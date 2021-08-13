Бумажный паспорт-книжечка не появится в приложении "Дія". Это связано с безопасностью, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что бумажные паспорта не будут внесены в приложение "Дія". Это связано с фактором безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр заявил в интервью для "ТСН".
"Мы не будем отражать в "Дії" документы из бумажных паспортов. Потому что тогда мы не уверены, что вы - это именно вы. А это в первую очередь безопасность для граждан",- сказал он.
Федоров отметил, что постепенно украинцы переходят с книжечек на ID-карточки.
"Ты получаешь ID-карточку или загранпаспорт - информация о тебе попадает в демографический реестр. И это открывает множество возможностей для получения государственных услуг. Поэтому я всем очень советую получать ID-карты или загранпаспорта", - добавил министр.
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Детали
Сегодня в приложении "Дия" некоторые пользователи столкнулись со сбоем: у них отсутствует возможность проверить наличие штрафов за нарушение Правил дорожного движения.
Сервис сообщает об отсутствующей связи с реестром. При этом у других пользователей сервис работает корректно.
Как впоследствии пояснили в Минцифре, сбои могли происходить из-за переподключения приложения к обновленному реестру со стороны МВД.
Дополнение
Напомним, масштабный сбой в работе "Дии" произошел 30 апреля.
Тогда в Минцифры объяснили проблемы в работе сервиса тем, что произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud. Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации.
Во-вторых по сообщению непонятно, какие именно данные там хранятся, и насколько они конфиденциальны.
Очередь на вакцинацию неосторожно разместили в Google Docs, но это не имеет прямого отношения к Дии. Из любой электронной очереди ее могли там разместить. Вот если бы очередь была на бумаге...
Государственные реестры хранятся в рязличных местах, зависит от реестра. А должны где?
Если "до сраки", то и спорить не о чем.
Что до "дойти до самых тупых", я согласен, до меня не дошло, я тупой, хотя и являюсь в определенном смысле специалистом по информационной безопасности. Ты понимаешь гораздо лучше.
Стільки раз вже писали що Дія це лиш "оболонка". Вона не містить даних, а тому ніде їх не зберігає.
Ви занадто не грамотні щоб розмірковувати над такими питаннями.
А саме головне ви ще й не розумієте концепції електронного паспорту. Вона не передбачає секретності даних. Електронний паспорт не артефакт. При електронному паспорті срати на те що всім стануть доступні дані чи інше. Головне те щоб держава під час надання послуги могла вас ідентифікувати як того ким ви є насправді, а не як когось іншого. Тому я скажу навіть більше не далеко той час коли всі особисті дані будуть максимально загальнодоступними щоб ускладнити можливість обманути комусь систему та видати себе за когось іншого.
техпаспорт-пластик зайшов, права не загоню..- пидкажить, будь ласка)