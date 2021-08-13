РФ активно завозит в ОРДЛО горючее, боевые бронемашины и патроны для снайперских винтовок, - разведка

Командование ВС РФ наращивает боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, с начала августа этого года, противник продолжает интенсивное перемещение грузов на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях.

В частности, с территории России ввезено около одной тысячи тонн горючего. Среди них - боевые бронированные машины и патроны калибра 12,7 мм для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

"Для сокрытия поставки боевой техники и имущества военного назначения оккупанты используют как дороги, которые проходят через пропускные пункты на неконтролируемых Украиной участках границы, так и обходные пути", - отметили в украинской разведке.

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