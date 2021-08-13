Кулеба о наличии шеврона "Беркут" у задержанного в Германии британца, подозреваемого в работе на российскую разведку: Мы обратим внимание правоохранителей на это

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба намерен обратить внимание украинских правоохранителей на обнаруженный сувенирный шеврон "Беркута" в квартире задержанного в Германии британца, которого подозревают в работе на российскую разведку.

"Мы, безусловно, обратим внимание наших правоохранителей на этот факт. Если они увидят в этом какую-то зацепку, то убежден, соответствующие расследования будут проведены", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом министр отметил, что обнаруженный шеврон "Беркута" является сувенирным и он "не видит оснований для проведения специального расследования о наличии у него шеврона "Беркута".

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"Такой яркий персонаж попал в руки немецких спецслужб, было бы наивно считать, что он один такой, поэтому я желаю немецким контрразведчикам еще системнее работать над выявлением сети российских агентов", - добавил Кулеба.

В минувшую среду телеканал Sky News сообщил, что британская служба безопасности MI5 осуществляла наблюдение за британским подданным Дэвидом С., задержанным в Германии по подозрению в работе на российскую спецслужбу, и что его задержание не было внезапным. Также сообщалось, что Дэвид С. работал в посольстве Великобритании в Берлине, говорит о том, что он имел ограниченный доступ к информации высокого уровня, но в то же время этот доступ не был незначительным. Он, в частности, мог предоставлять России данные по протоколам безопасности в посольстве, детали о внутренней Wi-Fi-сети, профили старших дипломатов и их семей и, вероятно, даже имена агентов Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6) в Берлине.

Газета The Guardian позже сообщила, что задержанный 57-летний Дэвид Смит служил охранником при посольстве Великобритании в Германии.

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Глава Скотленд-Ярда Крессида Дик подтвердила, что задержание Дэвида Смита стало результатом тесного сотрудничества Британии и ФРГ на протяжении нескольких месяцев.

Газета Daily Mail опубликовала фотографии из квартиры в Потсдаме задержанного мужчины. В ней обнаружили несколько российских флагов и атрибутов военной формы, книги на русском языке по психологии и саморазвитию. Несколько книг в его библиотеке посвящены истории Третьего рейха, в частности, про 12-ю танковую дивизию СС. Еще одна книга - роман бывшего сотрудника британской разведки Джона Ле Карре "Убийство по-джентельменски". Также в его двухкомнатной квартире обнаружили мягкие игрушки и приставку Play Station.