Сотрудница одного из украинских вузов присвоила 600 тыс. грн на афере с онлайн-знакомствами, выдавая себя за иностранца-богача, - полиция
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Злоумышленница заводила знакомства в сети, выдавая себя за иностранца-богача. Войдя в доверие к потерпевшей, фигурантка заставила ее взять кредит якобы для уплаты штрафа на таможне за дорогостоящий подарок.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.
Как сообщается, 41-летняя фигурантка работала в университете и имела доступ к данным иностранных студентов. Фото одного из них она и использовала в преступных целях.
Так, женщина создала профиль на сайте знакомств и около года вела переписку с потерпевшей, выдавая себя за мужчину-иностранца. Этот "человек", по легенде злоумышленницы, прислал потерпевшей посылку со слитками золота, однако на таможне на дорогостоящий подарок якобы наложили арест.
Для уплаты штрафа фигурантка убедила потерпевшую взять кредит на 600 000 гривен и перечислить на подконтрольный злоумышленнице счет.
По месту жительства и месту регистрации правонарушительницы работники полиции провели обыски и изъяли доказательства причастности к преступной деятельности.
Противоправную деятельность разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности Киева совместно со следователями столичного управления Нацполиции.
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