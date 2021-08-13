РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13016 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияОбщество
51 496 488
конфликт (794) расизм (172) Беленюк Жан (58)

"Вали в Африку!", - группа молодчиков в центре Киева пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона Беленюка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Сегодня, в центре Киева группа молодчиков пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона в греко-римской борьбе, народного депутата Жана Беленюка, выкрикивая в его сторону расистские лозунги.

Об этом сам Беленюк сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но ...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Поздравляю всю Украину с этой золотой медалью", - Жан Беленюк не сдержал слез после победы на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО

1. Мне интересно, являюсь ли Я украинцем для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней?!
2. Насколько Олимпийский чемпион может безопасно чувствовать себя на своей Родине и в родном городе?!
3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые посвящают жизнь его прославлению?!", - написал Беленюк.

Тем временем, под постом Беленюка появились сотни комментариев в его поддержку. 

Вали в Африку!, - группа молодчиков в центре Киева пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона Беленюка 01
Вали в Африку!, - группа молодчиков в центре Киева пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона Беленюка 02
Вали в Африку!, - группа молодчиков в центре Киева пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона Беленюка 03
Вали в Африку!, - группа молодчиков в центре Киева пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона Беленюка 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+119
руснявые провокаторы скорее всего
показать весь комментарий
13.08.2021 17:02
+79
100процентів. Треба було затримувати і виясняти хто такі.
показать весь комментарий
13.08.2021 17:07
+41
Кацапы заплатили каким-то недоумкам, вменяемый украинец такого не сделает...
показать весь комментарий
13.08.2021 17:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
ну так завдяки клоуну у нас все більше москальських номерів на дорогах.
Валять до бандерівців мокши і починають знову почувати себе як на расіє
показать весь комментарий
14.08.2021 08:22 Ответить
Вот так люди сами себя умножают на НОЛЬ.
показать весь комментарий
14.08.2021 00:33 Ответить
А чего это он должен ехать в Африку, если он в Киеве родился от украинки? Надо было бросануть с прогибом этих чертей, и нам показать.
показать весь комментарий
14.08.2021 02:03 Ответить
интересно если бы жан дал в ***** хоть одному из тех белых пидоров ---- это был бы расизм . а нет тот белый гандон остался бы калекой --- и была бы просто уголовка без расизма
показать весь комментарий
14.08.2021 06:21 Ответить
Представники негроїдної раси є неграми. Це науковий факт, щоб там не верещали толерасти, які майже тотально є невігласами.
показать весь комментарий
14.08.2021 07:29 Ответить
Свинорус-пшел нах.
показать весь комментарий
14.08.2021 07:51 Ответить
Те що російська пропагандонка анонсувала проблеми Бєлєнюку в Україні - тебе звісно не непокоять. Ти десь в коментарях расізм побачив....
показать весь комментарий
14.08.2021 08:24 Ответить
Від місцевих толерастів мене нудить.
показать весь комментарий
14.08.2021 07:27 Ответить
Кацап-йди нах.
показать весь комментарий
14.08.2021 07:50 Ответить
Я до кацапів маю таке ж відношення, як ти до розумних людей.
показать весь комментарий
14.08.2021 07:58 Ответить
Напевно ти собі залишки мозку згвалтував,щоб це написати))
показать весь комментарий
14.08.2021 08:13 Ответить
Після "напевно" треба кома.
Коли навчишся писати без дитячих помилок, тоді ми з тобою поговоримо про розумові здібності.
показать весь комментарий
14.08.2021 14:49 Ответить
Напевно ти йдеш нах.😟
показать весь комментарий
14.08.2021 17:49 Ответить
Мене дуже тішить твоя безсила лють. Пиши ще.
показать весь комментарий
14.08.2021 18:07 Ответить
🖕 А це лють? Як думаєш?)) Я прямо так лютую-їсти не можу🤣
показать весь комментарий
14.08.2021 22:03 Ответить
Это бригада кивы. Только кацапне нужны подобные провокации.
показать весь комментарий
14.08.2021 07:49 Ответить
Кива не кацап. Как и Медведчук. Как и Шуфрич, Рабинович, и другие.
показать весь комментарий
14.08.2021 10:02 Ответить
Особисто Порох нападав))) ну ти й дбл))
показать весь комментарий
14.08.2021 08:10 Ответить
Оце я розумію- рівень)))
показать весь комментарий
14.08.2021 08:15 Ответить
Доречі, а ти вже перестав звітуватись перед фсб?
показать весь комментарий
14.08.2021 08:16 Ответить
Серйозно? А ти нічого не плутаєш? Коли було окуповано Крим? Коли Порох став президентом? І саме основне- що повинні робити військові згідно статуту при нападі на режимні (військові) об'єкти не очікуючи наказу згори?
показать весь комментарий
14.08.2021 09:59 Ответить
Уфф, тебе ще після вчорашнього не відпустило?))
показать весь комментарий
14.08.2021 10:00 Ответить
Це вони такі хоробрі купою на одного. А якщо лишаєшся один на один - всикаються одразу. І коли за сраку візьмуть, відразу шмарклі: "...ізвінітє, мі нє падумалі, больше так нє будєм..." Треба гостро реагувати на прояви расизму.
показать весь комментарий
14.08.2021 08:33 Ответить
Тобто, коли чмурять негра чи інородця якогось - це расизм, єврея - зразу холокост, звичайно, а коли українця - то САМ винуватий, х з ним, то нормально. Так виходить? А може в причині розібратись потрібно спочатку? Чомусь до цього часу ніхто того афроукраїнця не чіпав.
показать весь комментарий
14.08.2021 11:08 Ответить
А може справа не у "расизмі"? Вся ця інформація - тільки зі слів Беленюка. Можливо справа в иншому, а саме, що не забули про його мишебратськи обійми з московитами, а особливо зі Скабеєвою в 2916 в Ріо де Жанейро? "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 9799

