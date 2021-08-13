Украина и Азербайджан обновят соглашение о взаимном признании документов об образовании, - посол Ахундова
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Азербайджан ожидает заседания совместной экспертной группы и визит министра образования и науки Сергея Шкарлета в октябре с целью обновления соглашения о взаимном признании документов об образовании.
Как информирует Цензор.НЕТ со сылкой на "Укринформ", об этом заявила посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.
"Сейчас работает совместная экспертная группа, есть ряд проблем между нами в сфере взаимного признания дипломов, взаимного признания магистерских степеней и так далее. Для этого есть меморандум, есть между нашими странами соглашение, это нуждается в обновлении", - отметила Ахундова.
В Министерстве образования Азербайджана сообщили, что в первой половине октября планируется проведение заседания совместной экспертной группы профильных министерств Украины и Азербайджана для обновления соглашения и обсуждения ряда других вопросов.
Министру Шкарлету отправлено приглашение осуществить визит в Азербайджан во второй половине октября для подписания обновленного соглашения.
Дипломат добавила, что по информации посольства, в украинских вузах обучается около 5 тыс. азербайджанских студентов и более 1 тыс. украинских студентов учатся в азербайджанских.
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