир Межгалактический". Так недолго поспорить с президентом Туркменистана о том, кто из них на самом деле Бэнкси.

И опомнитесь уже! Даже вам уже должно было стать очевидным, что для того, чтобы остановить войну, мало просто "прекратить стрелять". Нужна сильная и современная армия. Хотите выполнить свое обещание украинцам - сделайте его таким. Тем более если у вас есть аж целый миллиард на строительство одного фрегата", - подытожил экс-секретарь СНБО.

Напомним, ранее Министерство обороны подсчитало, что для достройки корабля "Владимир Великий" Украине необходимо 8,3 млрд гривен – его переквалифицируют из класса "корвет" в класс "фрегат".

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Данилюк о достройке фрегата Владимир Великий: На восьмом году войны до сих пор нет завода по изготовлению патронов, от планирования волосы дыбом 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
лярд баксов который топится одной торпедой... это та же история как когда Армяне купили крутые самолеты без вооружения и потом на них смотрели всю войнушку
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13.08.2021 12:55
+9
А хто в очах зелених цуциків Володимир Великий ?
Правильно. Зеленський Данилюк о достройке фрегата "Владимир Великий": На восьмом году войны до сих пор нет завода по изготовлению патронов, от планирования волосы дыбом - Цензор.НЕТ 4944
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13.08.2021 12:50
+8
я об этом только вчера тут говорил и спорил ...фрегаты-фрегаты за кучу денег - а как вам питания бойца ВСУ всего за 81 гр.!!!!! в День !!! шоб вы так сцуки всю жизнь за такие деньги питались Зеленые чепушилы !!!
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13.08.2021 12:53
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Правила форума Совет форумчан
А хто в очах зелених цуциків Володимир Великий ?
Правильно. Зеленський Данилюк о достройке фрегата "Владимир Великий": На восьмом году войны до сих пор нет завода по изготовлению патронов, от планирования волосы дыбом - Цензор.НЕТ 4944
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13.08.2021 12:50 Ответить
Я дивлюсь що всі Вовочки іпануті. Від членіна і до *****, та його ************* ЗЕ.
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13.08.2021 12:54 Ответить
тут ще й подвійний підтекст в тому, що вони хочуть "великим" замінити сагайдачного! А чому? Тому що в нього ІМ'Я ПЕТРО! А хто ще з таким іменем?
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13.08.2021 14:07 Ответить
будемо відвертими:

не повезло Рівноапостольному князу Володимиру Великому Київському


із тезкою Вованом мелкім криворожим Данилюк про добудову фрегата "Володимир Великий": На восьмому році війни досі немає заводу з виготовлення патронів, від планування волосся дибки - Цензор.НЕТ 5050


а Данилюку зачьот - хорошо відстібався
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13.08.2021 15:03 Ответить
Навіщо патрони, коли ністрілять?
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13.08.2021 12:52 Ответить
Они «умнеют» только когда их от корыта отрывают …
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13.08.2021 12:52 Ответить
а то шо уже третий год зеленая шобла при власти...при полной власти.... и до сих пор нет патронного заводика...Данилюка как-то не напрягает???
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13.08.2021 12:53 Ответить
Зачем нам еще один завод?
Один уже построили:

"12.07.2017

"Мною внесено предложение о строительстве завода по производству боеприпасов с использованием новейших технологий в соответствии со всеми стандартами НАТО, что обеспечит совместимость боеприпасов, которые будут производиться по основным калибрами, на это предлагается выделить 1,4 млдр грн", - заявил Порошенко.
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13.08.2021 13:00 Ответить
х/з кому верить
19.12.2018, 22:46

