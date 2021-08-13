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Новости За рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Лавров ответил на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО: Призыв уезжать в Россию возмутителен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лавров ответил на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО: Призыв уезжать в Россию возмутителен

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского жителям ОРДЛО, которые считают себя россиянами, покинуть оккупированный Донбасс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны. Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале "Слуга народа", - отметил Лавров.

"Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше", - добавил министр иностранных дел страны-агрессора.

Напомним, ранее Зеленский обратился к жителям оккупированного Донбасса, которые считают себя россиянами.

"Я считаю, для будущего своих детей и внуков - ты любишь Россию и считаешь, что ты всю жизнь пребывал на территории Украины, но "чувствовал, что это Россия" и т.д, - если ты так чувствуешь, я считаю, что такой человек должен понять, что ради своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России", - сказал президент Украины.

Также читайте: В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+42
Пока не дать им по зубам,они будут ехидничать и умничать.ВСе это лечиться. Но только через зубы.
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13.08.2021 13:47
+33
Действительно, пусть гадят здесь?.. Да нет дружище, всё-таки в Саратов, Магадан, Махачкала, Кызыл со всеми своими монатками
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13.08.2021 13:48
+24
Короче, кацапы на РФ кацапам с ОРДЛО не рады!
Выход и не братья, и не один народ !
Однако....
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13.08.2021 13:48
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Пока не дать им по зубам,они будут ехидничать и умничать.ВСе это лечиться. Но только через зубы.
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13.08.2021 13:47 Ответить
человек, до которого доходит только через боль, называется быдлом
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13.08.2021 13:48 Ответить
Бывший человек.
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13.08.2021 15:33 Ответить
Ні, не через зуби... Через відбиті печінки, яйця та стерилізацію кацапських самок. Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 7737
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13.08.2021 20:23 Ответить
Действительно, пусть гадят здесь?.. Да нет дружище, всё-таки в Саратов, Магадан, Махачкала, Кызыл со всеми своими монатками
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13.08.2021 13:48 Ответить
Когда йоська сралін заселив кацапами південний схід України після голодомору вони навіть не зрозуміли за шо їм була така честь переїхати з сибірських, уральських та мордовських мухосрансків на теплі та родючі землі України. А їх потомство яке сьогодні ненавидить країну в якій живе цього не розуміють. І при цьому не хочуть їхати на історічєскую, а хочуть шоб історічєская була там де вони зараз живуть Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 3680
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13.08.2021 15:11 Ответить
Забыл южный берег моря Лаптевых....
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13.08.2021 16:48 Ответить
Для чого Цензор постійно цитує дикунів із Росії!? Цей Лавров нелегітимний міністр. Всі ці дикуни в Росії звичайні аферисти і злочинці.
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13.08.2021 13:48 Ответить
А почему и не процитировать? Адептам "один нарид"? Лавров ответил на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО: Призыв уезжать в Россию возмутителен - Цензор.НЕТ 9294
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13.08.2021 13:57 Ответить
Лавров ответил на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО: Призыв уезжать в Россию возмутителен - Цензор.НЕТ 250
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13.08.2021 13:48 Ответить
Короче, кацапы на РФ кацапам с ОРДЛО не рады!
Выход и не братья, и не один народ !
Однако....
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13.08.2021 13:48 Ответить
Лошадь паршива.
Лавров лаврал лаврёт и будет лаврать
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13.08.2021 13:49 Ответить
навіть сивий мерин визнає, що фільмец, знятий з-за участі касапії, був передвиборчою агітацією за клована
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13.08.2021 13:49 Ответить
Зеленський і мистецтво?! Він про що?
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13.08.2021 13:49 Ответить
Маячня параноїка неосяжна та незбагненна !!!)))
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13.08.2021 14:02 Ответить
Знал бы ты, лаврушка, как твоя харя конская возмутительна!) Отсыпала б я тебе овса аргентинского, но этим гамном не балуюсь.)
