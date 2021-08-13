Мельник утверждает, что подписал разрешения шпиону Устинову задним числом, чтобы его разоблачить

Председатель ДФС Вадим Мельник утверждает, что он не помогал российскому шпиону Устинову, а пытался его разоблачить.

Об этом он заявил во время собеседования на должность председателя Бюро экономической безопасности, отвечая на вопрос Тимофея Милованова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никаких образом мне он (Устинов) не известен, до сих пор даже не знаю в лицо. Для чего это раскручивалось - мне неизвестно. Просто такая медийная ситуация была, так надо было. Да, действительно, я лично принимал участие в разработке операции по его задержанию. Поэтому определенные документы подписывались. Это были макеты документов, которые изготовлялись с целью задержания. Благодаря именно моим действиям, лично моим действиям по подготовке таких документов... он был задержан ", - заверил Мельник.

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Напомним, 22 февраля СБУ заявила о разоблачении совместно с ГБР и Генпрокуратурой подполковника Главного оперативного управления налоговой милиции, который незаконно копировал государственные базы данных и передавал российским террористам.

Позже, как писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, уличенному СБУ Устинову руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник уже после его задержания предоставил доступ к базам информации о налогоплательщиках Украины и о состоянии выполнения государственного оборонного заказа.

"Это новый шпионский суперскандал, который требует немедленных решений руководства страны и кадровой чистки руководства Государственной фискальной службы", - написал он.

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"По нашим данным, Устинов был задержан еще 13 февраля. Трудно даже оценить объем ущерба, который он сумел нанести государству, ведь он имел доступ ко всем базам налогоплательщиков, представляющим интерес для противника. Дело в том, что право на доступ к информации Устинову подписывал лично начальник Государственной фискальной службы Вадим Мельник! Последний раз санкцию на предоставление доступа к информации Устинову Мельник подписал... уже после ареста шпиона ", - отметил Бутусов.

Так, 23 февраля Мельник подписал письмо в Государственную налоговую службу о предоставлении доступа к информации в информационно-телекоммуникационных системах налоговой службы для того же подполковника Устинова.

"Дело в том, что после принятия закона о ликвидации налоговой милиции ГФС может получать информацию из налоговой службы только по особому запросу. И поэтому очень легко отследить активность Устинова за последние месяцы. Судя по запросу, Устинов был самым доверенным лицом Мельника. В этом письме за №1014 глава ДФС просит предоставить доступ четырем своим сотрудникам к базе данных, но первые три сотрудника просят доступ каждый только к данным по одному человеку, которых они проверяют. А вот Устинов просит дать доступ сразу к 39 людям! Вот такой особый и важный человек, по всей видимости, для Мельника, ни в чем ему не откажет. "Горит" на работе. И не возникает у Мельника вопросов, и все он подписал ", - написал журналист.

Бутусов отметил, что подписал Мельник, потому что письмо по Устинову направил начальник Главного оперативного управления налоговой милиции Владимир Ткаченко.

"Ткаченко получил назначение совсем не случайно. Дело в том, что Офис Президента все действия относительно ГФС согласовывает с Андреем Гмыриним, также бывшим налоговым милиционером, который сейчас стал советником главы ОП Андрея Ермака и помощника президента Сергея Шефира, регулярно появляется на Банковой. А Гмырин и Ткаченко близко контактируют", - писал Бутусов.