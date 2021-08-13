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Афганистан (599) Великобритания (4250) Уоллес (180)

Вывод войск США из Афганистана - это ошибка, - глава британского минобороны Уоллес

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вывод войск США из Афганистана - это ошибка, - глава британского минобороны Уоллес

Глава британского Минобороны Бен Уоллес раскритиковал вывод Вашингтоном воинского контингента из Афганистана, заявив, что международное сообщество, вероятно, пострадает от последствий этого решения США.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в пятницу телеканал Sky News.

"Я думаю, что поступать таким образом (выводить войска) было ошибкой. И что мы, международное сообщество, заплатим за последствия этой ошибки", - сказал Уоллес.

По его словам, поскольку Соединенные Штаты, возглавлявшие международную коалицию в Афганистане, приняли это решение о выходе, это означало, что и остальные страны, чьи войска находились на территории этой страны, должны были поступить так же. Однако теперь Уоллес опасается, что террористическая группировка "Аль-Каида"  вернется в Афганистан, поскольку ситуация с безопасностью там ухудшается день ото дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана до 11 сентября

"Конечно, я обеспокоен, я чувствую, что сейчас не самое подходящее время для этого решения, потому что "Аль-Каида", вероятно, вернется", - заявил он.

Министр обороны Британии назвал ошибкой и само межафганское соглашение, достигнутое США и "Талибаном" в Катаре в 2020 году, когда экс-президент США Дональд Трамп пообещал вывести войска. Уоллес подчеркнул, что, по его мнению, именно то соглашение позволило талибам счесть, что они могут захватить инициативу и одержать военную победу в Афганистане.

Нынешний президент США Джо Байден, заняв должность в январе этого года, продолжил политику своего предшественника на посту, сохранив все сроки вывода войск, отмечает Sky News.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Британия задействуют военных для вывоза дипломатов из Афганистана

"Соединенные Штаты уходят (из Афганистана - ред), и мы уходим вместе с ними, и это создает очень, очень большую проблему в этой стране с "Талибаном", который очевидно пользуется инициативой, а это не то, что нам бы понравилось. И я пытался понять после объявления (о выводе войск - ред), сможем ли мы собрать международное сообщество. Но я боюсь, что в сообществе в этом не заинтересованы", - добавил он.

