Сотрудники Минцифры начнут первыми в Украине получать зарплату виртуальной гривней, - Федоров
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Сотрудники Минцифры первыми в Украине начнут получать зарплату виртуальной гривней. Украина занимает первое место в мире по быстрой адаптации к электронным активам.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Скажу честно: как один из первых пилотов у нас есть на столе вопрос о выплате заработной платы сотрудникам Министерства цифровой трансформации в электронной гривне", - сказал Федоров.
Министр отметил, что украинцы занимают первое место в мире по адаптивности к виртуальным активам. "Эта открытость технологий может стать одним из наших преимуществ в мире. Это также привлекает дополнительные инвестиции в бизнес, в страну", - подчеркнул глава ведомства.
Напомним, в Верховной Раде ко второму чтению готовится законопроект, который узаконит в Украине криптовалюту и виртуальную гривню.
Пожалуйста, подождите...
А значит и виртуально питаться, одеваться, лечить виртуально больные зубы, итд..
Але поняття "віртуальна гривня" у законодавстві і професійному сленгу не використовується.
У безготівковому грошовому обігу всі розрахунки і касове обслуговування клієнтів комерційного банку здійснюються шляхом списання або зарахування коштів на їх банківські рахунки.
Яка різниця ?? А Б .. г його знає ...
"упала лопата в болото, какая зарплата - такая работа."
Як тепер хабарі брати ??
Осталось, млять, объяснить чем виртуальная гривня отличается от гривни безналичной (на счету)
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Все таки "иногда лучше молчать, чем говорить" )))
ваван_и_ко будуть знімати податки з
віртуальної валюти,але в гривні по курсу...)))
А також вся електронна валюта увійде в правове поле України "Біткоїн, Ефір," і тд...
Тут питання.
Скільки електронної валюти на руках на теперішній час та в кого ?))))))....... Скоро новий закон про амністію,
як вчасно)))) 9%))))
Вперед гроші відмивати....
"за кадром побігли слуги"