МВД показало патронный завод, который заменит Луганский - видео

https://youtu.be/2t2nqEJ2QK8
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13.08.2021 13:12 Ответить
Форт давно уже делает патроны для пистолетов.
Это видео просто показуха для лохтората.
"2011 року об'єднання «Форт» виграло тендер на поставку 327 пістолетів Форт і 41,75 тис. патронів типу ПМ"
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13.08.2021 14:20 Ответить
я первым предложением так и написал
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13.08.2021 14:22 Ответить
Другое дело банда соевых мародеров, те пять лет были и ни чего не построили.
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13.08.2021 16:00 Ответить
и совсем жеж другие дела у зеленых жаб и их подпевал...квакают и квакают на папередников третий год... и все еще никак не уймутся, вместо того чтоб за своими лапами перепончатыми следить...и пузыри надуваемые контролировать...
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13.08.2021 16:09 Ответить
папередники виноваты...у "зеленых патриотов" только и дела - пришить дело папередникам и во всех своих проё обвинить их же... так почему ж сами не закатали рукава, а только набивают карманы ????
не отвечайте. ! эта песня бесконечная...
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13.08.2021 20:20 Ответить
я об этом только вчера тут говорил и спорил ...фрегаты-фрегаты за кучу денег - а как вам питания бойца ВСУ всего за 81 гр.!!!!! в День !!! шоб вы так сцуки всю жизнь за такие деньги питались Зеленые чепушилы !!!
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13.08.2021 12:53 Ответить
https://realist.online/news/v-shtabe-oos-oproverhli-informatsiju-o-nekachestvennom-pitanii-dlja-bojtsov-vsu-foto

