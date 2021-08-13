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выплаты (538) карантин (16730) помощь (6124) суд (24696)

71-летнего мужчину на Хмельнитчине приговорили к трем годам условно за незаконное получение "карантинных" 8 тыс. грн

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

71-летнего мужчину на Хмельнитчине приговорили к трем годам условно за незаконное получение

Мужчина работал и получал зарплату в полном объеме, а значит, не имел права на помощь. Но он все равно подал заявку и забрал "карантинные" деньги.

Приговор вынес Нетешинский суд, сообщает Цензор.НЕТ.

Как сказано в решении суда, мужчина на основании поданной электронной заявки незаконно получил на свой банковский счет 8 тыс. грн.

При этом во время карантина и включения его населенного пункта в "красную" зону подсудимый работал и получал зарплату в полном объеме - а значит, не имел права на помощь.

Мужчина признал свою вину, раскаялся и заключил соглашение с прокурорами.

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Напомним, право на денежную компенсацию от государства в размере 8 000 гривен имели те предприниматели и работники, деятельность которых пострадала из-за введения в регионе суровых ограничений "красной зоны" карантина. В Украине уже завершили выплаты "карантинной" помощи. В Минсоцполитики отчитались, что общая сумма выплат составила почти 3 миллиарда гривен.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
71-летний мужчина (это уже выше среднестатистической жизни для мужчин в Украине))) вынужден работать (даже в карантин - это не упрек государству?
а что решил "нажиться" - это некрасиво, жлобски... но 3 года???? итить колотить..круто!!!
а тех, кто наё...государство на миллионы? тем что? места в парламенте, министерствах и ведомствах??? и талоны на молоко птичье ))))
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13.08.2021 17:06
+10
Борьба с коррупцией идет, пойман и осужден один из главных расхитителей бюджета.
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13.08.2021 17:05
+8
Цікаво на скільки цього посадили?
чоловік Венедіктової звільнився з поліції, отримав 750 тисяч і поновився на роботі
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13.08.2021 19:00
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Жлобанько.
Епоха бідності вже два роки як все, а вони заради цих копійок шахрайствують.
Найвеличніший буде розчарований. Нащо він так старався то?
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13.08.2021 16:55 Ответить
Цікаво на скільки цього посадили?
чоловік Венедіктової звільнився з поліції, отримав 750 тисяч і поновився на роботі
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13.08.2021 19:00 Ответить
А от хто винен, що епоха бідності не закінчужться!!
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13.08.2021 16:58 Ответить
виходить, що держава лохонулась, а винна людина! він же не сейф грабонув, а виконав умови по подачі бумажок. так винен, той хто видав, бо не володіє виходить повною інфою про свого громадянина. з отим набором він повинен був отримати відмову при якісній роботі держави. а якась клуша просто зібрала доки і видала гроші.
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13.08.2021 19:08 Ответить
ну так.. прикиньте, если б получил бы только 742 тысячи.. 8 тысяч забрали у это 71 летнего.. ибо нефиг
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14.08.2021 10:52 Ответить
Борьба с коррупцией идет, пойман и осужден один из главных расхитителей бюджета.
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13.08.2021 17:05 Ответить
71-летний мужчина (это уже выше среднестатистической жизни для мужчин в Украине))) вынужден работать (даже в карантин - это не упрек государству?
а что решил "нажиться" - это некрасиво, жлобски... но 3 года???? итить колотить..круто!!!
а тех, кто наё...государство на миллионы? тем что? места в парламенте, министерствах и ведомствах??? и талоны на молоко птичье ))))
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13.08.2021 17:06 Ответить
Скоты поганые...
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13.08.2021 17:18 Ответить
Вони просто не попереджали що ті 8 тис заберуть назад)
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13.08.2021 18:10 Ответить
тобто держава не перевірила подані данні, видала гроші, а винен мужик! якщо б перевірила дані, то не видала б, а за подачу брехливих даних штраф би упаяла. а так самі лохонулися, а стрєлочника знайшли як завжди.
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13.08.2021 19:12 Ответить
а клетчатое одеяло накинул бы и прокатило, как насирову
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13.08.2021 18:28 Ответить
Насіров від слова нαςιρατи.
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13.08.2021 19:32 Ответить
71-річного чоловіка на Хмельниччині засудили до трьох років умовно за незаконне отримання "карантинних" 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 4306"
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15.08.2021 17:13 Ответить
Какое жуткое мошенничество..аж 8000 грн...Вот так надо их к ногтю..по всей строгости закона!!!
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13.08.2021 18:31 Ответить
Ему блин 71 год! 71, вам что 8000 штук жалко, ему помирать скоро.
Вы на свое ЗЕлёное говно посмотрите, но может быть даже спросите - сколько он нагреб бабла "накрови" - он же войну не прекратил - значит наживается накрови.
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13.08.2021 18:44 Ответить
Як би він був депутатом, то неякої справи б не було. Тільки депутати у нас можуть бути злодіями.
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13.08.2021 19:30 Ответить
Щоб задокументувати, довести до вироку за 8 тисяч, якими пропіарилися, слідчим та судовим працівникам було виплачено не менше 60 тисяч гривень)))
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13.08.2021 20:29 Ответить
cyки
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13.08.2021 22:46 Ответить
Суд по злочевскому, взувшему Украину на миллиарды: НЕВИНОВЕН!
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14.08.2021 11:12 Ответить
 
 