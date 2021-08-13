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Корпорация работает в штатном режиме. Мы заинтересованы в объективном расследовании, - ГПЗКУ про арест директора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Корпорация работает в штатном режиме. Мы заинтересованы в объективном расследовании, - ГПЗКУ про арест директора

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, несмотря на арест руководителя, работает в штатном режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление обнародовано на странице предприятия в Фейсбуке.

"Все подразделения АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" работают в штатном режиме. АО "ГПЗКУ" выполняет все обязательства по заключенным договорам и перед контрагентами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обязанности председателя правления исполняет заместитель председателя правления Николай Волосянко.

"Руководство компании максимально заинтересовано в объективности расследования и всячески способствует работе сотрудников правоохранительных органов", - убеждают в компании.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, работники Нацполиции утром 13 августа задержали руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации и его сообщника при попытке бегства из Украины.
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Хм-м.... Мыши ведь съели.

Корпорация работает в штатном режиме. Мы заинтересованы в объективном расследовании, - ГПЗКУ про арест директора - Цензор.НЕТ 1536
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13.08.2021 14:49 Ответить
хорошо, что на прошлых выборах, среди большого количества кандидатов, одали свои голоса за настоящего президента, а не какого-то хриплого дурачка....
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13.08.2021 14:55 Ответить
Где наказание отдавшего разрешение вскрыть резерв?

Корпорация работает в штатном режиме. Мы заинтересованы в объективном расследовании, - ГПЗКУ про арест директора - Цензор.НЕТ 6268
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13.08.2021 14:52 Ответить
Корпорация работает в штатном режиме. Мы заинтересованы в объективном расследовании, - ГПЗКУ про арест директора - Цензор.НЕТ 7660
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13.08.2021 14:54 Ответить
"Корпорация работает в штатном режиме"

Тобто, крадемо далі...
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13.08.2021 15:05 Ответить
Миші та пацюки працюють в штатному режимі??
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13.08.2021 15:36 Ответить
Юлин зятек там смотрящий
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13.08.2021 16:20 Ответить
Коли ж нарешті повиганяють всіх інших негідників з цієї ДПЗКУ.
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13.08.2021 19:18 Ответить
 
 