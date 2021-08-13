РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13606 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
16 200 129
магазин (186) Павлоград (117) Россия (91225) санкции (10612) СНБО (4373) супермаркет (171) торговля (924) Никополь (436)

В Никополе начала работать российская сеть супермаркетов Mere. В Павлограде ожидают открытия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Никополе начала работать российская сеть супермаркетов Mere. В Павлограде ожидают открытия

Российская сеть супермаркетов Mere открыла свой первый магазин в Украине. Сеть уже запустилась в Никополе (Днепропетровская область).

В Никополе Днепропетровской области появился первый магазин сети российских супермаркетов Mere, пишет dnepr.info, передает Цензор.НЕТ.

"Mere — это европейская дочка российской сети магазинов "Светофор". Она включает в себя более 800 магазинов по всей России и за ее пределами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российская сеть супермаркетов Mere собирается расширяться в Украине, - экс-директор по развитию Хоменко

По Украине планируется открытие 40-а супермаркетов к концу этого года. Сейчас один начал функционировать в Никополе. В Павлограде в торговом центре "Гулливер" также ожидают открытие. Об этом прямо свидетельствует вывеска и подготовленное помещение, которое оформлено в корпоративном стиле Mere. Подтвердили этот факт и "соседи" дискаунтера по территории.

Новые магазины будут и в дальнейшем появляться по Днепропетровской, а также Киевской областях.

Тем временем экс-директор по развитию "Mere" в Украине заявил, что никаких препятствий со стороны украинской власти при открытии магазинов они не ощутили. Хотя о планах российской сети стало известно еще в середине июня этого года. Тогда в СНБО исключили такую возможность, пообещав "применять меры" к городским властям, которые будут отдавать преференции бизнесу страны-агрессора", - пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что сеть российских супермаркетов планирует открыть в Украине 40 магазинов до конца года. Данилов 15 июня заявил, что открытия не будет. "Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены (меры. - Ред.), потому что без их разрешения этого сделать нельзя", - заявил Данилов. 18 июня секретарь СНБО назвал попытку открытия супермаркетов российской сети операцией спецслужб РФ и заявил, что сеть магазинов собирались использовать во время избирательного процесса.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+40
Как обычно у нас, поболтали, разговоры поразговаривали, на карман получили и сделали вид, что не заметили. А европейские торговые сети к нам не хотят зайти или у них со взятками местным царькам туговато?
показать весь комментарий
13.08.2021 14:00
+19
А Зеленский считает нормальным хоронить каждый день убитых россиянами украинцев и торговать с агрессором, разрешать им бизнес в Украине? Ему пох украинцы? Он вменяемый или совсем конченый? Он где живет, в какой стране? Может на Луне?
показать весь комментарий
13.08.2021 14:14
+18
позорище...спалить нах
показать весь комментарий
13.08.2021 14:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Это всё что нужно знать о зе ублюдках во власти! 25% уродов продолжают мечтать о кацапском члене в заднице. В Никополе уже свершилось! Козацкий край! Предки в гробах переворачиваются! Вотчина ЖОПАблока и любителей рюцкага миру.
показать весь комментарий
13.08.2021 15:18 Ответить
не ну шо пересичнім надо? Ковбасу по 2.20 и кавуны по 5 коп. Дадут им аж бегом, ЕЩЁ И В ОЧЕРЕДЬ СТАНУТ.
показать весь комментарий
13.08.2021 15:28 Ответить
*підключаю велетенські колонки до підсилювача*
*виставляю гучність на максимум*
*беру мікрофона*
...
і здичавіло реву в мікрофона як бугай:

