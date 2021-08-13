РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12390 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
6 754 24
Милованов Тимофей (285) Офис Президента (1691) Мельник Вадим (72) Татаров Олег (349) Бюро экономической безопасности (166) Гмырин Андрей (6)

Главный фаворит конкурса на главу БЭБ Мельник рассказал, какой Татаров профессионал

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главный фаворит конкурса на главу БЭБ Мельник рассказал, какой Татаров профессионал

Председатель ГФС Вадим Мельник признал, что знаком с заместителем главы Офиса Президента Олегом Татаровым, которого НАБУ обвиняло в коррупции, и считает его профессионалом.

Об этом он заявил во время собеседования на должность председателя Бюро экономической безопасности, где он считается негласным фаворитом и ставленником Офиса Президента, отвечая на вопрос Тимофея Милованова, передает Цензор.НЕТ.

"Знаком с Олегом Юрьевичем давно, будучи заместителем руководителя главного следственного управления Украины, еще когда было написание нового уголовно-процессуального кодекса в 2012-м. Были привлечены к написанию, собственно тогда и познакомились. Знаю человека как крупного специалиста в уголовном процессе. Тогда мы познакомились и работали вместе. Когда Татаров был не на службе, каких-либо отношений, связей мы с ним не поддерживали. Ну, поздравляли с днем ​​рождения, но совместных каких-то мероприятий не проводили. Семьями не дружим", - рассказал Мельник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Конкурсная комиссия проводит собеседования с кандидатами на пост главы БЭБ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

По словам Мельника, сейчас они пересекаются только на определенных совещаниях, но не более. "Есть у меня моя линия работы, моя функция - есть прокуратура, есть министр финансов", - объяснил председатель ГФС свои служебные контакты.

Вадим Мельник - действующий председатель ГФС. Начинал в ГНА Сумской области. Взлет его карьеры начался еще во времена Януковича. С 2011 по 2013 годы Мельник возглавлял Управление расследованию особо важных дел в Государственной налоговой службе. Затем получил должность в Министерстве доходов и сборов, где расследовал финансовые преступления. В 2014 году Мельник стал заместителем начальника Главного управления по финансовым расследований в Государственной фискальной службе, а затем возглавил управление.

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк обвинил власть в проталкивании кандидатуры Мельника как контролируемого лица. Вадима Мельника также связывают с личностью Андрея Гмырина, которого называют куратором теневых схем между ГФС и Банковой.

Гмырин - также когда-то работал в Министерстве доходов и сборов Александра Клименко, который называли оплотом "семейных" схем времен Януковича. Сейчас, по словам депутатов, люди Гмырина через кадровую реформу были заведены в ГФС.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+15
Татаров конечно професионал, но только как предатель и корупционер.
показать весь комментарий
13.08.2021 16:27
+14
Тьфу, сборник рыговской блевотины, противно смотреть на эти рожи
показать весь комментарий
13.08.2021 16:33
+6
Татаров допомагав зробити рейдерський захват та пограбувать УкрБуд.
Ось тому він такий важливий.
показать весь комментарий
13.08.2021 16:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Татаров конечно професионал, но только как предатель и корупционер.
показать весь комментарий
13.08.2021 16:27 Ответить
Главный фаворит конкурса на главу БЭБ Мельник рассказал, какой Татаров профессиональный человек - Цензор.НЕТ 4011
показать весь комментарий
13.08.2021 16:28 Ответить
Татаров допомагав зробити рейдерський захват та пограбувать УкрБуд.
Ось тому він такий важливий.
показать весь комментарий
13.08.2021 16:28 Ответить
Петушка хвалит кукуха...
показать весь комментарий
13.08.2021 16:29 Ответить
Ні Татаров професійний а цей кандидат таке ж лайно. Вибори, вибори кандидати п....
показать весь комментарий
13.08.2021 16:30 Ответить
Такими темпами и ..... скоро Мельник с Татаровым с цветами будут встречать своих бывших шефов - Клименко и Захарченко....
показать весь комментарий
13.08.2021 16:30 Ответить
Хіба що на кладовищі.
показать весь комментарий
13.08.2021 18:57 Ответить
І як тут посперечаєшся якщо з 2013 року кажуть що татаров злочинець а він досі не сидить і не збирається. Главный фаворит конкурса на главу БЭБ Мельник рассказал, какой Татаров профессионал - Цензор.НЕТ 5696
показать весь комментарий
13.08.2021 16:31 Ответить
Тьфу, сборник рыговской блевотины, противно смотреть на эти рожи
показать весь комментарий
13.08.2021 16:33 Ответить
Очень жаль, что в жизни нет кнопок Ctrl_Z.
показать весь комментарий
13.08.2021 16:33 Ответить
овощ тоже был праффесионалом, но по шапкам...
татаров его небольшая отрыжка ...после переедания
показать весь комментарий
13.08.2021 16:34 Ответить
В 1996-м году, на подходе к порту Дуала(Камерун) случилось следующее: у бухого, в синюю задницу, мэссмена, валяющегося на столе рядового состава экипажа, в шортах, появилась надпись, на спине, сделанная толстенным, черным, перманентным маркером. Текст гласил: "Все пид.ры, кроме меня"(с).
Я вот теперь думаю: а ведь прав был этот пацан. Все пид.ры. Кроме него.
показать весь комментарий
13.08.2021 16:35 Ответить
главноє лізнуть поглубже! сєрлєщ дурного не навчить
показать весь комментарий
13.08.2021 16:38 Ответить
"Крупный профессионал" - профессионал с большим крупом.
показать весь комментарий
13.08.2021 16:39 Ответить
Не совсем понятно,почему янукович с азаровым не возвращаются в Украину. Ведь здесь их ждут "профессионалы" типа татарова. Вообще,"татаров"с 2019 года-это имя нарицательное. Квинтэссенция кумовства,коррупции и сволочизма.
показать весь комментарий
13.08.2021 16:43 Ответить
не бачу під оп мітингів смітунів, тих, які з числа 73%, які "якщощосьпіденетакмивсівийдемо".
сидите, падли, по домівках смокчете?
показать весь комментарий
13.08.2021 16:44 Ответить
"В 2014 году Мельник стал заместителем начальника Главного управления по финансовым расследований в Государственной фискальной службе, а затем возглавил управление."
показать весь комментарий
13.08.2021 17:25 Ответить
нема тут нацсук зі своїми свинками?
показать весь комментарий
13.08.2021 17:17 Ответить
Так їдійоти, порозкидали бездумно в 2019 році!
показать весь комментарий
13.08.2021 18:55 Ответить
"Знаю человека как крупного специалиста в уголовном процессе.Источник: https://censor.net/ru/n3282649
Это в 30 лет? (на момент участия в написании УПК)
показать весь комментарий
13.08.2021 18:17 Ответить
Два пі###дара, коротко кажучи...
показать весь комментарий
13.08.2021 19:50 Ответить
Осталось вернуть новые лица яныка и кровосисю с табачником и царевым, а так уже полный набор
показать весь комментарий
14.08.2021 00:24 Ответить
Значить, і мельник таке ж тупе лайно, як і татарофф.
показать весь комментарий
16.08.2021 13:04 Ответить
 
 