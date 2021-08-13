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Бумажный паспорт-книжечка не появится в приложении "Дія". Это связано с безопасностью, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Общество

Бумажный паспорт-книжечка не появится в приложении

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что бумажные паспорта не будут внесены в приложение "Дія". Это связано с фактором безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр заявил в интервью для "ТСН".

"Мы не будем отражать в "Дії" документы из бумажных паспортов. Потому что тогда мы не уверены, что вы - это именно вы. А это в первую очередь безопасность для граждан",- сказал он.

Федоров отметил, что постепенно украинцы переходят с книжечек на ID-карточки.

"Ты получаешь ID-карточку или загранпаспорт - информация о тебе попадает в демографический реестр. И это открывает множество возможностей для получения государственных услуг. Поэтому я всем очень советую получать ID-карты или загранпаспорта", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приложение "Дія" невозможно использовать в мошеннических схемах, - Минцифры
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Топ комментарии
+3
дошло, наконец-то.
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13.08.2021 16:10
+2
А нічого ,що при Янику щоб 100 доларів обмінять ,треба булдо весь паспорт сфотографувать ))
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13.08.2021 16:19
+2
Останусь ка, я на книжечке. И без "дії".
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13.08.2021 19:08
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дошло, наконец-то.
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13.08.2021 16:10 Ответить
так это и ранее было известно, ничего нового он не сказал
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13.08.2021 16:15 Ответить
Так после стольких утечек и случаев мошенничества пора бы уже и дойти. Даже до самых тупых. Хранить критически важную информацию в сервисах Google Docs -- "самое оно" для общегосударственного сервиса документов.
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13.08.2021 16:18 Ответить
Дія не хранит информацию в Google Docs.
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13.08.2021 18:31 Ответить
КИЕВ. 13 мая. УНН. Приложение "Дия" работает со сбоем. Об этом УНН сообщает со ссылкой сразу на нескольких пользователей.
Детали
Сегодня в приложении "Дия" некоторые пользователи столкнулись со сбоем: у них отсутствует возможность проверить наличие штрафов за нарушение Правил дорожного движения.
Сервис сообщает об отсутствующей связи с реестром. При этом у других пользователей сервис работает корректно.
Как впоследствии пояснили в Минцифре, сбои могли происходить из-за переподключения приложения к обновленному реестру со стороны МВД.
Дополнение
Напомним, масштабный сбой в работе "Дии" произошел 30 апреля.
Тогда в Минцифры объяснили проблемы в работе сервиса тем, что произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud. Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации.
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13.08.2021 18:38 Ответить
Во-первых G-Cloud не Google Docs. Сейчас все корпорации сидят на датацентрах типа Amazon (только не говори, что хранят данные в магазине Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров - Цензор.НЕТ 3442 ). Это считается достаточно надежным даже корпораций мирового уровня.
Во-вторых по сообщению непонятно, какие именно данные там хранятся, и насколько они конфиденциальны.
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13.08.2021 18:43 Ответить
Я не хочу искать новость о утечке очереди на вакцинацию из Дии. Она ушла из-за общего доступа к очереди в документах Google Docs, случайно оставленного админом. Найдешь сам. И мне до задницы где хранят данные корпорации какого-то уровня. Гос. сервис, где хранятся критические данные граждан, приравненные законом к бумажной версии документа никак не должны хранится в Googl`овских сервисах. Ни в каких.
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13.08.2021 18:52 Ответить
А где должны храниться? Просвети?

