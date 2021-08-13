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Новости Политика Украины
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шпионаж (1221) ГФС (3598) Мельник Вадим (72)

Мельник утверждает, что подписал разрешения шпиону Устинову задним числом, чтобы его разоблачить

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мельник утверждает, что подписал разрешения шпиону Устинову задним числом, чтобы его разоблачить

Председатель ДФС Вадим Мельник утверждает, что он не помогал российскому шпиону Устинову, а пытался его разоблачить.

Об этом он заявил во время собеседования на должность председателя Бюро экономической безопасности, отвечая на вопрос Тимофея Милованова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никаких образом мне он (Устинов) не известен, до сих пор даже не знаю в лицо. Для чего это раскручивалось - мне неизвестно. Просто такая медийная ситуация была, так надо было. Да, действительно, я лично принимал участие в разработке операции по его задержанию. Поэтому определенные документы подписывались. Это были макеты документов, которые изготовлялись с целью задержания. Благодаря именно моим действиям, лично моим действиям по подготовке таких документов... он был задержан ", - заверил Мельник.

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Напомним, 22 февраля СБУ заявила о разоблачении совместно с ГБР и Генпрокуратурой подполковника Главного оперативного управления налоговой милиции, который незаконно копировал государственные базы данных и передавал российским террористам.

Позже, как писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, уличенному СБУ Устинову руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник уже после его задержания предоставил доступ к базам информации о налогоплательщиках Украины и о состоянии выполнения государственного оборонного заказа.

"Это новый шпионский суперскандал, который требует немедленных решений руководства страны и кадровой чистки руководства Государственной фискальной службы", - написал он.

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"По нашим данным, Устинов был задержан еще 13 февраля. Трудно даже оценить объем ущерба, который он сумел нанести государству, ведь он имел доступ ко всем базам налогоплательщиков, представляющим интерес для противника. Дело в том, что право на доступ к информации Устинову подписывал лично начальник Государственной фискальной службы Вадим Мельник! Последний раз санкцию на предоставление доступа к информации Устинову Мельник подписал... уже после ареста шпиона ", - отметил Бутусов.

Так, 23 февраля Мельник подписал письмо в Государственную налоговую службу о предоставлении доступа к информации в информационно-телекоммуникационных системах налоговой службы для того же подполковника Устинова.

"Дело в том, что после принятия закона о ликвидации налоговой милиции ГФС может получать информацию из налоговой службы только по особому запросу. И поэтому очень легко отследить активность Устинова за последние месяцы. Судя по запросу, Устинов был самым доверенным лицом Мельника. В этом письме за №1014 глава ДФС просит предоставить доступ четырем своим сотрудникам к базе данных, но первые три сотрудника просят доступ каждый только к данным по одному человеку, которых они проверяют. А вот Устинов просит дать доступ сразу к 39 людям! Вот такой особый и важный человек, по всей видимости, для Мельника, ни в чем ему не откажет. "Горит" на работе. И не возникает у Мельника вопросов, и все он подписал ", - написал журналист.

Бутусов отметил, что подписал Мельник, потому что письмо по Устинову направил начальник Главного оперативного управления налоговой милиции Владимир Ткаченко.

