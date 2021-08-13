71-летнего мужчину на Хмельнитчине приговорили к трем годам условно за незаконное получение "карантинных" 8 тыс. грн
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Мужчина работал и получал зарплату в полном объеме, а значит, не имел права на помощь. Но он все равно подал заявку и забрал "карантинные" деньги.
Приговор вынес Нетешинский суд, сообщает Цензор.НЕТ.
Как сказано в решении суда, мужчина на основании поданной электронной заявки незаконно получил на свой банковский счет 8 тыс. грн.
При этом во время карантина и включения его населенного пункта в "красную" зону подсудимый работал и получал зарплату в полном объеме - а значит, не имел права на помощь.
Мужчина признал свою вину, раскаялся и заключил соглашение с прокурорами.
Напомним, право на денежную компенсацию от государства в размере 8 000 гривен имели те предприниматели и работники, деятельность которых пострадала из-за введения в регионе суровых ограничений "красной зоны" карантина. В Украине уже завершили выплаты "карантинной" помощи. В Минсоцполитики отчитались, что общая сумма выплат составила почти 3 миллиарда гривен.
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Епоха бідності вже два роки як все, а вони заради цих копійок шахрайствують.
Найвеличніший буде розчарований. Нащо він так старався то?
чоловік Венедіктової звільнився з поліції, отримав 750 тисяч і поновився на роботі
а что решил "нажиться" - это некрасиво, жлобски... но 3 года???? итить колотить..круто!!!
а тех, кто наё...государство на миллионы? тем что? места в парламенте, министерствах и ведомствах??? и талоны на молоко птичье ))))
Вы на свое ЗЕлёное говно посмотрите, но может быть даже спросите - сколько он нагреб бабла "накрови" - он же войну не прекратил - значит наживается накрови.