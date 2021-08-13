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Сотрудники Минцифры начнут первыми в Украине получать зарплату виртуальной гривней, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Сотрудники Минцифры начнут первыми в Украине получать зарплату виртуальной гривней, - Федоров

Сотрудники Минцифры первыми в Украине начнут получать зарплату виртуальной гривней. Украина занимает первое место в мире по быстрой адаптации к электронным активам.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Скажу честно: как один из первых пилотов у нас есть на столе вопрос о выплате заработной платы сотрудникам Министерства цифровой трансформации в электронной гривне", - сказал Федоров.

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Министр отметил, что украинцы занимают первое место в мире по адаптивности к виртуальным активам. "Эта открытость технологий может стать одним из наших преимуществ в мире. Это также привлекает дополнительные инвестиции в бизнес, в страну", - подчеркнул глава ведомства.

Напомним, в Верховной Раде ко второму чтению готовится законопроект, который узаконит в Украине криптовалюту и виртуальную гривню.
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Топ комментарии
+16
Ну і будуть їсти віртуальну їжу
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13.08.2021 16:40
+9
Виртуальный президент, виртуальные деньги....только потери на фронте вовсе не виртуальные.
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13.08.2021 16:44
+6
Хах. Потім будуть вживати віртуальний хліб,ковбасу і пішло поїхало 😁
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13.08.2021 16:40
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Правила форума Совет форумчан
І назвать її купоном )))
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13.08.2021 16:40 Ответить
Ну і будуть їсти віртуальну їжу
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13.08.2021 16:40 Ответить
Хах. Потім будуть вживати віртуальний хліб,ковбасу і пішло поїхало 😁
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13.08.2021 16:40 Ответить
Сотрудники Минцифры начнут первыми в Украине получать зарплату виртуальной гривней, - Федоров - Цензор.НЕТ 8558
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13.08.2021 16:44 Ответить
Це зараз таке на московії , чи це ще з 2000- х фото ?
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13.08.2021 20:51 Ответить
Это еще раньше. Из конца 89х -- начала 90х. Но вы правы, в Московии снова хотят это ввести.
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13.08.2021 21:02 Ответить
Вот тем, кто получает зарплату по пол-лимона в месяц, пусть и выплачивают вертуальной гривней.
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13.08.2021 16:41 Ответить
Да им вообще можно не платить.
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13.08.2021 16:42 Ответить
У вас там Joe Biden електронним підписом користується, а ви про віртуальну гривню торочите...
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13.08.2021 16:42 Ответить
Уже проходили при Кравчуке

Сотрудники Минцифры начнут первыми в Украине получать зарплату виртуальной гривней, - Федоров - Цензор.НЕТ 2158
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13.08.2021 16:43 Ответить
Сотрудники Минцифры первыми в Украине начнут получать зарплату виртуальной гривней.

А значит и виртуально питаться, одеваться, лечить виртуально больные зубы, итд.. Сотрудники Минцифры начнут первыми в Украине получать зарплату виртуальной гривней, - Федоров - Цензор.НЕТ 3341
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13.08.2021 16:43 Ответить
Чому ? Будуть як усі - розплачуватися через картку чи НФСі на смартфоні.
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13.08.2021 17:19 Ответить
Виртуальный президент, виртуальные деньги....только потери на фронте вовсе не виртуальные.
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13.08.2021 16:44 Ответить
А вот мне не похер ли...🥱
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13.08.2021 16:45 Ответить
за віртуальні гривні вони зможуть купляти віртуальну їжу, одежу, нерухомість, тощо
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13.08.2021 16:45 Ответить
Чому ? Будуть як усі - розплачуватися через картку чи НФСі на смартфоні.
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13.08.2021 17:19 Ответить
В чому тоді відмінність "віртуальної гривні" від звичайної, яка перераховується на платіжну картку? Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров - Цензор.НЕТ 2005
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13.08.2021 21:03 Ответить
Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров - Цензор.НЕТ 4452 Не бийте мене по голові - не знаю.
Але поняття "віртуальна гривня" у законодавстві і професійному сленгу не використовується.