Также британский министр обороны подтвердил, что Лондон на время направит в Афганистан 600 военнослужащих, чтобы помочь 3 тыс. человек, включая переводчиков и другой персонал с британскими паспортами, покинуть эту страну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден призвал соседние страны добиться мира в Афганистане после вывода американских войск
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Топ комментарии
+7
или не знает
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13.08.2021 13:59
+7
Так замените их своими, в чем проблема?
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13.08.2021 14:02
+6
одно из двух Вывод войск США из Афганистана - это ошибка, - глава британского минобороны Уоллес - Цензор.НЕТ 4376
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13.08.2021 14:02
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Правила форума Совет форумчан
Старик Байден знает, что делает!!!
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13.08.2021 13:57 Ответить
или не знает
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13.08.2021 13:59 Ответить
одно из двух Вывод войск США из Афганистана - это ошибка, - глава британского минобороны Уоллес - Цензор.НЕТ 4376
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13.08.2021 14:02 Ответить
ваш Байден - гребаный пацифист, демократы все такие.
Трамп - предатель, подписан это соглащение с талибами, какой с него нафиг республиканец?
Запроданец, повесить на первом суку!
Теперь ждите Аль-каиду, Талибан и наплыв наркоты по-новой.
Израилю тоже придется несладко.
Если ситуацию быстро не исправить - в Афган может зайти и Россия... Как минимум в одну их провинций.
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13.08.2021 16:52 Ответить
Іі ..? Це стане проблємою для РФ.
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13.08.2021 17:05 Ответить
Для того все і зроблено...
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13.08.2021 21:18 Ответить
Це дуже мудре рішення..! Це зняття проблеми із США і передача її РФ,- весна 2022 року...!? Велика проблема,..! Зашморг затягується...?!
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13.08.2021 21:40 Ответить
Да, в Газпромах скоро должностей уже не будет хватать на всех шредеров...
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13.08.2021 16:41 Ответить
А чего же в свое время оттуда свалили???
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13.08.2021 14:01 Ответить
не свалили, а сваливают в данный момент. Почему сваливают - написано в тексте новости.
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13.08.2021 16:53 Ответить
Я спросил - зачем из Афгана когда-то давно свалили англичане.
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13.08.2021 17:16 Ответить
Так замените их своими, в чем проблема?
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13.08.2021 14:02 Ответить
проблема в количестве военного контингента. Без поддержки США нет смысла за них самим жопу рвать.
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13.08.2021 16:53 Ответить
Оценили красоту игры? Я не стану вдаваться в подробности. Просто всё: мне жаль те тысячи и тысячи людей, которые купились и сотрудничали с этими чертями, которые, когда подгорело- бросили их на муки и лютую Смерть. Будьте вы прокляты.
А для этого чудика- это просто "ошибка. Удобно, да?
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13.08.2021 14:04 Ответить
Про це і пишуть, що вивозять усих, хто співробітничав.
3 тис. з британцями. Ще 25-30 з США.
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13.08.2021 17:07 Ответить
Научитесь сначала не терять секретные документы на автобусных остановках. Одного похода Дефендера маловато для отмывания подгаженной репутации.
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13.08.2021 14:05 Ответить
Предумышленная утечка информация. Бывает и такое.
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13.08.2021 14:07 Ответить
Идеальная ситуация для Орды - заходи и бери.
Иногда будут прилетать Черные Тюльпаны, но в гробах вперемешку с ватой будет наркота. Несомненный плюс для Немытой.
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13.08.2021 14:05 Ответить
Тепер союзники кацапів - таліби захоплять державу
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13.08.2021 14:10 Ответить
поки зброю дають - дуже навіть "вєрниє"
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13.08.2021 15:37 Ответить
им иран дает
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13.08.2021 16:23 Ответить
не только Иран.
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13.08.2021 17:01 Ответить
Зато для России - чем хуже Западу тем лучше.
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13.08.2021 17:01 Ответить
Это не ошибка, а решение путина, назначившего президента США.
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13.08.2021 14:13 Ответить
Это ты , ошибка. ПРИРОДЫ. Виведення військ США з Афганістану - це помилка, - глава британського міноборони Уоллес - Цензор.НЕТ 8934
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13.08.2021 14:31 Ответить
У тебя обострение, рано выписали?
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13.08.2021 15:06 Ответить
Обострение. У меня? А я то думал у того , кто такое пишет "Это не ошибка, а решение путина, назначившего президента США. Юрій Ан"
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13.08.2021 16:48 Ответить
Это самая маленькая ошибка. Непонимание процессов происходящих на планете ..вот ГЛАВНАЯ фатальная ошибка!!! Это ошибка самих принципов существования цивилизации, непонимание первоочередности угроз.
И вот ярчайший пример.....!!!! Ярчайший!!! И быстренько суда всуньте поджигателей и криминал...ждемс!!!

