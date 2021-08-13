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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
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РФ активно завозит в ОРДЛО горючее, боевые бронемашины и патроны для снайперских винтовок, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

РФ активно завозит в ОРДЛО горючее, боевые бронемашины и патроны для снайперских винтовок, - разведка

Командование ВС РФ наращивает боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, с начала августа этого года, противник продолжает интенсивное перемещение грузов на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях.

В частности, с территории России ввезено около одной тысячи тонн горючего.  Среди них - боевые бронированные машины и патроны калибра 12,7 мм для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

"Для сокрытия поставки боевой техники и имущества военного назначения оккупанты используют как дороги, которые проходят через пропускные пункты на неконтролируемых Украиной участках границы, так и обходные пути", - отметили в украинской разведке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Донбассе остается сложной. Наемники РФ целенаправленно провоцируют бойцов ВСУ, - разведка
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Топ комментарии
+4
Оцими "гумконвоями": "Украинские пограничники помогли россиянам провести в ОРДЛО юбилейный 100-й гумконвой, - ОБСЕ" - завозять
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13.08.2021 13:34
+3
Єссєссна. Для ***** це свято як серпом. Готують якусь пакость, як завжди.
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13.08.2021 13:35
+3
Не может быть! Никогда за 7 лет такого не было и вдруг - нате вам, разведали...
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13.08.2021 13:36
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Они тоже готовятся праздновать день Независимости Украины, а вы что подумали? РФ активно завозит в ОРДЛО горючее, боевые бронемашины и патроны для снайперских винтовок, - разведка - Цензор.НЕТ 5084
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13.08.2021 13:30 Ответить
Єссєссна. Для ***** це свято як серпом. Готують якусь пакость, як завжди.
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13.08.2021 13:35 Ответить
Горючка резко вздорожала. Газ тоже.
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13.08.2021 13:31 Ответить
Оцими "гумконвоями": "Украинские пограничники помогли россиянам провести в ОРДЛО юбилейный 100-й гумконвой, - ОБСЕ" - завозять
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13.08.2021 13:34 Ответить
Без відома найвеличнішого тут і муха не пролетить. Роби висновки.
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13.08.2021 13:37 Ответить
Перебільшення. У нього тільки чиясь рука у дупі. РФ активно завозит в ОРДЛО горючее, боевые бронемашины и патроны для снайперских винтовок, - разведка - Цензор.НЕТ 9715
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13.08.2021 13:44 Ответить
Не може бути!.. А ще, влітку тепло, а взимку - сніг.
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13.08.2021 13:36 Ответить
Не может быть! Никогда за 7 лет такого не было и вдруг - нате вам, разведали...
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13.08.2021 13:36 Ответить
Раз просрали Донбасс,то чего вы хотели ? Они и будут это делать это дальше. Оккупант ,он такой.
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13.08.2021 13:37 Ответить
Просралі? Казав Аваков, що на Донбасі 20 000 ментів перейшли на сторону Путіна. Це тільки менти, а скільки тисяч інших силовиків зрадили Присязі? До речі, загальна циферка зрадників засекречена. Хе-хе ...
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13.08.2021 13:53 Ответить
Это и есть - просрали. Эти менты ГОД тынялись,прежде чем решились окончательно перейти к врагу. Они даже на баррикады вместо себя бомжей ставили,чтобы не светиться. Значит была надежда у них,что это временно. Но им никто ничего незапропонував и не перевел в коммандировку во Львов. А львовян на их место. Эти вещи очень простые. Ими не хотели заниматься. Умышленно не хотели.
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13.08.2021 14:00 Ответить
Ігор, це не двірники, котрим треба було щось запропонувати. Це люди, котрі присягали. Присяга! До речі, в Криму було ще веселіше, усі військові частини, котрі мали Крим боронити, тихо-тихо перебігли до Путіна.
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13.08.2021 14:10 Ответить
Они хуже дворников.И чихать им на присягу. Тут нужно было смелое и быстрое решение. Подкуп. Да. А вы посмотрите сколько уже потрачено на войну.Не считая убитых и калек. Которым тоже нужно платить. Дешевле было их всех повысить на два -три звания и убрать подальше от греха.
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13.08.2021 14:14 Ответить
тебя надо было в президенты... но ты ж пока таксуешь... а так бы ого-го, смело и быстро
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13.08.2021 18:41 Ответить
Досі ще з-під шахт. озброєння, яке ніколи не закінчується здобувають! Шобвиповиздихали, кацапи!
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13.08.2021 13:43 Ответить
И зачем дутое завозить, можна в ордло насосом накачать, и танки, и ракеты. Зачем пугать народ страной четвертого мира с плешивым царьком на кремле, который боится с бункера вылезать, если он сидит на атомной боеголовке периода загнивания совка, не факт что она взорвется..
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13.08.2021 13:47 Ответить
паРашисти пакостят изподтишка в стиле ихтамнетов.. При этом ватники упорото пытаются оправдаться "закрывая глаза" на ********* Кремля. Рабы по генам и без мозгов!!! Только жесткая ответка ВСУ останавливает гандонов паРаши
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13.08.2021 13:49 Ответить
Ну і? Я ще розумію якби кожна така новина закінчувалася "а ЗСУ роздає рпг-18, тротил та пкм в приватні господарства" - а так це констатація факту прямої загрози і повна бездіяльність.
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13.08.2021 14:06 Ответить
Бесполезные международные организации уже вышли из кабинета офтальмолога?
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13.08.2021 14:27 Ответить
Короче, готовятся к "мирному плану" по- зеленскому....Сейчас Клоун заглянет еще раз в очко Ху#лу и увидит там "готовность к диалогу"...
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13.08.2021 15:08 Ответить
что такое боевые бронемашины? )
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13.08.2021 18:40 Ответить
 
 