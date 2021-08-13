Лавров ответил на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО: Призыв уезжать в Россию возмутителен

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского жителям ОРДЛО, которые считают себя россиянами, покинуть оккупированный Донбасс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны. Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале "Слуга народа", - отметил Лавров.

"Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше", - добавил министр иностранных дел страны-агрессора.

Напомним, ранее Зеленский обратился к жителям оккупированного Донбасса, которые считают себя россиянами.

"Я считаю, для будущего своих детей и внуков - ты любишь Россию и считаешь, что ты всю жизнь пребывал на территории Украины, но "чувствовал, что это Россия" и т.д, - если ты так чувствуешь, я считаю, что такой человек должен понять, что ради своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России", - сказал президент Украины.

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