Очередь на вакцинацию неосторожно разместили в Google Docs, но это не имеет прямого отношения к Дии. Из любой электронной очереди ее могли там разместить. Вот если бы очередь была на бумаге...
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13.08.2021 18:57 Ответить
Где хранятся государственные реестры? И не нужно мне тут лепить про не имеет прямого отношения. Люди ставились в очередь именно в приложении "Дия". И им глубоко насрать на причину по которой их данные стали общедоступными в Google Docs. Do you Understand?
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13.08.2021 20:08 Ответить
Андерстенд. Я о том, что если бы становились в очередь в другой программе, могло быть то же самое.
Государственные реестры хранятся в рязличных местах, зависит от реестра. А должны где?
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13.08.2021 20:12 Ответить
Точно не в Google Cloud. И мне и людям до сраки что могло быть где-то там. Данные утекли из этой сранной и рапиаренной "Дии". Больше знать ничего не нужно.
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13.08.2021 20:20 Ответить
"До сраки" конечно утверждает мнение, но не делает его правильнее. Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров - Цензор.НЕТ 5174
Если "до сраки", то и спорить не о чем.
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13.08.2021 20:24 Ответить
Тогда расскажи причину по которой закрытые личные данные из "Дии" в свободном доступе в Google Docs -- это правильно. Давай, изголяйся. А я посмотрю.
Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров - Цензор.НЕТ 8106 Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров - Цензор.НЕТ 8106 Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров - Цензор.НЕТ 8106
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13.08.2021 20:35 Ответить
Не правильно. Я уже все объяснил. Просто тебе "до сраки" мешает понять.
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13.08.2021 20:41 Ответить
Врешь. Ты тупо петляешь. Ну и? Я жду объяснений.
Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров - Цензор.НЕТ 1223 Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров - Цензор.НЕТ 1223 Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров - Цензор.НЕТ 1223
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13.08.2021 20:48 Ответить
Вру что? Что именно? А теперь ответь сам. Жду четкого конкретного ответа.
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13.08.2021 20:51 Ответить
Что конкретно? "... Так после стольких утечек и случаев мошенничества пора бы уже и дойти. Даже до самых тупых. Хранить критически важную информацию в сервисах Google Docs -- "самое оно" для общегосударственного сервиса документов...." Ну и, какого лешего ты влез со своим умничаньем? Или меня должна волновать причина по которой причине личные закрытые данные из Дии попали на сервис Google Docs? Тупой программер лопухнулся или админ забухал? Мне и пользователям это должно быть интересно, а не до сраки?
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13.08.2021 20:57 Ответить
Если хочешь рассуждать по теме, нужно понимать.
Что до "дойти до самых тупых", я согласен, до меня не дошло, я тупой, хотя и являюсь в определенном смысле специалистом по информационной безопасности. Ты понимаешь гораздо лучше.
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13.08.2021 21:05 Ответить
Мда... Така упоротість це діагноз.

Стільки раз вже писали що Дія це лиш "оболонка". Вона не містить даних, а тому ніде їх не зберігає.

Ви занадто не грамотні щоб розмірковувати над такими питаннями.

А саме головне ви ще й не розумієте концепції електронного паспорту. Вона не передбачає секретності даних. Електронний паспорт не артефакт. При електронному паспорті срати на те що всім стануть доступні дані чи інше. Головне те щоб держава під час надання послуги могла вас ідентифікувати як того ким ви є насправді, а не як когось іншого. Тому я скажу навіть більше не далеко той час коли всі особисті дані будуть максимально загальнодоступними щоб ускладнити можливість обманути комусь систему та видати себе за когось іншого.
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16.10.2021 03:16 Ответить
ID-карточки можно отображать а паспорт нельзя непонятно логика
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13.08.2021 16:20 Ответить
А нічого ,що при Янику щоб 100 доларів обмінять ,треба булдо весь паспорт сфотографувать ))
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13.08.2021 16:19 Ответить
Усього через 2 роки напруженої роботи і безлічі експериментів, міністерство цифрової трансформації визнало, що в комп'ютер вміщається дуже обмежена кількість парперових документів, вони там мнуться, а витягувати їх звідти взагалі проблемно, тому вирішило відмовитись від внесення паперових паспортів в програми.
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13.08.2021 16:22 Ответить
І мнуться, і гнуться )))
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13.08.2021 17:04 Ответить
Я взагалі сумніваюся, що їм щось доходить.))))) Паперовий паспорт-книжечка не з'явиться в застосунку "Дія". Це пов'язано з безпекою, - Федоров - Цензор.НЕТ 9099
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13.08.2021 17:03 Ответить
Останусь ка, я на книжечке. И без "дії".
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13.08.2021 19:08 Ответить
Большая часть услуг связана с посещением военкомата. Для получения любой медсправки. Рудимент эпохи СССР.
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13.08.2021 19:22 Ответить
Правильно . Макулатурний паспорт - це темне минуле . Нема чого совкам йти в майбутнє з перекрученою назад головою . Нехай залишаються в минулому , якщо не хочуть ставати людьми . Я свою макулатуру добровільно змінив на ID ще в квітні .
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13.08.2021 20:44 Ответить
..а хто знает, - права-ламинат попадуть туды..???
техпаспорт-пластик зайшов, права не загоню..- пидкажить, будь ласка)
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14.08.2021 01:14 Ответить
 
 