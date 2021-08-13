Лавров ответил на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО: Призыв уезжать в Россию возмутителен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского жителям ОРДЛО, которые считают себя россиянами, покинуть оккупированный Донбасс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны. Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале "Слуга народа", - отметил Лавров.
"Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше", - добавил министр иностранных дел страны-агрессора.
Напомним, ранее Зеленский обратился к жителям оккупированного Донбасса, которые считают себя россиянами.
"Я считаю, для будущего своих детей и внуков - ты любишь Россию и считаешь, что ты всю жизнь пребывал на территории Украины, но "чувствовал, что это Россия" и т.д, - если ты так чувствуешь, я считаю, что такой человек должен понять, что ради своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России", - сказал президент Украины.
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Выход и не братья, и не один народ !
Однако....
Лавров лаврал лаврёт и будет лаврать
По сути некая рассия это неудавшаяся страна, ну просто агрессивное недоразумение. Страна с вымышленным названием, чужими территориями, выжженными и затопленными, с фатально переболевшим народом. Ну да это сброд, а не страна!!! Ну как, как туда можно посылать людей, которая хотя бы частично жили в Украине. Ну это нонсенс, это неэстетика!!!
Он должен был как ...вымышленый Ульянофф с двумя лицами на фото, ну...вы не знаете, уже, ...а был такой памятник. Он должен был как памятник рукой просто показать......ВАМ ТУДА!!!
Ну не ясно? Ну МОЛЧА .....воооон туда, идите туда, все время прямо и прямо...!!!!!
коровакінь на льоду
Сказал: на.ер вы тут кому нужны?!
Так, там для старої коняки возити-неперевозити...