И шо Вы имеете сказать по этому поводу? Или так, чтобы звиздануть что-нибудь?
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13.08.2021 13:27 Ответить
***** могу сказать- скатайся на Олешки посмотри чем кормят на полигоне поспрашивай чей продмагазин стоит с наценками в 3 раза и сколько тратят своих денег на еду . что бы не жрать картошку без ни..я
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13.08.2021 14:09 Ответить
Что, не подают рапанов в шоколадном соусе? Наверное по всем ВСУ так? Если начпрод наживается надо его под суд. А во всей армии как Олешках, да?
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13.08.2021 14:28 Ответить
х.. Вовкины без соли военным подают Данилюк про добудову фрегата "Володимир Великий": На восьмому році війни досі немає заводу з виготовлення патронів, від планування волосся дибки - Цензор.НЕТ 7247
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13.08.2021 15:05 Ответить
Эх, ребята, не видели вы что было в солдатских котлах в 1993-2001 году...
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13.08.2021 15:13 Ответить
да во всех ВСУ сейчас так наверное главком наживается . тут на начпрода не спишешь
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13.08.2021 16:36 Ответить
Главком накуривается айкосиками, не более. Я вам могу рассказать как жрать жаренную скумбрию с гречневой кашей без масла. Калорий обалдеть, но Вы на досуге попробуйте и поймете.
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13.08.2021 16:43 Ответить
На 81 грн в день можно нормально питаться. К чему эта дефекация?
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13.08.2021 16:02 Ответить
ну так и питайся дефективный !!!
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13.08.2021 17:17 Ответить
лярд баксов который топится одной торпедой... это та же история как когда Армяне купили крутые самолеты без вооружения и потом на них смотрели всю войнушку
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13.08.2021 12:55 Ответить
Там даже до вооружения не дошло. Нужна целая инфраструктура для эффективного применения самолетов. Это такие же погремушки, как и наш фрегат.
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13.08.2021 13:00 Ответить
Даже вам уже должно было стать очевидным, что для того, чтобы остановить войну, мало просто "прекратить стрелять". Нужна сильная и современная армия Данилюк о достройке фрегата "Владимир Великий": На восьмом году войны до сих пор нет завода по изготовлению патронов, от планирования волосы дыбом - Цензор.НЕТ 1366 . Источник: https://censor.net/ru/n3282578
Тоість , армия - мова - віра , таки актуальне гасло ?? Данилюк о достройке фрегата "Владимир Великий": На восьмом году войны до сих пор нет завода по изготовлению патронов, от планирования волосы дыбом - Цензор.НЕТ 1579 .
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13.08.2021 12:56 Ответить
А у Зе дещо інше гасло: Арахамія - Вова - Термос. Данилюк про добудову фрегата "Володимир Великий": На восьмому році війни досі немає заводу з виготовлення патронів, від планування волосся дибки - Цензор.НЕТ 2240
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13.08.2021 14:19 Ответить
ВМФ Украине нужен и новые корабли нужно строить...в Саши паникера подгорает не зря тебя выгнали.
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13.08.2021 12:56 Ответить
Да, только зачем Данилюк это чудо нам привел во власть? Понятно, шо это преступление, строить боевой корабль, который будет потоплен в течение первых 15-ти минут потенциального вторжения РФ в Украину. зато как бубочка будет красиво смотрецца в форме офицера подводника на палубе боевого корабля. Пама с мамой обрыдаюцца.
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13.08.2021 12:58 Ответить
Этот нарид всегда был тупым, таким и остается.
Еще при премьерстве Ющенко киевскому станкозаводу был спущен оборонный заказ на производство патронов и стрелкового оружия
Тупые зебилы пикетировали кабмин с удочками и голодали в палатках, лишь бы госзаказ забрали.
Где теперь тот станкозавод?
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13.08.2021 12:58 Ответить
Какой там оборонзаказ киевскому заводу, и куда при Ющенку спустили? По подробней нельзя? И кто конкретно просрал станкозавод, и когда? И чьи там флажки на удочках телепались? Давай, ты же все видел. Данилюк про добудову фрегата "Володимир Великий": На восьмому році війни досі немає заводу з виготовлення патронів, від планування волосся дибки - Цензор.НЕТ 8372
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13.08.2021 13:18 Ответить
Про Ющенко можешь нагуглить, если тебе мнтересно.
Просрало заказ руководство завода, избранное его коллективом. Состояло из ура-патриотов, закончивших львовскую политехнику.
Флажки, кстественно были государственные и красно-черные, а фули.
Патриотизм - хороший бизнес-проект и запросто оправдает порезку завода на лом.
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13.08.2021 13:33 Ответить
При этом распевали гимн и песни УПА, кричали, что завалят эвропу своими станками и нефуй.
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13.08.2021 13:38 Ответить
Я ему про завод , он мне про Ющенко. И что про него гуглить? Ющенко как Ющенко. Только при чем тут зебилы , при Ющенко? Тут скорей про ********* , таких как ты. Данилюк про добудову фрегата "Володимир Великий": На восьмому році війни досі немає заводу з виготовлення патронів, від планування волосся дибки - Цензор.НЕТ 8436
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13.08.2021 14:24 Ответить
Зебилы возникли не при Зеленском, это - состояние души, тупой шаровик, типо тебя, которого любой жид разведет, как лоха.
Это и есть зебил.
Уразумел?
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13.08.2021 14:32 Ответить
Я рад, что ты понял свою роль в истории!
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13.08.2021 14:52 Ответить
Ты сам то понял , что я понял? "Понятливый" ты наш. Данилюк про добудову фрегата "Володимир Великий": На восьмому році війни досі немає заводу з виготовлення патронів, від планування волосся дибки - Цензор.НЕТ 5767
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13.08.2021 15:01 Ответить
А когда возникли зебилы? Может расскажешь "теоретик".
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13.08.2021 14:59 Ответить
А ФИО у тех кто просрал завод имеется? Или ты только ля-ля-ля-ля?
