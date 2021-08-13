Данилюк о достройке фрегата "Владимир Великий": На восьмом году войны до сих пор нет завода по изготовлению патронов, от планирования волосы дыбом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал инициативу Минобороны по достройке корабля "Владимир Великий".
Об этом Данилюк сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Появилась информация, что Минобороны планирует строительство фрегата "Владимир Великий", который будет стоить около 1 миллиарда долларов. На фоне того, что на восьмом году войны у нас нет даже завода по изготовлению патронов и снарядов, не говоря уже о современном вооружении военных и то, что дроны продолжают покупать волонтеры - от такого планирования волосы становятся дыбом", - подчеркнул он.
По словам Данилюка, создается впечатление, что проходит соревнование - кто больше угодит Зеленскому.
"Не удивлюсь, если скоро дороги будут называть "Владимир Железобетонный", университет "Владимир Мудрый" или спутники "Владимир Межгалактический". Так недолго поспорить с президентом Туркменистана о том, кто из них на самом деле Бэнкси.
И опомнитесь уже! Даже вам уже должно было стать очевидным, что для того, чтобы остановить войну, мало просто "прекратить стрелять". Нужна сильная и современная армия. Хотите выполнить свое обещание украинцам - сделайте его таким. Тем более если у вас есть аж целый миллиард на строительство одного фрегата", - подытожил экс-секретарь СНБО.
Напомним, ранее Министерство обороны подсчитало, что для достройки корабля "Владимир Великий" Украине необходимо 8,3 млрд гривен – его переквалифицируют из класса "корвет" в класс "фрегат".
Пожалуйста, подождите...
Правильно. Зеленський
не повезло Рівноапостольному князу Володимиру Великому Київському
із тезкою Вованом мелкім криворожим
а Данилюку зачьот - хорошо відстібався
Один уже построили:
"12.07.2017
"Мною внесено предложение о строительстве завода по производству боеприпасов с использованием новейших технологий в соответствии со всеми стандартами НАТО, что обеспечит совместимость боеприпасов, которые будут производиться по основным калибрами, на это предлагается выделить 1,4 млдр грн", - заявил Порошенко.
19.12.2018, 22:46
МВД показало патронный завод, который заменит Луганский - видео
https://youtu.be/2t2nqEJ2QK8
Это видео просто показуха для лохтората.
"2011 року об'єднання «Форт» виграло тендер на поставку 327 пістолетів Форт і 41,75 тис. патронів типу ПМ"
не отвечайте. ! эта песня бесконечная...
И шо Вы имеете сказать по этому поводу? Или так, чтобы звиздануть что-нибудь?
Тоість , армия - мова - віра , таки актуальне гасло ?? .
Еще при премьерстве Ющенко киевскому станкозаводу был спущен оборонный заказ на производство патронов и стрелкового оружия
Тупые зебилы пикетировали кабмин с удочками и голодали в палатках, лишь бы госзаказ забрали.
Где теперь тот станкозавод?
Просрало заказ руководство завода, избранное его коллективом. Состояло из ура-патриотов, закончивших львовскую политехнику.
Флажки, кстественно были государственные и красно-черные, а фули.
Патриотизм - хороший бизнес-проект и запросто оправдает порезку завода на лом.
Это и есть зебил.
Уразумел?
Вот только ФИО "ПОГУГЛИ" тут не прокатит. Иначе ты пистттабол.
я щось ні в біса не розумію: але ж оце данілюк, свого часу, вітало ці слова зеленського, підтримувало ці слова зеленського та завдяки, серед іншого, й цій дурні потрапило на посаду секретаря РНБО.
тоді це данилюк теж знало, що бреше, чи не замислювалося йдучи до влади?
Тут иудеи, предки которых воевали на продуктовых складах Ташкента, распинаются про консервы по лендлизу.
Так они только эти консервы и жрали.
В 1943 году в армии жрали фуражный овес, бо коней уже с"ели.
По лендлизу пришло 95 процентов патронов, снарядов и порохов.
А воевали до конца войны трехлинейками, поскольку были царские запасы патронов.
Или Данилюк весь год был в коме?