Вывод войск США из Афганистана - это ошибка, - глава британского минобороны Уоллес
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава британского Минобороны Бен Уоллес раскритиковал вывод Вашингтоном воинского контингента из Афганистана, заявив, что международное сообщество, вероятно, пострадает от последствий этого решения США.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в пятницу телеканал Sky News.
"Я думаю, что поступать таким образом (выводить войска) было ошибкой. И что мы, международное сообщество, заплатим за последствия этой ошибки", - сказал Уоллес.
По его словам, поскольку Соединенные Штаты, возглавлявшие международную коалицию в Афганистане, приняли это решение о выходе, это означало, что и остальные страны, чьи войска находились на территории этой страны, должны были поступить так же. Однако теперь Уоллес опасается, что террористическая группировка "Аль-Каида" вернется в Афганистан, поскольку ситуация с безопасностью там ухудшается день ото дня.
"Конечно, я обеспокоен, я чувствую, что сейчас не самое подходящее время для этого решения, потому что "Аль-Каида", вероятно, вернется", - заявил он.
Министр обороны Британии назвал ошибкой и само межафганское соглашение, достигнутое США и "Талибаном" в Катаре в 2020 году, когда экс-президент США Дональд Трамп пообещал вывести войска. Уоллес подчеркнул, что, по его мнению, именно то соглашение позволило талибам счесть, что они могут захватить инициативу и одержать военную победу в Афганистане.
Нынешний президент США Джо Байден, заняв должность в январе этого года, продолжил политику своего предшественника на посту, сохранив все сроки вывода войск, отмечает Sky News.
"Соединенные Штаты уходят (из Афганистана - ред), и мы уходим вместе с ними, и это создает очень, очень большую проблему в этой стране с "Талибаном", который очевидно пользуется инициативой, а это не то, что нам бы понравилось. И я пытался понять после объявления (о выводе войск - ред), сможем ли мы собрать международное сообщество. Но я боюсь, что в сообществе в этом не заинтересованы", - добавил он.
Также британский министр обороны подтвердил, что Лондон на время направит в Афганистан 600 военнослужащих, чтобы помочь 3 тыс. человек, включая переводчиков и другой персонал с британскими паспортами, покинуть эту страну.
Пожалуйста, подождите...
Трамп - предатель, подписан это соглащение с талибами, какой с него нафиг республиканец?
Запроданец, повесить на первом суку!
Теперь ждите Аль-каиду, Талибан и наплыв наркоты по-новой.
Израилю тоже придется несладко.
Если ситуацию быстро не исправить - в Афган может зайти и Россия... Как минимум в одну их провинций.
А для этого чудика- это просто "ошибка. Удобно, да?
3 тис. з британцями. Ще 25-30 з США.
Иногда будут прилетать Черные Тюльпаны, но в гробах вперемешку с ватой будет наркота. Несомненный плюс для Немытой.
И вот ярчайший пример.....!!!! Ярчайший!!! И быстренько суда всуньте поджигателей и криминал...ждемс!!!
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Вот тут бы ***** и побряцать оружием.
Скільки нелегалі в переходять через кордон не заню. Тільки з інтернету виникають деякі дані.
Деньги нужно тратить там, где был бы виден результат вложений.
Вчера талибы заявили, что взяли под контроль второй по величине город Афганистана - Кандагар. По всей видимости в РФ и других членов клуба под названием "ОДКБ" времени на подготовку осталось уже не так уж и много.
https://weaponwordl.blogspot.com/2021/08/blog-post_13.html
Пусть идут , времени предостаточно ))
Афган - перевалочная база всех исламских террористов, спонсируются Пакистаном и Ираном.
И наркоты конечно.
Теперь Афганистан - геморой Роиси.
Россия может с талибами добазариться..
нуну.
1 ч ·
Происходящее в Афганистане в купе с ситуацией в Сирии и с «Норд стрим - 2» ярко свидетельствует о том, что эра глобального полицейского с большими авианосцами потихоньку уходит в прошлое. США больше не является главным арбитром и «крышей», теряет позиции в мире и даже авторитет.
Содержать армию на других континентах ради глобальных целей и неких универсальных принципов демократии для американского налогоплательщика становится дорого. Да и зачем? В США своих проблем хватает, а пояснить своему населению, зачем им тратить деньги на охрану порядка в Афганистане становится всё сложнее. Проще залить эти деньги безработным американцам, чтобы те больше не воровали кроссовки при первом удачном «БЛМ».