- ЯКОГО ЗУЯ?!?!?!...
показать весь комментарий
13.08.2021 15:19 Ответить
Здичавіло ревти - це все, на що ти в житті здатен? Зрозуміло...
показать весь комментарий
14.08.2021 01:02 Ответить
У тебе бімба у вагіні, кровосісь.
показать весь комментарий
14.08.2021 02:38 Ответить
Это только цветочки, сейчас на рынок зайдёт Газпром и будет продовать газ украинцам по 3 гр. за куб.
показать весь комментарий
13.08.2021 15:20 Ответить
нормально Зе властвует, теперь украинцы будут оплачивать войну на Донбассе из своего кармана.
показать весь комментарий
13.08.2021 15:20 Ответить
можно подумать они не оплачивали. Товарооборот с Расеей за 2020 год - 7.3 млрд долларов.
показать весь комментарий
13.08.2021 15:21 Ответить
У Нікополі почала працювати російська мережа супермаркетів Mere. У Павлограді очікують відкриття - Цензор.НЕТ 6891
показать весь комментарий
13.08.2021 15:28 Ответить
https://mere.in.ua/
показать весь комментарий
13.08.2021 15:28 Ответить
А вообще это правильно, у АТБ совсем крыша отъехала, в Европе курятина молоко и масло ощутимо дешевле.
показать весь комментарий
13.08.2021 15:40 Ответить
Гнать ссаными тряпками их из Украины нужно!
показать весь комментарий
13.08.2021 15:48 Ответить
кого?
показать весь комментарий
13.08.2021 15:51 Ответить
Аууууу Данилов!!! Ты где?
Ты такое же трепло, брехло, как и янелох оманский!
показать весь комментарий
13.08.2021 15:47 Ответить
А шо там болтуны из СНБО? Наверное им уже занесли?😁😁😁😁
показать весь комментарий
13.08.2021 15:53 Ответить
От така війна малята!
показать весь комментарий
13.08.2021 16:08 Ответить
Продуктовий гей клуб.
показать весь комментарий
13.08.2021 16:10 Ответить
Да кому это интересно. Все силы и ресурсы брошены на каратиста ватника.
показать весь комментарий
13.08.2021 16:17 Ответить
Слуги КРЕМЛЕВСКОГО народа!
показать весь комментарий
13.08.2021 16:38 Ответить
Тап это хитрый жадный Порох... он всё продолжает торговлю на украинской крови .
показать весь комментарий
13.08.2021 17:06 Ответить
У Нікополі почала працювати російська мережа супермаркетів Mere. У Павлограді очікують відкриття - Цензор.НЕТ 5624
показать весь комментарий
13.08.2021 17:50 Ответить
Красный петух им в помощь...решили испытать терпение народа..
показать весь комментарий
13.08.2021 17:52 Ответить


Петр и Мазепа



Прошло почти два месяца со дня, когда секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российская сеть Mere в Украине работать не будет. И вот сеть расширяется и говорит, что власть в Украине им не чинила препятствий.
У Нікополі почала працювати російська мережа супермаркетів Mere. У Павлограді очікують відкриття - Цензор.НЕТ 5414
показать весь комментарий
13.08.2021 18:28 Ответить
о чем речь? 73% зебилов теперь будут скупляться в рашенском супермаркете.
показать весь комментарий
13.08.2021 18:28 Ответить
не совокупляться.
показать весь комментарий
13.08.2021 18:29 Ответить
Ну и какие вопросы могут быть, в плане СП-2, к Меркель? Это просто пестец, какой-то...
показать весь комментарий
13.08.2021 21:00 Ответить
Еще весной открылся !Месяцев с пять назад. Новость не свежак..Не маркет, а какой то полусклад за городом на отшибе. Даже транзитникам не удобно к нему заворачивать, не говоря про местных. Сам один раз заезжал , но после инфы ,что это русня, теперь -хера!
показать весь комментарий
13.08.2021 21:21 Ответить
У этой сети - своеобразная концепция: Она обычно делает свои магазины из цехов закрытых предприятий с минимальной арендной платой. Так же делает всё - чтоб снизить затраты на продажу и удешевить цены.

Да. Это магазин - склад. По принципу: "Нужен товар? Откопай его из той кучи ящиков, и простой час в очереди на кассу". Но чёрт возьми, он - ДЕШЕВЫЙ. В России он отлично конкурирует с сетями вроде Пятёрочки, Магнита, Ашана, Ленты. В Украине думаю тоже может иметь успех.
показать весь комментарий
14.08.2021 01:06 Ответить
И где все карманные "патриеты"- псевдонационалисты типа ВО Сволоты и Нацдружин? Эти кремлевские консервы вскрывают только по команде.
показать весь комментарий
14.08.2021 00:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 