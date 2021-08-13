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Новости За рубежом
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Корреспондента BBC в Москве Рейнсфорд вышлют из РФ: Она задала вопрос Лукашенко о его легитимности

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Корреспондента BBC в Москве Рейнсфорд вышлют из РФ: Она задала вопрос Лукашенко о его легитимности

Министерство иностранных дел России отказалось продлить рабочую визу московскому корреспонденту британской телерадиовещательной корпорации (BBC) Саре Рейнсфорд. Она должна покинуть страну до 31 августа, когда истекает срок её нынешней визы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщает Bloomberg.

В МИД России заявили, что это ответ на дискриминацию российских СМИ властями Великобритании и отказ выдавать визы российским журналистам. О ком именно идёт речь, не уточняется.

BBC и Сара Рейнсфорд пока не комментировали заявление Министерства иностранных дел России.

9 августа Сара Рейнсфорд участвовала в большой пресс-конференции Лукашенко в Минске. Когда она спросила белорусского диктатора о британских санкциях, он гневно ответил ей: "Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании" и назвал британцев "американскими прихвостяними".

А на вопрос Рейнсфорд не считает ли Лукашенко, что после жесточайших репрессий в отношении мирных граждан он потерял легитимность, он отчитал британскую журналистку и призвал к ответу за всех, кто "томится в тюрьмах по "вашингтонскому делу". Напоминание Рейнсфорд, что она не американка, а из Великобритании, буквально разъярило Лукашенко. "Ах, из Великобритании? Мы вас не знали и знать не хотим". Зал отреагировал аплодисментами на слова Лукашенко. После этого он заявил, что никаких пыток задержанных участников протестов не было, что все это выдумки западных СМИ.

Сара Рейнсфорд начала работать в России в начале двухтысячных, она была одним из первых иностранных корреспондентов, приехавших в Беслан освещать захват заложников в школе в сентябре 2004 года. После этого она работала в Стамбуле, Мадриде и Гаване.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
Може хоч це отрезвить європейців.
Вас як собак ганяють уже. Незабаром і вбивати почнуть.
Ліберасти дурнуваті..
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13.08.2021 14:32
+18
Сара спросила у усатого Чмо задев его диктаторское эго... Его крепостные и царская охранка пытается удержать трон продав интересы народа, готовы убивать своих граждан лишь бы подольше удержаться в троне. Респект штатам и Британии за то, что чмырят этот совковый рудимент...
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13.08.2021 14:41
+16
Таракан показательно облажался.
А англичанка отдохнёт от жизни в российских реалиях.
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13.08.2021 14:41
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Правила форума Совет форумчан
Може хоч це отрезвить європейців.
Вас як собак ганяють уже. Незабаром і вбивати почнуть.
Ліберасти дурнуваті..
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13.08.2021 14:32 Ответить
Марна надiя...
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13.08.2021 15:55 Ответить
Корреспондента BBC в Москве Рейнсфорд вышлют из РФ: Она задала вопрос Лукашенко о его легитимности - Цензор.НЕТ 7175
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13.08.2021 14:34 Ответить
Історія людства для багатьох - повчальна !
Тому і появилося правило змінності влади ...
Існують ще деякі монархії ..., але по демократичним правилам зі двохпалатною системою законотворення ,яка теж є змінною !
Казахстан - може неправдиво , але забезпечив змінність влади.
У Росії - також пробували з цим бавитися - згадаємо Медведева Кореспондентку BBC у Москві Рейнсфорд вишлють із РФ: Вона задала питання Лукашенку про його легітимність - Цензор.НЕТ 3122
Але зараз - Білорусь + Раша - обі керуються по принципу "многолетнего единовластия" ..., і будь які спроби вернути правильний стан - рахують проявом тероризму (фашизму , неонацизму , радикалізму і т.д. і т.п.) Кореспондентку BBC у Москві Рейнсфорд вишлють із РФ: Вона задала питання Лукашенку про його легітимність - Цензор.НЕТ 1326
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13.08.2021 22:11 Ответить
Сара нарвала сь...
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13.08.2021 14:36 Ответить
Сара молодець, це нарвався таракан, так, що від люті чуть із підштаніків не випав і не лопнув... - не можуть нічого зробити "ні риба ні мясні білоруси", зробить тараканівська злість - уб,є кривавого передаста.
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13.08.2021 14:53 Ответить
Сара жутко расстроилась, шо ее выслали из страны-помойки, ну... Кореспондентку BBC у Москві Рейнсфорд вишлють із РФ: Вона задала питання Лукашенку про його легітимність - Цензор.НЕТ 2216
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13.08.2021 15:56 Ответить
Хммм.Когда бульбофюрер начнет давить санкциями Великобританию?Америке приготовиться. Южной тоже,чтоб два раза не вставать. Корреспондента BBC в Москве Рейнсфорд вышлют из РФ: Она задала вопрос Лукашенко о его легитимности - Цензор.НЕТ 1510
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13.08.2021 14:40 Ответить
Саро, тікай з того села! В тих гостях хорошо, а вдома бєзопаснєй!)))
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13.08.2021 14:40 Ответить
Сара спросила у усатого Чмо задев его диктаторское эго... Его крепостные и царская охранка пытается удержать трон продав интересы народа, готовы убивать своих граждан лишь бы подольше удержаться в троне. Респект штатам и Британии за то, что чмырят этот совковый рудимент...
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13.08.2021 14:41 Ответить
Таракан показательно облажался.
А англичанка отдохнёт от жизни в российских реалиях.
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13.08.2021 14:41 Ответить
столько лет провела в мордоре, а так и не научилась правильные вопросы задавать, странные эти европейцы.
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13.08.2021 14:42 Ответить
Питання мають бути узгодженні з компетентними органами !!!)))
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13.08.2021 14:43 Ответить
ну дык, а я о чем?
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13.08.2021 14:49 Ответить
Гібридна війна Московської ордиі з євроцивілізацією триває !!!))
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13.08.2021 14:42 Ответить
Как говорили минские пограничники , все вопросы с иностранцами о Белоруссии
решает Мид РФ.
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13.08.2021 14:43 Ответить
Де-юре-Республіка Беларусь,де-факто-Белорусская губерния РФ !!!!)))
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13.08.2021 14:46 Ответить
Нарешті вибудовуються нормальні відносини з мордором.
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13.08.2021 14:44 Ответить
Деградація на росії відбувається семимильними кроками.
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13.08.2021 14:56 Ответить
дебил ну...
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13.08.2021 15:39 Ответить
Очень глупый ход. Почему не навешать с три короба херни про "большинство выбрало в соответствии с действующим законодательством, мутят воду отдельные личности на деньги антанты" и далее в том же духе. А так тупо на воре шапка горит.
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13.08.2021 15:45 Ответить
А как же свобода слова? Как теперь рассказывать про диких укров, закрывших оппозиционные телеаналы мертвечука.
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13.08.2021 16:45 Ответить
BBC це ті журнашлюхи яких ловили вже пару разів, що 20баксів завжди 20 баксів, навіть якщо в рублях? Ті що підривали довіру до України у країн Світу, у самі тяжкі роки 2014-2015. Журнашлюхи ...
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13.08.2021 16:52 Ответить
 
 