Правильная реакция Банковой - понять, что «крыши» больше нет, «джавелины» - последнее, что мы получили от старого «дяди Сэма» и делать быстрые выводы. Вероятно придётся воевать, ведь мы окружены. Армия россии скорее всего будет в ближайшее время проводить масштабные военные учения в районе Бреста и одновременно в районе Белгорода, Таганрога и Красноперекопска. И с этим монстром нам придётся иметь дело самостоятельно.
Сейчас много новостей из этой страны. Попытаюсь вкратце пояснить, что там сейчас происходит, и как это аукнется Украине.
Итак, в течение последних суток движение «Талибан» установило контроль над Кандагаром (вторым по величине городом Афганистана) и Лашкаргахом (столицей провинции Гильменд). Перед этим взят Герат. Под контролем исламистов уже более 2/3 страны, а разведка США считает, что талибы могут изолировать Кабул за 30 дней и захватить его за 90.
Ранее поступали сведения о тяжелых боях. Однако талибы заявляют, что устанавливают контроль над населенными пунктами, не встречая серьезного сопротивления - и я этому верю. По данным Би-Би-Си, в Кундузе талибам сдались сотни солдат правительственной армии, а за город Пули-Хумри бои шли несколько часов, но в итоге силы безопасности отступили.
Президент страны Ашраф Гани пытается взять ситуацию под контроль, однако его правительство один за другим покидают министры, а некоторые бегут за границу.
Это происходит на фоне захвата исламистами важных таможенных пунктов на границах и потери бюджета. В некоторых провинциях на сторону талибов переходят солдаты и местные чиновники.
США. СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ.
Судя по всему, Вашингтону просто надоело тупо зарывать свои деньги в песок и поддерживать афганский режим - 9 марта 2019 года США начали вывод своих войск из Афганистана, а 8 июля 2021 года Байден заявил, что полностью выведет войска из страны к 31 августа.
Президент США прямо заявляет:
«Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет, мы обучили и снабдили современным оружием и снаряжением 300 тыс сотрудников афганских сил безопасности. Мы потеряли тысячи человек. Они должны бороться. Их больше, чем талибов».
Другими словами, Байден даёт понять, что оставил афганским властям удочку, и больше не намерен ловить за них рыбу. А если они настолько руко*опые, что до сих пор не научились этой удочкой пользоваться, то это их проблемы.
ПРОФИТЫ ДЛЯ УКРАИНЫ.
А Киеву от этой ситуации какой прок? Частично ответ на этот вопрос даёт редактор UATV Arabic Сафван Джулак:
Америка не хочет воевать со всеми везде. Америка ушла из Сирии, сейчас уходит из Ирака и Афганистана. Она старается усилить свои позиции в Европе, в том числе и в Украине. Мы это видим по присутствию натовцев на ВСЕХ учениях Киева. Всё потому, что у Белого дома поменялся стратегический враг - теперь это не «Аль-Каида» и не «Талибан» - это Китай. Задача Вашингтона не дать России сблизиться с Китаем.
То, что США уходят из Южной Азии - обернётся для Украины позитивным моментом. Киев хотел ежегодно иметь от США помощь в размере 1 млрд долларов. Уход американцев из Афганистана предоставляет такую возможность. Тем более, что США очень заинтересованы сдерживать Россию.
ВЫВОДЫ.
Меняется геополитический расклад, меняются приоритеты. США Байдена переориентируется на Европу в качестве противовеса Китаю.
На первый взгляд, от этого должна выиграть Россия, так как все пустоты после ухода американцев стремится заполнить именно она. Но история Афганистана за последние 150 лет свидетельствует о том, что все деньги и усилия других держав по урегулированию ситуации уходят там в песок. Так что если Москва и решится направить туда свои финансовые и военные ресурсы, это измотает её страдающую от санкций и вливаний в Беларусь экономику ещё больше.
Есть сведения, что часть высвобожденных «афганских» денег Байден имеет намерение направить в Украину. Вопрос об этом будет решаться по итогам встречи с Зеленским и инспекции того, как этот самый Зеленский выполнил домашнее задание. Если будет сделан вывод о политической импотентности нашего гаранта, американские деньги и военная помощь будет ждать смены власти в нашей стране.
В этой ситуации плохо одно: если США имеют время и ресурсы играть в долгую, то Украина такой роскошью не обладает.
схоже на те, що десь за лаштунками посилено йде робота по виправленню рішення аби не втратити контроль над ситуацію.
імовірно, вже в цьому місяці будуть прийняті рішення, що змінять рішення про вивід військ. Бо якщо цього не зробити то невдозі в Індії будуть проблеми, а проблеми Індії це і проблеми всієї Британської співдружності.
Для Украину тут одно хорошо - что с юго-востока ветер в нашу сторону редко дует.
https://twitter.com/newkc14/status/1426179284582993931