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В Украине создадут новую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях: есть экшн-план, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине создадут новую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях: есть экшн-план, - Федоров

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что в Украине планируют по-новому оповещать граждан о чрезвычайных ситуациях. Будет создана система оповещения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас строится новая система Мультиплекс МХ-7 и в рамках этого проекта будет создана система оповещения. На сегодня этим вопросом занимаются Госспецсвязи и Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения.

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Федоров объяснил суть этой системы: при необходимости всех граждан планируют оповещать в режиме реального времени о чрезвычайных происшествиях в стране.

"Было решение СНБО - и в соответствии с этим решением для начала строительства выделяется бюджет Министерством финансов. Есть экшн-план, как все быстро сделать в течение полугода после того, как появится финансирование", - сообщил министр.
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дебил боже какой он дебил В Украине создадут новую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях: есть экшн-план, - Федоров - Цензор.НЕТ 5771
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13.08.2021 16:56 Ответить
Класс.Такая систем оповещения как на фото?А чё?Новаторская идея.Не припомню-где я её раньше видел? В Украине создадут новую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях: есть экшн-план, - Федоров - Цензор.НЕТ 1256
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13.08.2021 17:03 Ответить
В Україні створять нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації: є екшн-план, - Федоров - Цензор.НЕТ 8798
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13.08.2021 17:12 Ответить
А о чем он хочет нас оповещать? что в наш век интернета и мобильной связи ему понадобилась специальная система оповещения?
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13.08.2021 17:13 Ответить
Ну,бабло бюджетное попилить-святое дело. В Україні створять нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації: є екшн-план, - Федоров - Цензор.НЕТ 773
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13.08.2021 17:20 Ответить
система появится через пол года после мифического финансирования ))))
т.е. до тех пор - нефиг оповещать!!!
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13.08.2021 17:18 Ответить
Что за просирание бюджета?
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13.08.2021 17:27 Ответить
Все, затрахают Оповещениями , - Каждый день , что то Случается и когда будит Выть или Орать , то стариков инфаркт Добьет.
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13.08.2021 17:27 Ответить
В Україні створять нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації: є екшн-план, - Федоров - Цензор.НЕТ 3038 Репетиция экшн плана.
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13.08.2021 17:38 Ответить
Его дядя тоже был офигенный программист.
Пинчук привез из столицы ИТ - Запорожья.
Киевские упирались и не подписывали левые акты работ.
Раньше без них воровать было низзя....
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13.08.2021 18:17 Ответить
Дырявую Дию этот придурок-аферист уже создал и навязал украинцам.

Теперь надо втулить в Украине государственную систему оповещения, которой свободно кацапы смогут пользоваться.
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13.08.2021 21:50 Ответить
 
 