На греческом острове Эвбея начался новый пожар. Неделю назад этот остров пылал от огня, который сжег дома и леса.Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР.
Пожар начался к югу от района, который стал эпицентром бедствия. Огонь пытаются потушить четыре самолета и шесть вертолетов, а также 23 пожарных автомобилей.
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13.08.2021 14:25 Ответить
Да ну, все правильно сделали США! Кому нужен Афган - вперёд, весело с автоматом на перевес. Ошибка была тогда, когда они вводили войска, а то что вывели - правильно сделали! Талибы ещё вспомнят как СССР вводил, и сами теперь могут рассее ввести по самые помидоры.
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13.08.2021 14:27 Ответить
The Times: Талибы отвергли предложение властей Афганистана о совместном управлении страной
Представитель талибов заявил, что повторное предложение о перемирии, сделанное теперь уже не США, а президентом Гани, является «признаком отчаяния, в котором он пребывает на фоне наших опустошающих побед на этой неделе», пишет The Times…
.......
Вот тут бы ***** и побряцать оружием.
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13.08.2021 14:28 Ответить
что-что, а Путину побряцать оружием - не за горами, всегда пожалуйста.
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13.08.2021 17:02 Ответить
Нет все таки теория Дарвина не верна ! Афганская биомасса истерически рвётся вернуться в каменный век и нашла уже союзников в виде путлеровсой рашки , так что лучшее решение огородить их огромным забором вместе с рашкой и забыть. Живут же некоторые племена в изоляции и эти двуногие как то будут существовать.
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13.08.2021 14:30 Ответить
Так в чем же дело? Быстро "ноги в руки" , и пусть войско яга вяличиства заменит янки в Афганистане. Оно языком молотить не мешки ворочать. А то такие как Меркель-Хренкель больше по части ля-ля-ля-ля. А воюет пусть кто то другой , и за свой счет. И кто воюет , тот ошибается , а кто на гитаре гитарит, тот всегда правый.
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13.08.2021 14:36 Ответить
Найбільший провал Америки з часів Вєтнаму. Двадцять років, мільярди доларів, тисячі життів американських солдатів і все до сраки. Дикуни знову взяли верх.
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13.08.2021 14:36 Ответить
2 трильйони ...
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13.08.2021 17:10 Ответить
Лучше американские деньги были бы потрачены на новые планы маршала ,в вменяемых странах, с вменяемым населением. ( разговор идет о триллионах зелени )
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13.08.2021 14:38 Ответить
А що буде з Туркменістаном ? Чи росія вже там ? "Восток - дело тонкое "(с)?
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13.08.2021 14:49 Ответить
Россия уже там.
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13.08.2021 17:24 Ответить
Байден перекреслив майбутнє Европи. Він злочинець. Таліби будуть тероризувати Европу безкінечними терактами. І кров майбутніх жертв лежатиме на старому маразматику Байдені.
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13.08.2021 14:53 Ответить
Да ?? І як таліби потраплять у Європу ??
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13.08.2021 17:11 Ответить
На карту посмотри. Через Россию и Беларусь.
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13.08.2021 17:25 Ответить
Кордони є ?
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13.08.2021 17:52 Ответить
Питання риторичне. Здається ви живете в іншому вимірі.
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13.08.2021 22:58 Ответить
Так і є. На кордоні не живу і не працюю прикордонником.
Скільки нелегалі в переходять через кордон не заню. Тільки з інтернету виникають деякі дані.
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14.08.2021 14:21 Ответить
До активізації талібів приклав руку пуйло. Тепер Европі та цілому світові буде не до нас.
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13.08.2021 14:55 Ответить
Захід- беззубий,імпотентний,зігнивший! Догралися,гівнодави…?!!!!
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13.08.2021 14:58 Ответить
А чого США має вирішувати проблеми ЕС. Хай ЕС само відправляє військову місію в Афганістан. Не. Торгівля з ****** цікавіше?
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13.08.2021 15:25 Ответить
Ошибкой было входить туда и тратить деньги в этой дыре мира.
Деньги нужно тратить там, где был бы виден результат вложений.
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13.08.2021 15:10 Ответить
А чого солдати НАТО мають гинути за чужу державу. Як показує практика талібам Афганістан більш потрібен ніж афганцям. Поточна влада Афганістану краще озброєна та профінансована ніж таліби. Видко афганцям цивілізації не треба, їм шаріат подавай. Ну так Аллах із ними. А тих що встигли оцивілізуватися, хай тікають. У нас же доречі той самий вибір. І в нас ситуація не набагато краще. Просто процент цивілізованих трохи більше. Афганці зараз роблять ту ж помилку що і українці зробили на початку ХХ ст. Нічого страшного. Через 100 років голоду та терору може дойде хоча б до 23% щоб з'явився ще один шанс.
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13.08.2021 15:21 Ответить
Два дня назад глава Минобороны РФ С. Шойгу заявил, что границу Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном уже контролируют талибы. Таким образом, страны - члены "ОДКБ" должны находиться в боевой готовности к возможному нападению Талибана.

Вчера талибы заявили, что взяли под контроль второй по величине город Афганистана - Кандагар. По всей видимости в РФ и других членов клуба под названием "ОДКБ" времени на подготовку осталось уже не так уж и много.

https://weaponwordl.blogspot.com/2021/08/blog-post_13.html
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13.08.2021 15:21 Ответить
Цитирую : 10.08.2021, 07:48 На полигоне Харб-Майдон (в 20 км от таджикско-афганской границы) завершились совместные учения военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана. В них приняли участие 2,5 тыс. человек."