У безготівковому грошовому обігу всі розрахунки і касове обслуговування клієнтів комерційного банку здійснюються шляхом списання або зарахування коштів на їх банківські рахунки.
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14.08.2021 14:33 Ответить
Так я вже давно паперових та металевих грошей в руках не держав. Все купляю в супермаркетах. В чому взагалі прикол?
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13.08.2021 16:46 Ответить
Я вот тоже пока не могу понять, мне платят виртуальные деньги на карту, которые я могу снять, если нужно
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13.08.2021 16:49 Ответить
Це гривня у електронному вигляді, а не віртуальна.
Яка різниця ?? А Б .. г його знає ... Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров - Цензор.НЕТ 4212
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13.08.2021 17:21 Ответить
надмоск Сотрудники Минцифры начнут первыми в Украине получать зарплату виртуальной гривней, - Федоров - Цензор.НЕТ 3980
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13.08.2021 16:52 Ответить
работать тоже будут виртуально...
"упала лопата в болото, какая зарплата - такая работа."
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13.08.2021 16:53 Ответить
А взяточники-судьи будут получать виртуальные сроки...
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13.08.2021 16:57 Ответить
Корупціонер отримав віртуальний хабар, придбав за нього віртуальну квартиру, його на віртуальному хабарі впіймала віртуальна поліція, осудив віртуальний прокурор і судя, посадили в віртуальну тюрму на віртуальний строк.
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13.08.2021 17:14 Ответить
Ви даремно йорнічаєте. Насправді електронний розрахунок залишає сліди.
Як тепер хабарі брати ?? Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров - Цензор.НЕТ 9774
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13.08.2021 17:23 Ответить
Цуценятами.
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13.08.2021 17:44 Ответить
Хіба що ... Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров - Цензор.НЕТ 2389
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13.08.2021 17:49 Ответить
На карточку бабушки благотворительность
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13.08.2021 17:54 Ответить
Невже отримати готівку через банкомат не можна? Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров - Цензор.НЕТ 2953
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13.08.2021 21:06 Ответить
Хабар ?? Як ?
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14.08.2021 14:22 Ответить
Готівкові гроші потрібні тільки для хабаря? Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров - Цензор.НЕТ 9298
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14.08.2021 23:55 Ответить
Мабуть Зеленський багато грав в ГТА з чітами. Не може без них.
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13.08.2021 17:52 Ответить
Отличная новость!
Осталось, млять, объяснить чем виртуальная гривня отличается от гривни безналичной (на счету)
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13.08.2021 18:10 Ответить
Отож. И я не понял.
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13.08.2021 18:28 Ответить
виртуальную можно эмитировать сколько хватит фантазии. Лишь бы рука не устала пририсовывать нули справа..... Сразу все прблемы бюджета можно "исправить"
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13.08.2021 20:03 Ответить
Обычную тоже можно. Бумажная масса составляет менее 10% денег на руках, остальное циферки в компьютерах. И эмитируют именно циферки. А "печатный станок" это такой образ для старшего поколения. (Впрочем тогда большинство денег тоже были просто цифрами на счетах).
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13.08.2021 20:09 Ответить
Старшее поколение прекрасно помнит параллельное существование рубля наличного и рубля безналичного. И как комсомольцы утопили СССР, открыв краник обналичивания безналичного рубля...
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14.08.2021 09:31 Ответить
Виртуальную наверно нельзя обналичить.
Читайте: У вас есть сбережения? Через пять лет они могут превратиться в пыль
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13.08.2021 19:53 Ответить
Всем бежать сдавать баксы из-под подушки?
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13.08.2021 20:09 Ответить
Щоб ви жерли віртуальну їжу, ЗЕдибіли
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13.08.2021 19:31 Ответить
А чего молодому человеку нельзя чушь погородить? Ведь первый начал не он, а Бубочка.
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13.08.2021 19:44 Ответить
А потом будут получать виртуальную зарплату.
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13.08.2021 19:53 Ответить
каждый раз, после подобных заявлений, меня берет оторопь, от того, кто у нас при власти...

Все таки "иногда лучше молчать, чем говорить" )))
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13.08.2021 20:00 Ответить
Виглядає, як хайп заради піару Співробітники Мінцифри почнуть першими в Україні отримувати зарплату віртуальною гривнею, - Федоров - Цензор.НЕТ 7742
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13.08.2021 21:08 Ответить
Вот в этом вся суть зеленых-пиар, пиар и только пиар. Что есть "виртуальная гривна"? Если эмитетом будет НБУ-чем это будет отличаться от безнала? Если это будет что-то либо Биткоина, блокчейн- так таких проектов в мире сейчас сотни три и из них реально торгуется с десяток.
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13.08.2021 21:59 Ответить
Все просто....
ваван_и_ко будуть знімати податки з
віртуальної валюти,але в гривні по курсу...)))
А також вся електронна валюта увійде в правове поле України "Біткоїн, Ефір," і тд...
Тут питання.
Скільки електронної валюти на руках на теперішній час та в кого ?))))))....... Скоро новий закон про амністію,
як вчасно)))) 9%))))
Вперед гроші відмивати....
"за кадром побігли слуги"
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13.08.2021 23:11 Ответить
виртуальна робота======
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14.08.2021 01:25 Ответить
 
 