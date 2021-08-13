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Послы стран НАТО соберутся на заседание в связи с обострением ситуации в Афганистане
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Послы НАТО в пятницу соберутся на встречу для обсуждения ситуации в Афганистане, которая обострилась в связи с наступлением движения Талибана.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщило агентство AFP со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что после вывода международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы за короткий промежуток времени захватили столице 12 афганских провинций и продолжают наступление.
Поэтому послы стран НАТО проведут встречу 13 августа.
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+3 Підлога Маккартні
показать весь комментарий13.08.2021 14:32
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+3 Підлога Маккартні
показать весь комментарий13.08.2021 14:53
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Только чуток подправили текст воинской присяги...
...а потом полетели Черные Тюльпаны...
Їм ці "гарячі точки" по світу дуже вигідні...