Пусть идут , времени предостаточно ))
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13.08.2021 15:57 Ответить
Есть и плюсы - у россии появится большая головная боль на её южных границах. А если они опять захотят туда зайти, то развал правонаследницы ссср будет очень близок. Возможно, решение Байдена - это ловушка. Хочется верить.
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13.08.2021 15:41 Ответить
Я не понимаю что они вообще всё это время там делали. Тянули из болота бегемота? Как СССР нёс счастье и светлое будущее народам, которые про это никого не просили, так и эти.
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13.08.2021 15:53 Ответить
Помилкою було входити в Афганістан, де взагалі немає якихось інтересів США, та й Британії теж, і 20 років за свій рахунок (!!!) прикривати дупу Росії.
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13.08.2021 15:55 Ответить
если ты этого не понимаешь, то бесполезно объяснять.
Афган - перевалочная база всех исламских террористов, спонсируются Пакистаном и Ираном.
И наркоты конечно.
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13.08.2021 17:27 Ответить
Чувак вообще понимает, что даже когда войска США и всех прочих были в Афгане в принципе это никак не мешало Аль-Каиде вернуться? )) Или они контролировали каждый квадратный километр этих чертовых гор и ущелий? )
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13.08.2021 16:17 Ответить
раз Аль-Каида за это время не вернулась - значит, мешало.
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13.08.2021 17:27 Ответить
Почему ошибка?
Теперь Афганистан - геморой Роиси.
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13.08.2021 16:37 Ответить
хз.. может и не только России..
Россия может с талибами добазариться..
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13.08.2021 17:28 Ответить
скорее - войти в состав
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13.08.2021 18:26 Ответить
Один раз уже добазаривались. Виведення військ США з Афганістану - це помилка, - глава британського міноборони Уоллес - Цензор.НЕТ 1683
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13.08.2021 21:34 Ответить
Ну так пусть обратится к Ее Величеству ввести свой контингент...тем более вы уже там были и нагадили будь здоров...это по вашей вине там клоака-государство образовалось господа англичане
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13.08.2021 16:41 Ответить
то есть не по вине Рашки?
нуну.
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13.08.2021 17:28 Ответить
Sergey Naumovich

1 ч ·

Происходящее в Афганистане в купе с ситуацией в Сирии и с «Норд стрим - 2» ярко свидетельствует о том, что эра глобального полицейского с большими авианосцами потихоньку уходит в прошлое. США больше не является главным арбитром и «крышей», теряет позиции в мире и даже авторитет.

Содержать армию на других континентах ради глобальных целей и неких универсальных принципов демократии для американского налогоплательщика становится дорого. Да и зачем? В США своих проблем хватает, а пояснить своему населению, зачем им тратить деньги на охрану порядка в Афганистане становится всё сложнее. Проще залить эти деньги безработным американцам, чтобы те больше не воровали кроссовки при первом удачном «БЛМ».

Правильная реакция Банковой - понять, что «крыши» больше нет, «джавелины» - последнее, что мы получили от старого «дяди Сэма» и делать быстрые выводы. Вероятно придётся воевать, ведь мы окружены. Армия россии скорее всего будет в ближайшее время проводить масштабные военные учения в районе Бреста и одновременно в районе Белгорода, Таганрога и Красноперекопска. И с этим монстром нам придётся иметь дело самостоятельно.
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13.08.2021 16:47 Ответить
ПРО АФГАНИСТАН. ponomaroleg.com
Сейчас много новостей из этой страны. Попытаюсь вкратце пояснить, что там сейчас происходит, и как это аукнется Украине.
Итак, в течение последних суток движение «Талибан» установило контроль над Кандагаром (вторым по величине городом Афганистана) и Лашкаргахом (столицей провинции Гильменд). Перед этим взят Герат. Под контролем исламистов уже более 2/3 страны, а разведка США считает, что талибы могут изолировать Кабул за 30 дней и захватить его за 90.Виведення військ США з Афганістану - це помилка, - глава британського міноборони Уоллес - Цензор.НЕТ 7211

Ранее поступали сведения о тяжелых боях. Однако талибы заявляют, что устанавливают контроль над населенными пунктами, не встречая серьезного сопротивления - и я этому верю. По данным Би-Би-Си, в Кундузе талибам сдались сотни солдат правительственной армии, а за город Пули-Хумри бои шли несколько часов, но в итоге силы безопасности отступили.
Президент страны Ашраф Гани пытается взять ситуацию под контроль, однако его правительство один за другим покидают министры, а некоторые бегут за границу.
Это происходит на фоне захвата исламистами важных таможенных пунктов на границах и потери бюджета. В некоторых провинциях на сторону талибов переходят солдаты и местные чиновники.



США. СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ.
Судя по всему, Вашингтону просто надоело тупо зарывать свои деньги в песок и поддерживать афганский режим - 9 марта 2019 года США начали вывод своих войск из Афганистана, а 8 июля 2021 года Байден заявил, что полностью выведет войска из страны к 31 августа.
Президент США прямо заявляет:
«Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет, мы обучили и снабдили современным оружием и снаряжением 300 тыс сотрудников афганских сил безопасности. Мы потеряли тысячи человек. Они должны бороться. Их больше, чем талибов».
Другими словами, Байден даёт понять, что оставил афганским властям удочку, и больше не намерен ловить за них рыбу. А если они настолько руко*опые, что до сих пор не научились этой удочкой пользоваться, то это их проблемы.
ПРОФИТЫ ДЛЯ УКРАИНЫ.
А Киеву от этой ситуации какой прок? Частично ответ на этот вопрос даёт редактор UATV Arabic Сафван Джулак:
Америка не хочет воевать со всеми везде. Америка ушла из Сирии, сейчас уходит из Ирака и Афганистана. Она старается усилить свои позиции в Европе, в том числе и в Украине. Мы это видим по присутствию натовцев на ВСЕХ учениях Киева. Всё потому, что у Белого дома поменялся стратегический враг - теперь это не «Аль-Каида» и не «Талибан» - это Китай. Задача Вашингтона не дать России сблизиться с Китаем.



