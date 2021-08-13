Разведка предупредила Байдена о попытках РФ повлиять на выборы в США в 2022 году, - CNN

Разведслужбы США в ходе регулярных брифингов администрации для американского президента Джо Байдена указали, что Россия продолжает предпринимать попытки по оказанию влияния на выборы в Палату представителей США в 2022 году.

Об этом сообщает телеканал CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Администрация Байдена заслушивает регулярные доклады разведки, указывающие на то, что попытки России повлиять на выборы в США эволюционируют, продолжаются", - сообщили CNN нынешние и бывшие американские официальные лица.

Согласно одному из источников, доклады касаются, в частности, "попыток посеять дезинформацию в соцсетях". Телеканал утверждает, что "Москва сейчас пытается использовать в своих целях разногласия внутри США относительно вакцин и масок".

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Кроме того, по словам ряда источников, деятельность России стала "более изощренной, чем при попытках в 2016 году".

В Совете нацбезопасности США заявили CNN, что "обеспечение безопасности выборов - это основа нашей демократии". "Мы постоянно отслеживаем угрозы, в том числе со стороны иностранных сил, и попытки повлиять на наши демократические процессы".

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в попытках вмешиваться во внутренние дела США.