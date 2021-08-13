С начала суток наемники РФ на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, - Минобороны

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток 13 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По состоянию на 12 часов текущих суток нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки, 12 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, украинский воин получил огнестрельное ранение.

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