То, что США уходят из Южной Азии - обернётся для Украины позитивным моментом. Киев хотел ежегодно иметь от США помощь в размере 1 млрд долларов. Уход американцев из Афганистана предоставляет такую возможность. Тем более, что США очень заинтересованы сдерживать Россию.
ВЫВОДЫ.
Меняется геополитический расклад, меняются приоритеты. США Байдена переориентируется на Европу в качестве противовеса Китаю.
На первый взгляд, от этого должна выиграть Россия, так как все пустоты после ухода американцев стремится заполнить именно она. Но история Афганистана за последние 150 лет свидетельствует о том, что все деньги и усилия других держав по урегулированию ситуации уходят там в песок. Так что если Москва и решится направить туда свои финансовые и военные ресурсы, это измотает её страдающую от санкций и вливаний в Беларусь экономику ещё больше.
Есть сведения, что часть высвобожденных «афганских» денег Байден имеет намерение направить в Украину. Вопрос об этом будет решаться по итогам встречи с Зеленским и инспекции того, как этот самый Зеленский выполнил домашнее задание. Если будет сделан вывод о политической импотентности нашего гаранта, американские деньги и военная помощь будет ждать смены власти в нашей стране.



В этой ситуации плохо одно: если США имеют время и ресурсы играть в долгую, то Украина такой роскошью не обладает.
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13.08.2021 17:12 Ответить
Виведення військ США з Афганістану - це помилка, - глава британського міноборони Уоллес - Цензор.НЕТ 8759
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13.08.2021 17:13 Ответить
За вот этот лоскутный халат нищего, американцы умирали. А за цивилизованную Украину, большинство населения которой поддерживает западный вектор развития, американцы воевать даже не думают. Где логика ?
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13.08.2021 22:00 Ответить
та нормально... спочатку таліби загребуть весь афган, а потім обломаються, коли почнуть лізти на сусідів, та й бабло їм параша вже не буде так багато підкидати, як тоді, коли вони боролись з нато!
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13.08.2021 17:14 Ответить
таджикистан без защиты раши они могут просто смести
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13.08.2021 19:02 Ответить
заяви з критикою на такому рівні "аби почесати язика" не роблять.
схоже на те, що десь за лаштунками посилено йде робота по виправленню рішення аби не втратити контроль над ситуацію.
імовірно, вже в цьому місяці будуть прийняті рішення, що змінять рішення про вивід військ. Бо якщо цього не зробити то невдозі в Індії будуть проблеми, а проблеми Індії це і проблеми всієї Британської співдружності.
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13.08.2021 17:14 Ответить
Індії на допомогу прийде Пакистан, це два братніх народа Виведення військ США з Афганістану - це помилка, - глава британського міноборони Уоллес - Цензор.НЕТ 6694
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13.08.2021 17:21 Ответить
о, да, Индия Пакистан будут друг в друга атомными бомбами кидаться - большая будет помощь.
Для Украину тут одно хорошо - что с юго-востока ветер в нашу сторону редко дует.
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13.08.2021 17:31 Ответить
США потратили триллион долларов на Афганистан. Зачем он им? Пусть Россия с одкб воюет.
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13.08.2021 17:33 Ответить
Тысячи жителей Кандагара выражают свою радость от возвращению власти талибов.

https://twitter.com/newkc14/status/1426179284582993931
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13.08.2021 19:01 Ответить
Самое время показать что такое Британия есть. Если Велико, тогда пусть берут в свои мощные руки флаг Демократии. Наводите порядок, поддержите свободных людей в Афганистане. А если вот так продолжат пищать и убегать, значит англичане просто дешёвые меркантильные ссыкуны, которые привыкли загребать жар американскими руками и ничего не могут кроме оглашения глубоких озабоченностей и демонстраций с одним фрегатом
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13.08.2021 20:30 Ответить
Да уже все все поняли, байден проститутка как и меркель.надеюсь не надолго в овальном задержится.
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14.08.2021 13:41 Ответить
 
 