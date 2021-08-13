Сотрудница одного из украинских вузов присвоила 600 тыс. грн на афере с онлайн-знакомствами, выдавая себя за иностранца-богача, - полиция

Злоумышленница заводила знакомства в сети, выдавая себя за иностранца-богача. Войдя в доверие к потерпевшей, фигурантка заставила ее взять кредит якобы для уплаты штрафа на таможне за дорогостоящий подарок.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Как сообщается, 41-летняя фигурантка работала в университете и имела доступ к данным иностранных студентов. Фото одного из них она и использовала в преступных целях.

Так, женщина создала профиль на сайте знакомств и около года вела переписку с потерпевшей, выдавая себя за мужчину-иностранца. Этот "человек", по легенде злоумышленницы, прислал потерпевшей посылку со слитками золота, однако на таможне на дорогостоящий подарок якобы наложили арест.

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Для уплаты штрафа фигурантка убедила потерпевшую взять кредит на 600 000 гривен и перечислить на подконтрольный злоумышленнице счет.

По месту жительства и месту регистрации правонарушительницы работники полиции провели обыски и изъяли доказательства причастности к преступной деятельности.

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Противоправную деятельность разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности Киева совместно со следователями столичного управления Нацполиции.



