Даже во время новой волны коронавируса будем настаивать на очном обучении начальных классов, - Шкарлет

Министерство образования Украины, имея полуторагодовалый опыт работы в условиях и карантина, и жесткого локдауна, выработало три варианта начала нового учебного года.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

"Наиболее благоприятный сценарий - зеленая карантинная зона на карте Украины. В этих условиях учебные заведения будут работать в обычном режиме. Лишь в отдельных регионах по решениям педсоветов некоторые школы могут перевести на дистанционную форму обучения, если в них будут вспышки заболеваний. Второй вариант - совсем пессимистический, это - высокий уровень заболеваемости. В этом случае, министерство будет настаивать, чтобы 1-4 классы, то есть начальная школа и специальные заведения, то есть инклюзивного-ресурсные центры, работали в обычном режиме", - подчеркнул Шкарлет.

При этом изменения в вышеупомянутого постановления предусматривают, что должны быть 80% вакцинированных в научно-педагогических коллективах.

"Третий сценарий - средний уровень заболеваемости, желтая и оранжевая зоны. Местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) или педсоветы могут переводить обучение в смешанную или дистанционную форму. При этом показатель в 80% вакцинированных учителей позволит учебному заведению, даже в случае пребывания в желтой или оранжевой зонах, работать полностью в обычном режиме", - добавил глава Минобразования.

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