С начала суток наемники РФ на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток 13 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"По состоянию на 12 часов текущих суток нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки, 12 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, украинский воин получил огнестрельное ранение.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
По ним смогут получать и ордынские страховки и материнский капитал
Меркель в Москве, на Донбассе тишина....
Путлер приказал огонь не открывать.
И вот перемога - кацапам не успели подвезти боеприпасы и они один день на стреляли.