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13.08.2021 13:51 Ответить
Сивий мерін вівсяно-кокаїнової суміші об"ївся!!!)))
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13.08.2021 13:58 Ответить
жить в стране и ее ненавидеть имея возможность уехать домой - это болезнь!
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13.08.2021 13:51 Ответить
они все ею поражены...и в германии,и в штатах,ностальгируют,спиваются-но к бярёзкам не едут...
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13.08.2021 14:20 Ответить
Сережа, что соотечественники уже за..али?
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13.08.2021 13:52 Ответить
Ну все, сейчас бубочка как ответит, как пнет эту кокаиновую лошадь, как запишет видосик, как рванет куда-нибудь после этого в очередной раз отдохнуть потому что в зеркало на себя всего такого грозного даже смотреть не сможет...
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13.08.2021 13:52 Ответить
Володарі аусвайсу з куркою повинні їхати в свої іпєня. Їм нічого робити в чужій країні.
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13.08.2021 13:53 Ответить
Чемодан, вокзал, Россия... і нехай щастить, тобто, нема чого вам тут шастати.
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13.08.2021 13:53 Ответить
А по-москальськи це звучить : "Пусть идут нахрен!" Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 9475
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13.08.2021 21:41 Ответить
почему возмутителен???, мы желаем им только счастья, на бахатой и справедливой родине!, зачем им мучится и побираться в бендеровской стране????)
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13.08.2021 13:54 Ответить
Их и так уже треть свалила, в домах целые подъезды без жителей. Заводы разворованы, шахты затоплены. Допрыгались.
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13.08.2021 13:54 Ответить
Проте вже не годують Україну та Європу !!! Годувальники хрєнові !!!)))
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13.08.2021 14:01 Ответить
Ну вы.... тут не трещите, а реально смотрите на вещи!!!! И гаспадин Лавров ПРАВ!!!
По сути некая рассия это неудавшаяся страна, ну просто агрессивное недоразумение. Страна с вымышленным названием, чужими территориями, выжженными и затопленными, с фатально переболевшим народом. Ну да это сброд, а не страна!!! Ну как, как туда можно посылать людей, которая хотя бы частично жили в Украине. Ну это нонсенс, это неэстетика!!!
Он должен был как ...вымышленый Ульянофф с двумя лицами на фото, ну...вы не знаете, уже, ...а был такой памятник. Он должен был как памятник рукой просто показать......ВАМ ТУДА!!!
Ну не ясно? Ну МОЛЧА .....воооон туда, идите туда, все время прямо и прямо...!!!!!
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13.08.2021 13:56 Ответить
Можем повторить.Лавров ответил на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО: Призыв уезжать в Россию возмутителен - Цензор.НЕТ 5176
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13.08.2021 13:56 Ответить
корова кінь на льоду Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 402
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13.08.2021 14:18 Ответить
От беда, копыто подвернул Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 3174
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13.08.2021 14:19 Ответить
Репетиція перед зустріччу із Меркель,яка має вмовити АОдьку не проводити "Кримської платформи".
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13.08.2021 16:34 Ответить
Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 4128 Стар стал......а все говорит....говорит....
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13.08.2021 16:51 Ответить
Лавров ответил на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО: Призыв уезжать в Россию возмутителен

Лавров ответил на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО: Призыв уезжать в Россию возмутителен - Цензор.НЕТ 6118 Сказал: на.ер вы тут кому нужны?!
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13.08.2021 13:56 Ответить
факт существования паРашы - вот это возмутительно. а кормильцы Украины из дамбаса уже перекочевали к вам давно. в самом дамбасе едва треть осталась.
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13.08.2021 13:57 Ответить
педально-говорящий конь дает рекомендации нашуму презу... та пашел ты скатина нах., давай рекомендации своему *****. а вообще, чужой през не твой уровень, ушлепок.
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13.08.2021 13:59 Ответить
А что такое?! Русския в Рассее без надобности?! А как же возврат в родную говень после долгого мытарства?! ))
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13.08.2021 14:07 Ответить
Что то никто не ломится в ,,радную говень,, да, лживый конь?
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13.08.2021 14:12 Ответить
Одже в кремлі таки подивились слугу народу.🤭
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13.08.2021 14:13 Ответить
Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий.