Вот только ФИО "ПОГУГЛИ" тут не прокатит. Иначе ты пистттабол. Данилюк про добудову фрегата "Володимир Великий": На восьмому році війни досі немає заводу з виготовлення патронів, від планування волосся дибки - Цензор.НЕТ 1103
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13.08.2021 15:05 Ответить
Еще забыл спросить. А ты к этому народу себя относишь , или ...? Данилюк про добудову фрегата "Володимир Великий": На восьмому році війни досі немає заводу з виготовлення патронів, від планування волосся дибки - Цензор.НЕТ 2870
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13.08.2021 13:20 Ответить
Та причем тут "зеленая шобла". Его никогда не построят при любой власти. Это же Украина.
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13.08.2021 12:59 Ответить
Что плохого в новосте о достройке фрегата Владимир Великий ??? Или у Данилюка когда он был при власти не было возможности построить патронный завод ?? Или может у него так подгорело от того что денежные потоки на постройку корабля пройдут мимо его карманов ?
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13.08.2021 13:05 Ответить
Якщо українці досі не вийшли на вулиці з вимогами дострокових, то все, що з ними станеться в найблищому майбутньому, вони заслужили
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13.08.2021 13:06 Ответить
А шооо станэться? Данилюк про добудову фрегата "Володимир Великий": На восьмому році війни досі немає заводу з виготовлення патронів, від планування волосся дибки - Цензор.НЕТ 8447
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13.08.2021 13:19 Ответить
Пиво і горілка закінчаться
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13.08.2021 23:03 Ответить
Данилюк про добудову фрегата "Володимир Великий": На восьмому році війни досі немає заводу з виготовлення патронів, від планування волосся дибки - Цензор.НЕТ 3669
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14.08.2021 07:58 Ответить
пане Данелюк, зеленський оголосив "ВЕЛИКИЙ ДЕРЕБАН" йому не до патронів і тим більше не до корветів. всі гроші Україна ідуть туди де їх можна безкарно красти. після подорожчання будівництва доріг на 92% вони додають ще 10-45% надуманих цін. про що ще можна говорити. а про те що до нього жоден президент і прем,є не був покараний і цим зелебобам теж нічого не буде.
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13.08.2021 13:09 Ответить
"Та схаменіться вже! Навіть вам вже мало стати очевидним, що для того, щоб зупинити війну, не достатньо просто "прєкратіть стрєлять/", - підсумував екссекретар РНБО. Джерело: https://censor.net/ua/n3282578
я щось ні в біса не розумію: але ж оце данілюк, свого часу, вітало ці слова зеленського, підтримувало ці слова зеленського та завдяки, серед іншого, й цій дурні потрапило на посаду секретаря РНБО.
тоді це данилюк теж знало, що бреше, чи не замислювалося йдучи до влади?
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13.08.2021 13:24 Ответить
С патронов воровать не выгодно,а то бы в первый год войны завод запустили.. Данилюк про добудову фрегата "Володимир Великий": На восьмому році війни досі немає заводу з виготовлення патронів, від планування волосся дибки - Цензор.НЕТ 8399
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13.08.2021 13:28 Ответить
Хрен.
Тут иудеи, предки которых воевали на продуктовых складах Ташкента, распинаются про консервы по лендлизу.
Так они только эти консервы и жрали.
В 1943 году в армии жрали фуражный овес, бо коней уже с"ели.
По лендлизу пришло 95 процентов патронов, снарядов и порохов.
А воевали до конца войны трехлинейками, поскольку были царские запасы патронов.
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13.08.2021 13:46 Ответить
Закусывать надо. Данилюк про добудову фрегата "Володимир Великий": На восьмому році війни досі немає заводу з виготовлення патронів, від планування волосся дибки - Цензор.НЕТ 8820
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13.08.2021 14:28 Ответить
А чего при Данилюке в правильтельстве Гройсмана не построили за 5 лет Патронный завод?
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13.08.2021 13:29 Ответить
Не знаю какую роль Данилюк будет занимать в гареме брошенных жен зеледента, но Богдан там все равно будет султаном, по праву первого кинутого зеленым наркоманом.
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13.08.2021 13:30 Ответить
То хто ж не давав славному екс-Данилюку та його ще славнішому папєрєдніку з гідністю створити виробництво набоїв - виробники напоїв? Данилюк про добудову фрегата "Володимир Великий": На восьмому році війни досі немає заводу з виготовлення патронів, від планування волосся дибки - Цензор.НЕТ 9336
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13.08.2021 13:53 Ответить
просто ім'я в того ржавого корита "Вол де Мор" і не аби який, а ВЕЛИКИЙ!!! Ось і гроші знайдуться на таке діло. Думаєте чому так РАПТОВО захотіли позбутись Сагайдачного? ПРАВИЛЬНО, бо ім'я в нього ПЕТРО! А в зелен-ого алергія на Петрів.....
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13.08.2021 14:06 Ответить
Системы ПВо за год модернизировано 4 штуки. Это как покрасили? а по плану 20 штук. Это же основная деталь сейчас. Прилетят типа байрактары и всё ничего нет
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13.08.2021 14:54 Ответить
Тю. А шо с выполнением обронзаказа на этот год???!!!

Или Данилюк весь год был в коме?
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13.08.2021 16:45 Ответить
Може краще одразу авіаносець, щоб "литаки летять будем всех бомбить")
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13.08.2021 17:35 Ответить
Просто в міноборони сидять дурні та зрадники. І що характернро,кількість їх приблизно однакова.
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13.08.2021 20:01 Ответить
Зелёная шобла увлечена освоением ресурса. Вместо патронов, которые уже со времён Петра назрели и хорошей балистракеты (слушайся Горбулина, дурачок), которую будут очень серьёзно воспринимать в Москве уже завтра, клоун играется в кораблики
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13.08.2021 20:58 Ответить
Какой патронный завод?! Они даже топливо- элементарный расходник не закупили на этот год! Оборонзаказ подписан и оплачен на 18% ! Не выполнен а только подписан. Это Диверсия!
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14.08.2021 00:19 Ответить
 
 