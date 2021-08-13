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На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

По оперативным данным, за 7 месяцев 2021 осуществлены расходы на борьбу с COVID-19 в размере 29 млрд грн.

В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрены более 36 млрд гривен. Об этом сообщил заместитель Министра финансов Роман Ермоличев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, средства потрачены на такие цели:

  • на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи пациентам с COVID-19 и услуг по вакцинации населения от COVID-19 - 11,7 млрд грн;
  • на закупку вакцин от COVID-19 - 9,2 млрд грн;
  • на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) - 2,3 млрд грн, в том числе 1,6 млрд грн средств местных бюджетов;
  • выплаты заведениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 - 15,5 млн грн;
  • на обеспечение больниц кислородом - 0,6 млрд грн;
  • на мероприятия на социальную поддержку населения в условиях карантина - 2,9 млрд грн;
  • на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности ("больничных") - 0,8 млрд грн;
  • на выплату пособия по безработице - 1,1 млрд грн;
  • на мероприятия по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях - 18,3 млн грн;
  • на доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения - 0,75 млрд гривен.

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На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин 01
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Топ комментарии
+8
Таки да,растрачены. На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 889 На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 6729
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13.08.2021 15:03
+5
Но сначала побьют
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13.08.2021 14:57
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Зеленскому потом еще скажут спасибо, что он вкатал деньги коронавирусного фонда в асфальт, а не вакцЫнировал нарид вакцЫной, последствия которой еще не изучены и не предсказуемы в будущем На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 7375
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13.08.2021 14:56 Ответить
Но сначала побьют
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13.08.2021 14:57 Ответить
это да На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 9938
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13.08.2021 15:00 Ответить
И даже сильно побьют, что ну очень больно будет клоуну - пианисту.
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13.08.2021 19:10 Ответить
Писюністу, так вірніше.
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13.08.2021 20:52 Ответить
А третья волна впереди...
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13.08.2021 14:57 Ответить
деньги потрачены, асфальт положен, дороги к кладбищам освещены, коммунальные погребальные конторы - также готовы, привито в разных городах от 4 до 7 % населения. Маски долой и вперед на свет летящего навстречу состава...
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13.08.2021 15:00 Ответить
Таки да,растрачены. На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 889 На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 6729
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13.08.2021 15:03 Ответить
ЗА што такие деньги, курточка больше на робу смахивает, если чесно На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 7609
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13.08.2021 15:04 Ответить
Картіна маслом- "Дєвятий вал"..буде...
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13.08.2021 15:15 Ответить
Как только освоят все 36 лярдов тут же заявят, что Ковид 19 победили.
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13.08.2021 15:20 Ответить
столько денег, что они не успевают воровать!!!
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13.08.2021 15:45 Ответить
Такими темпами пиsgить,то ц на вересень не хватить
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13.08.2021 20:54 Ответить
Витратили на боротьбу, чи списали, під цю статтю бюджету???
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13.08.2021 15:21 Ответить
Одне питання до влади,дивлячись статистику на 13.08.21 дивує факт (якщо вірити поданій з МОЗу інформації) великої кількості хворих медичних працівників ,яких більше ніж інших зареєстрованих хворих.Хто пояснить ,що відбувається і де ж була першочергова імунізація ??
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13.08.2021 15:32 Ответить
Там де і маски,в Китаї.Європі.
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13.08.2021 20:56 Ответить
Дивишся на ці бюджети. Розумієш які бюджети у країнах Євросоюзу і США. Які вливання йдуть і Воз - і розумієш, що коли на кону такий розпил бабла - коронавирус закінчиться не скоро.
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13.08.2021 15:55 Ответить
Помните юморок? я за озеленение.Можно так озелениться что не только моим детям а еще внукам хватит.
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13.08.2021 17:13 Ответить
Зе! - Зеленые купюры. На боротьбу з COVID-19 уже витратили 29 млрд грн із передбачених на рік 36 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 1465
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13.08.2021 17:48 Ответить
Ви про мілліард дерев?Соплі тому й не п'є на роботі,що ночами саджанці сажає.
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13.08.2021 20:57 Ответить
Коронавирус-********* международного масштаба.Думаете,что карантин спас ситуацию-а нифига,большинство на карантин ложило!!!Зараза новая,посильнее гриппа,скосила людей с плохой иммуной,хроническими болячками и стихло все.Каждый год будет возможность тырить коронавирусные деньги.
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13.08.2021 18:13 Ответить
две статьи которие не влазят в голову: мероприятия по соц поддержке 2,9 ярда. товары и услуги предотвращающие ковид 2,3 ярда. оказание экстренной помощи и госпитализация 11ярдов. ЭТО ЧТО??? доплаты, закупки, кислород и усиленный режим работы это отдельные статьи с конкретными цифрами.
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13.08.2021 18:19 Ответить
Да, "отличная борьба с короной", что ещё хватило денег на дорожные работы, не говоря уже о том, сколько разошлось по карманам.
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13.08.2021 19:19 Ответить
 
 