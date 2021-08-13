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Разведка предупредила Байдена о попытках РФ повлиять на выборы в США в 2022 году, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Разведка предупредила Байдена о попытках РФ повлиять на выборы в США в 2022 году, - CNN

Разведслужбы США в ходе регулярных брифингов администрации для американского президента Джо Байдена указали, что Россия продолжает предпринимать попытки по оказанию влияния на выборы в Палату представителей США в 2022 году.

Об этом сообщает телеканал CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Администрация Байдена заслушивает регулярные доклады разведки, указывающие на то, что попытки России повлиять на выборы в США эволюционируют, продолжаются", - сообщили CNN нынешние и бывшие американские официальные лица.

Согласно одному из источников, доклады касаются, в частности, "попыток посеять дезинформацию в соцсетях". Телеканал утверждает, что "Москва сейчас пытается использовать в своих целях разногласия внутри США относительно вакцин и масок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продемонстрируют РФ и Китаю способность решать серьезные проблемы, - Байден

Кроме того, по словам ряда источников, деятельность России стала "более изощренной, чем при попытках в 2016 году".

В Совете нацбезопасности США заявили CNN, что "обеспечение безопасности выборов - это основа нашей демократии". "Мы постоянно отслеживаем угрозы, в том числе со стороны иностранных сил, и попытки повлиять на наши демократические процессы".

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в попытках вмешиваться во внутренние дела США.
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Байден-старый дурак. Ничего страшного. Даже у такой древности есть время для эволюции в контексте опускания засрашки. Три года.
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13.08.2021 16:51 Ответить
Это озабоченность? Нужно срочно созвать саммит и посмотреть в глаза Путину😁😁😁
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13.08.2021 17:03 Ответить
В Авганистане демократию Построили и хотели в рашке , а путин еще и хотел вступить в Нато , и Нато очень повезло и спасло от Роспада и внутренних Конфликтов .Мы ведь знаем , что ждать от мордодора , а Они Озабоченность от глубокой до мелкой , а им все это по барабану и смотрят как на слабых.Против Лома , нет Приема , только Второй Лом.
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13.08.2021 17:23 Ответить
Щас до Байдена (как и до ВСЕХ кто был до него с момента распада СССР) очень медленно, постепенно, понемногу начнет доходить что такое РФ, что такое Путин, и так далее и тому подобное... Года за полтора-два дойдет, потом еще год будет думать и ну потом уже меры принимать.. А тут и выборы нового президента и опять по новой ))
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13.08.2021 17:56 Ответить
Не обольщайтесь. Если до Байдена еще не дошло, что такое путин и рф, то уже не дойдет. А если он в курсе, то значит и в доле.
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14.08.2021 00:55 Ответить
Вже й читати гидко,хто може повліяти,та там в Росії вже спеців то компютернихтехнологіях не зосталось,хто....
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13.08.2021 18:30 Ответить
Раведка очень очень плохо работает! Какие выборы????
Вот, что первоочередное. Это жизненно важное для цивилизации.
https://enovosty.com/news/news_society/full/1308-ukraincy-snyali-nad-antarktikoj-neobychnye-oblaka-nlo-foto
А знаете, что это.? Это сборка линз для формирования моды Н01. Не хихикайте!! Это мода всемирного потопа. Еще раз - это мода всемирного потопа. Берете манускрипт Войнича и на самой широкой развернутой странице( специально не говорю нумерацию!) смотрите слева вверху. Еще раз слева вверху!! Вы видите ту же картинку???
Только без паники, пройдет определенное время, пока действия моды начнут проявляться. И вы успеете еще попрощаться.
Я не издеваюсь и это не шутка.
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13.08.2021 20:04 Ответить
Готовят почву для цензуры. Заявление Apple о сканировании фото в смартфонах - из той же серии.
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14.08.2021 00:03 Ответить
Притомним республіканцям, які не продалися глобалістам, треба вже зараз формувати групи активістів для протидії масовим фальсифікаціям на кшталт 2020. Бо не у всіх республіканських штатах встигнуть прийняти жорстке виборче законодавство. Приклад обструкції, яку влаштували дєрьмократи з конгресу Техасу - наочний приклад. Ці виродки сидітимуть у Вашингтоні до 2024 року, а сорос оплачуватиме їхнє тамтешнє перебування.
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14.08.2021 08:56 Ответить
І взагалі - на кого розрахована ця туфта? Яким чином кацапські - і не лише - хакери можуть вплинути на хід виборів? Дєрьмократів продовжує ковбасити від несподіваної перемоги Трампа в 2016 році і вони фальсифікаціями, репресіями і завозом латиносів прагнуть залишитися при владі назавжди.
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14.08.2021 09:00 Ответить
 
 