"Ткаченко получил назначение совсем не случайно. Дело в том, что Офис Президента все действия относительно ГФС согласовывает с Андреем Гмыриним, также бывшим налоговым милиционером, который сейчас стал советником главы ОП Андрея Ермака и помощника президента Сергея Шефира, регулярно появляется на Банковой. А Гмырин и Ткаченко близко контактируют", - писал Бутусов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Мельник утверждает, что подписал разрешения шпиону Устинову задним числом, чтобы его разоблачить - Цензор.НЕТ 2822 студія 95й квартал презентує: спецапєрація устінов! всем ржать
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13.08.2021 16:34
+11
Мельник подписал разрешение шпиону потому что мельник-тупое дерьмо,которому "какаяразница".
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13.08.2021 16:34
+10
Бреше падло і не червоніє😠
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13.08.2021 16:35
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Мельник утверждает, что подписал разрешения шпиону Устинову задним числом, чтобы его разоблачить - Цензор.НЕТ 2822 студія 95й квартал презентує: спецапєрація устінов! всем ржать
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13.08.2021 16:34 Ответить
95-й Портал, а не квартал Мельник стверджує, що підписав дозволи шпигуну Устінову заднім числом, щоб його викрити - Цензор.НЕТ 7280
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13.08.2021 16:50 Ответить
Мельник подписал разрешение шпиону потому что мельник-тупое дерьмо,которому "какаяразница".
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13.08.2021 16:34 Ответить
та, напевне, йому дали вказівку написати листа, але після арешту Устінова не дали Мельнику команду "отставить"; можливо, сподіваючись на те, що Мельник сам здогадається (або ж попросту забули).
І тут в цій відповідді, скоріш за все Мельник вигоражує того, хто йому давав команди...
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13.08.2021 17:15 Ответить
та нееее..- падла команду исполнял....откуда - вопрос риторики...(
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14.08.2021 01:23 Ответить
Бреше падло і не червоніє😠
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13.08.2021 16:35 Ответить
Любят кацапские выродки обосравшись выставлять себя супергероями
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13.08.2021 16:37 Ответить
ОП м всё, чьо из него исходит- это просто какой-то рассадник предателей, русофилов, саботажников и тупиц
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13.08.2021 16:38 Ответить
Всем нашим корупционерам надо давать участника АТО. Они сильно рисковали. Ездили в тыл врага в самую Москву.
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13.08.2021 16:45 Ответить
Сколько уже засшкваров от ОП…В Кремле наверное слёзы вытирают…от смеха.
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13.08.2021 16:55 Ответить
Меня это тоже поражает - уже сам президент признаётся, что сдаёт операции СБУ в КГБ, прикрывая своего соучастника Ермака, это помимо остальных сливов и провалов, но абсолютно ничего не происходит, никакого движения, ноль. В какой стране это ещё возможно? Либо это говорит о том, что гражданское общество воспринимает всё это как должное и нефиг тогда слёзы проливать. Парламентская система тоже парализована, "службы" наполовину сами в этом говне топчатся.
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13.08.2021 17:12 Ответить
Студент, конечно, лопух, но аппаратура при нём, принём! (с)
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13.08.2021 17:51 Ответить
Була б у нас нормальна СБУ- уже давно сплела усім цим кварталівцям лапті, а так просираємо країну!
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13.08.2021 17:56 Ответить
скоріш за все, цей ларчик відкривається просто. "квартальці" збирають компромат. Виконавці відповідно до списку вибирають відомості а потім заднім числом в кінці місяця "санкціонують". Цей легінь Устінов торгував цією інформацією. А після арешту підчистили кінці, офіційно оформили несанкціоновані входи до бази даних. А тепер Мельник з Ткаченком підписали собі у майбутньому вирок. Не всі ж утечуть в Росію. Ось так хабарництво потягнуло співучасть у зраді вітчизні. А Устінов сяде надовго. Вони вже від нього відмовились.
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13.08.2021 18:47 Ответить
Ситуация сейчас как в 1918-м. Все знают что ЗЕленые нео-большевики это шпионы и диверсанты воюющего с нами государства, внедренные и проплаченные агитаторы для развала фронта и капитуляции. Все знают, но сделать ничего пока не могут ведь 73 % с радостными воплями о барыге, мире, и халявной псевдостабильностью, поцепив красные банты, сами их недавно выбрали. А остальные пока по инерции еще держат строй, фронт, и не знают что лучше- убрать эту власть и раскачать лодку или подождать пока серая масса хлебнет по полной ЗЕленых новшеств, снимет красные (зеленые) банты и присоединится к пассионариям которые всегда были движущей силой
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14.08.2021 00:33 Ответить
 
 