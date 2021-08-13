Корреспондента BBC в Москве Рейнсфорд вышлют из РФ: Она задала вопрос Лукашенко о его легитимности

Министерство иностранных дел России отказалось продлить рабочую визу московскому корреспонденту британской телерадиовещательной корпорации (BBC) Саре Рейнсфорд. Она должна покинуть страну до 31 августа, когда истекает срок её нынешней визы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщает Bloomberg.

В МИД России заявили, что это ответ на дискриминацию российских СМИ властями Великобритании и отказ выдавать визы российским журналистам. О ком именно идёт речь, не уточняется.

BBC и Сара Рейнсфорд пока не комментировали заявление Министерства иностранных дел России.

9 августа Сара Рейнсфорд участвовала в большой пресс-конференции Лукашенко в Минске. Когда она спросила белорусского диктатора о британских санкциях, он гневно ответил ей: "Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании" и назвал британцев "американскими прихвостяними".

А на вопрос Рейнсфорд не считает ли Лукашенко, что после жесточайших репрессий в отношении мирных граждан он потерял легитимность, он отчитал британскую журналистку и призвал к ответу за всех, кто "томится в тюрьмах по "вашингтонскому делу". Напоминание Рейнсфорд, что она не американка, а из Великобритании, буквально разъярило Лукашенко. "Ах, из Великобритании? Мы вас не знали и знать не хотим". Зал отреагировал аплодисментами на слова Лукашенко. После этого он заявил, что никаких пыток задержанных участников протестов не было, что все это выдумки западных СМИ.

Сара Рейнсфорд начала работать в России в начале двухтысячных, она была одним из первых иностранных корреспондентов, приехавших в Беслан освещать захват заложников в школе в сентябре 2004 года. После этого она работала в Стамбуле, Мадриде и Гаване.

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