Так, там для старої коняки возити-неперевозити...
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13.08.2021 14:14 Ответить
Ясно, кацапские быдланы обосрались от страха от одной мысли, что к ним ломанется быдлятина с бамбаса, которую они так "защищают".
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13.08.2021 14:15 Ответить
Пусть уезжают! Время не теряют.
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13.08.2021 14:16 Ответить
Ну нє, Лавров образився. Як так, століттями завозити русскіх на Донбас, а тепер раптом "убірайтєсь дамой"? А пра-правнукам каторжан куди їхати? Сибірську каторгу закрили. Хоч тимчасово, але закрили!
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13.08.2021 14:18 Ответить
конечно возмущен Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 2303.ведь следующий лозунг будет ары-в армению...а маланцы в хайфу.но уже от так называемых русских.вот и течет кипяток по лодыжкам
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13.08.2021 14:21 Ответить
Тааак, расеяне матушке расее не нада!? Аааа, бабьі исчо нарожають!
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13.08.2021 14:32 Ответить
А як же "ето ж наши люді". Дамбасята, ви реально використовані гандони. Але тут інше питання, по опитуванню в Донецькій області найбільше підтримують ОПЗЖ. Це шизофренія, дебілізм, чи даунізм?
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13.08.2021 14:35 Ответить
ДБЛ БЛД
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13.08.2021 14:36 Ответить
Старая кляча...
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13.08.2021 14:46 Ответить
А раздавать паспорта ********* Лаптестана это нормально... Да, лицемерие козломордых не имеет границ ..
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13.08.2021 15:01 Ответить
Возмущенную лошадь видели? Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 5686
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13.08.2021 15:08 Ответить
Лавров, козел еще тот, его слушать противно, продались своему президенту и говорят, что им скажут. Быдло продажное
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13.08.2021 15:11 Ответить
Так оно Лошадь,Козел,Быдло или что-то среднее между ними? Я так полагаю,что ОНО-триедино!
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13.08.2021 17:00 Ответить
А шо ************ коню не подобається? Його хазяїн-хуйло ж постійно каже шо вони АдіннароТ. Так в чому справа? НароТ поїде до свого нароТу і ті повинні протянуть руку АдіннароТовцям... Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 9000
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13.08.2021 15:14 Ответить
То есть кино они таки смотрят.
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13.08.2021 15:21 Ответить
Кацапы это вирус,попадает к тебе в страну и начинает гадить.
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13.08.2021 15:38 Ответить
Лавров відповів на звернення Зеленського до жителів ОРДЛО: Заклик їхати в Росію обурливий - Цензор.НЕТ 3206
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13.08.2021 16:03 Ответить
Захватывать украинские земли и убивать украинцев из-за, якобы, русских - это нормально, а вот попросить тех же русских уехать в родную пустующую Россию, это возмутительно. Русский мир, русская мораль...
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13.08.2021 16:20 Ответить
Зеленский все правильно заявил кто страдает за русским миром чемодан в зубы и счастливой дороги.
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13.08.2021 16:41 Ответить
Крым и Донбасс верни в состав Украины . А то пока будете возмущения выражать и татары отделятся и СибиР будет не ваш.
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13.08.2021 16:48 Ответить
СибиР давно уже ЧинА-Улус.
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13.08.2021 17:03 Ответить
Лаврову и Симоньян в Армению на Родину!
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13.08.2021 16:50 Ответить
Лаврову и Симоньян билет в Армению, на Родину!
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13.08.2021 16:52 Ответить
Армяне им пасть порвут,моргалы выколят за ссыкливое бегство от Турции.
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13.08.2021 17:05 Ответить
Оказывается Лавров то же зелебобик , поклонник Голобородько!
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13.08.2021 17:41 Ответить
 
 