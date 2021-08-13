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Сотрудница одного из украинских вузов присвоила 600 тыс. грн на афере с онлайн-знакомствами, выдавая себя за иностранца-богача, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Злоумышленница заводила знакомства в сети, выдавая себя за иностранца-богача. Войдя в доверие к потерпевшей, фигурантка заставила ее взять кредит якобы для уплаты штрафа на таможне за дорогостоящий подарок.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Как сообщается, 41-летняя фигурантка работала в университете и имела доступ к данным иностранных студентов. Фото одного из них она и использовала в преступных целях.

Так, женщина создала профиль на сайте знакомств и около года вела переписку с потерпевшей, выдавая себя за мужчину-иностранца. Этот "человек", по легенде злоумышленницы, прислал потерпевшей посылку со слитками золота, однако на таможне на дорогостоящий подарок якобы наложили арест.

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Для уплаты штрафа фигурантка убедила потерпевшую взять кредит на 600 000 гривен и перечислить на подконтрольный злоумышленнице счет.

По месту жительства и месту регистрации правонарушительницы работники полиции провели обыски и изъяли доказательства причастности к преступной деятельности.

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Противоправную деятельность разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности Киева совместно со следователями столичного управления Нацполиции.

Сотрудница одного из украинских вузов присвоила 600 тыс. грн на афере с онлайн-знакомствами, выдавая себя за иностранца-богача, - полиция 01
Сотрудница одного из украинских вузов присвоила 600 тыс. грн на афере с онлайн-знакомствами, выдавая себя за иностранца-богача, - полиция 02
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Сотрудница одного из украинских вузов присвоила 600 тыс. грн на афере с онлайн-знакомствами, выдавая себя за иностранца-богача, - полиция - Цензор.НЕТ 1005
Таможня дает добро!!!Мы заплатим золотом!!!
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13.08.2021 16:33 Ответить
С Снп59/64)))
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13.08.2021 16:36 Ответить
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
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13.08.2021 16:34 Ответить
Как то, в этом случае потерпевшую не жалко....
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13.08.2021 16:35 Ответить
У какая затейница! Співробітниця одного з українських вузів привласнила 600 тис. грн на афері з онлайн-знайомствами, видаючи себе за іноземця-багатія, - поліція - Цензор.НЕТ 950
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13.08.2021 16:51 Ответить
На те у неї і "біщщі абразаван-асвєтаі",щоби" знайти їй достойне застосування-розводити "муфлонок".
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13.08.2021 16:52 Ответить
"...посылку со слитками золота", это ж надо..., покажите, пож-та, эту дуньку, которая на это купилась..., она может продавать свою историю за деньги и снова разбогатеет...
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13.08.2021 17:03 Ответить
Трест который лопнул ))
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13.08.2021 18:02 Ответить
Ну прям криминальный талант.. тут можно кино снимать.
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13.08.2021 21:22 Ответить
 
 