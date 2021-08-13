Главная задача в инфопространстве РФ - формирование образа внешних и внутренних врагов. Если и это не поможет, следующий шаг - теракты, - Копытько

Главная задача в российском информпространстве - этнонациональная мобилизация перед выборами, формирование образа внешних и внутренних врагов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет эксперт Алексей Копытько на своей странице в Facebook.

"Парад русофобов заказывали? Несколько часов назад (до взрыва автобуса в Воронеже) сетка ресурсов ГРУ начала продвигать на федеральном уровне сообщение с заламыванием рук на тему "как злобные бандеровцы затравили прыгунью Ярославу Магучих и заставили ее опубликовать покаянный текст за фото с российской спортсменкой".

Саму ситуацию с фото оставлю за скобками, тут важна конкретная информационная атака, начавшаяся в определенном контексте.

Дело в том, что последние месяца полтора в публичном пространстве РФ активно подсвечиваются сюжеты на тему:

- русских обижают за границей;

- басурмане (мигранты, представители других народов) бесчинствуют в России", - написал он.

Также Копытько отметил, что помимо "традиционных завываний по поводу Украины в фокусе оказались:

- Инцидент с русским мальчиком в Кыргызстане, которого обижали в спортивном лагере (история превратилась в сериал и поднята на федеральный уровень);

- Сериал видео из Казахстана, где граждане извиняются за использование русского языка;

- Жесткий ответ азербайджанского дипломата Жириновскому, который традиционно набредил разных глупостей;

- Лезгинка на проезжей части в Нижнем Новгороде;

- Нападение "лиц кавказской национальности" на девушку в Кемерово;

- Несколько массовых драк с участием различных национальных общин в Москве и Питере;

- Инцидент в Симферополе, и многое другое.

- Ну, и Олимпиада (в частности – художественная гимнастика) само собой".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Эксперт отмечает, что подобные инциденты – не редкость. Отличие в том, что сейчас они информационно выстраиваются в снежный ком для решения определенной задачи. Задача эта – этнонациональная мобилизация перед выборами, формирование образа внешних и внутренних врагов.

"А все потому, что ситуация в России непростая и нужно будет на кого-то сбросить негатив. Однако беда в том, что из безопасных "врагов" почти никого не осталось. Политическую оппозицию зачистили под ноль.

Делать жупел из США нужно в рамках, ведь сейчас наметился как-то диалог. Повышать градус в отношении Украины бесполезно, ибо некуда. ЕС – всегда преподносили как нечто слабое и аморфное, в общем – нестрашное. Китай — табу. Литва в качестве злодея не годится из-за масштаба. Коррупционеры – как фактор мобилизации не работает. ЛГБТ – всем уже надоели…Остается наглядный враг в лице инородцев. К тому же реальных проблем в этой сфере достаточно.

И вот как раз по причине наличия реальных проблем кристаллизация недовольства по национальному признаку в империи – это очень опасно. Это джинн, которого не так легко потом затолкать в бутылку. Тем не менее, к этой мере решили прибегнуть. Значит – проблемы большие. Если и это не поможет, следующий шаг – теракты…", - написал Копытько.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"П.С. По ситуации в Воронеже ситуация уже странная. На первом фото момент взрыва (ранено 17 человек, 2 погибли). Власть пытается сходу отбросить версию теракта, утверждая, что взорвалось газовое оборудование. Параллельно тиражируются цитаты водителя, что автобус не был оборудован газом и работал на дизеле.

Если начнётся линейка с терактами, зловредные инородцы и русофобы мгновенно исчезнут из эфира. Вот и посмотрим", - добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, в российском Воронеже прогремел взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ. Во время взрыва в автобусе находились 35 пассажиров, были заняты все сидячие места.

В депздраве Воронежской области сообщили РБК, что после взрыва в больницы были доставлены 19 пострадавших, одна женщина скончалась. Четверо сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии, десять — в состоянии средней степени тяжести.