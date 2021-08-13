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Минобороны (8222) операция Объединенных сил (4182)

С начала суток наемники РФ на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток наемники РФ на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, - Минобороны

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток 13 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По состоянию на 12 часов текущих суток нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки, 12 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, украинский воин получил огнестрельное ранение.

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Ах как хорошо ! Ну завтра будут раненые,убитые...Что то измениться ?
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13.08.2021 13:42 Ответить
Ясен пень - фрау Меркель к Вовану приехала в гости !
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13.08.2021 13:44 Ответить
Меркель в гости собралась.
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13.08.2021 13:46 Ответить
Та не, гумконвой, суки, только сегодня получили, еще не разгрузили...
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13.08.2021 13:46 Ответить
Не похмелились.
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13.08.2021 13:52 Ответить
Їм зараз не до цього. Приймають сотий гумконвой.
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13.08.2021 13:47 Ответить
Некогда им - СНИЛСы оформляют.
По ним смогут получать и ордынские страховки С начала суток наемники РФ на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3295 и материнский капитал С начала суток наемники РФ на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5949
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13.08.2021 13:49 Ответить
Понятно!
Меркель в Москве, на Донбассе тишина....
Путлер приказал огонь не открывать.
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13.08.2021 13:50 Ответить
2 года каждый день нарушали, но "режим прекращения огня" все равно не нарушился.

И вот перемога - кацапам не успели подвезти боеприпасы и они один день на стреляли.
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13.08.2021 16:40 Ответить
 
 