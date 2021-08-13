На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин. ИНФОГРАФИКА
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По оперативным данным, за 7 месяцев 2021 осуществлены расходы на борьбу с COVID-19 в размере 29 млрд грн.
В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрены более 36 млрд гривен. Об этом сообщил заместитель Министра финансов Роман Ермоличев, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, средства потрачены на такие цели:
- на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи пациентам с COVID-19 и услуг по вакцинации населения от COVID-19 - 11,7 млрд грн;
- на закупку вакцин от COVID-19 - 9,2 млрд грн;
- на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) - 2,3 млрд грн, в том числе 1,6 млрд грн средств местных бюджетов;
- выплаты заведениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 - 15,5 млн грн;
- на обеспечение больниц кислородом - 0,6 млрд грн;
- на мероприятия на социальную поддержку населения в условиях карантина - 2,9 млрд грн;
- на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности ("больничных") - 0,8 млрд грн;
- на выплату пособия по безработице - 1,1 млрд грн;
- на мероприятия по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях - 18,3 млн грн;
- на доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения - 0,75 млрд гривен.
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