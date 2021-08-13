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Евросоюз выводит гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19 из своего санкционного режима

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз выводит гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19 из своего санкционного режима

Европейская комиссия уточнила инструкцию о гуманитарной помощи по COVID-19 странам и территориям, находящимся под санкциями, в том числе по поводу терроризма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Санкции помогают достичь ключевых целей ЕС, таких как сохранение мира, укрепление международной безопасности, а также укрепление и поддержка демократии, международного права и прав человека. Они нацелены на тех, кто угрожает этим ценностям, и минимизируют любые неблагоприятные последствия для гражданского населения", - говорится в коммюнике Еврокомиссии.

В новой главе инструкции дается практическое руководство о том, как соблюдать санкции ЕС при предоставлении гуманитарной помощи для борьбы с пандемией COVID-19.

Она предусматривает содействие гуманитарным операторам на этих территориях, а также соответствующие поставки оборудования и грузов помощи. Это дополнение основано на опыте в Сирии, Иране, Венесуэле и Никарагуа.

В настоящее время ЕС применяет около 40 различных санкционных режимов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Ну теперь белые мокшанские Камазы беспрепятственно могут шнырять хоть по два раза на дню.
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13.08.2021 17:38 Ответить
 
 