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Новости Политика Украины
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Абхазия (371) Грузия (4339) МИД (6653) нота протеста (136) Николенко (155)

МИД получил ноту протеста от Грузии из-за туров из Украины в Абхазию: "Этим уже занимаются соответствующие органы"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД получил ноту протеста от Грузии из-за туров из Украины в Абхазию:

Министерство иностранных дел Украины получило ноту протеста от Грузии. В Тбилиси недовольны деятельностью украинской туристической компании, которая организует туры в оккупированную Абхазию.

Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"МИД подтверждает получение ноты посольства Грузии в Украине по организации туристической фирмой "Кулуар" туров во временно оккупированную территорию Грузии - Абхазию", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами

Николенко отметил, что Украина неизменно поддерживает и уважает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах.

"Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую деятельность фирмы "Кулуар" абсолютно неприемлемой", - подчеркнул представитель МИД.

Он добавил, что вопросом деятельности компании "Кулуар" уже занимаются соответствующие органы государственной власти, в частности правоохранители, для "выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий".
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Топ комментарии
+10
ахахаха.. + к рашкованским супермаркетам
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13.08.2021 16:46
+8
Я думаю пора опять зеленскому спрашивать почему мы не в нато и не в Европе
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13.08.2021 17:33
+7
Без волшебного пенделя зелёная власть вообще не куёт, не мелет.
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13.08.2021 16:48
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ахахаха.. + к рашкованским супермаркетам
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13.08.2021 16:46 Ответить
Без волшебного пенделя зелёная власть вообще не куёт, не мелет.
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13.08.2021 16:48 Ответить
Вот эта турфирма
https://kuluarpohod.com/contact/
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13.08.2021 16:50 Ответить
найманство й чорний рекрутинг ховаються під вивіски турфірм
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13.08.2021 17:31 Ответить
может тур по минным полям ОРДЛО организуют для таких деятелей? Авось и глаза из ж.пы вылезут для лучшего кругозора.
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13.08.2021 17:00 Ответить
Російський солдат дзвонить в українську турфірму «Кулуар»

https://youtu.be/kT5CbOeFk90

МЗС отримало ноту протесту від Грузії через тури з України в Абхазію: "Цим вже займаються відповідні органи" - Цензор.НЕТ 3088
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13.08.2021 17:21 Ответить
Туркомпанія «Кулуар» працює з російськими військовими

https://youtu.be/RyKIlz_-BnU

МЗС отримало ноту протесту від Грузії через тури з України в Абхазію: "Цим вже займаються відповідні органи" - Цензор.НЕТ 3771
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13.08.2021 17:22 Ответить
ФСБ працює ,а СБУ кришує !!!)))
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13.08.2021 17:25 Ответить
Ми з грузією не сралися. То, що білоцерківський дебіл ватник начворив, проблеми дебіла. Думаю, тепер в Грузію йому потрапити буде важко. А на сайті у цих "турістав" є і пропозиції і Казбека, і Сванетії... Дебіл, мля...
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13.08.2021 17:49 Ответить
Я думаю пора опять зеленскому спрашивать почему мы не в нато и не в Европе
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13.08.2021 17:33 Ответить
Спасибо Маркусу и Вольнову.
И да! При Пете такой пуйни не было!
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13.08.2021 17:42 Ответить
Таки так, навіть подумати ніхто б не смів. Хіба що відвертий ворог. А зараз "какая разница".
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14.08.2021 08:48 Ответить
А ті, дві сучьонки, навіть акценту " на" українського не мають! Звідки смердюча кацапня в Києві, пілят!
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13.08.2021 18:00 Ответить
 
 