Ось його фото з головним рупором рашистської пропаганди Московії
"Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 3164
показать весь комментарий
14.08.2021 11:39 Ответить
Це теж фото з представником Московії, так само в Ріо-де-Жанейро, коли зі Скабеєвой фоткався

"Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 797
показать весь комментарий
14.08.2021 11:42 Ответить
Це не "фото з представником Московії", а п'єдестал. Праворуч - плече бронзового призеру.
показать весь комментарий
14.08.2021 13:02 Ответить
На п'єдесталі обов'язкові обіймашки? Можете заміняти термін "рашист" різними евфемізмами, типу "плече бронзового призера" та ін, але суть від цього не зміниться. Москало-рашистські ублюдки - такими є всюди. Чи в сусідньому номері на відпочинку в Анталії, чи на Олімпіаді
показать весь комментарий
14.08.2021 17:42 Ответить
Де там обіймашки? Стоять поряд. Ще скажи, що обіймашки були, коли вони боролися. Якщо щось пишеш, то хоч краще придивись: ліворуч - Беленюк зі сріблом, посередині - чучмек з золотом, а праворуч - сіреньке "плече бронзового призера". Ось тобі повна версія:
"Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 4923
показать весь комментарий
14.08.2021 19:15 Ответить
Джемми "Де там обіймашки?"

"Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 7334 "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 442

"Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 8324
показать весь комментарий
15.08.2021 03:02 Ответить
Нульовий Джемми (новоприбулий) негайно вліз на Цензор "захищати" Беленюка і пише мені (ветерану Цензора), що нібито я - "кацап". "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 2853
"Шановний українець" Жан Беленюк - в обіймах головної пропагандистки Московії, але він "не знає" хто це і "не бачив" напис на мікрофоні великими літерами РОССИЯ. "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 2853 Цього достатньо для тих хто має свідомість, але ж тут мова не про Зельоньіх. "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 2940
"Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 6169
показать весь комментарий
15.08.2021 17:20 Ответить
Але з З(Б)еленюка такий же патріот,як і з Янелоха.Вигідно,то патріоти,невигідно,як Янелох в Москві буде "отодвигать границі)Зелохи все одно будуть аплодувати.
показать весь комментарий
14.08.2021 12:11 Ответить
Що це за патріот видно з фрагменту интерв'ю коцапам https://twitter.com/i/status/1426444679856414722 "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 9347
показать весь комментарий
14.08.2021 12:33 Ответить
Монтаж. Рухи губ не співпадають, аудіо сфабриковане. Ні-вє-рю! Не могло наше темненьке янголятко таке говорити!
показать весь комментарий
14.08.2021 18:16 Ответить
"Коцап" чогось говорить українською... І що там непатріотичного від Беленюка? Сказав, що треба зупинити війну. І де повне інтервью?
показать весь комментарий
14.08.2021 19:27 Ответить
Про-російський журналіст-провокатор Руслан Коцаба опублікував це інтерв'ю 02.08.2014 на ютубі https://www.youtube.com/watch?v=8zmtsxcvNLw "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 6376
показать весь комментарий
16.08.2021 01:01 Ответить
Добре, що ти знаєш, що Коцаба провокатор... А де ж поділось "интерв'ю коцапам"?
показать весь комментарий
16.08.2021 10:52 Ответить
Звертати увагу не різних там придурків марна справа, але наказати по повній програмі -то справа честі правоохоронних органів(якщо вони в нас є)
показать весь комментарий
14.08.2021 08:35 Ответить
ГРУ І ФСБ кремлівське (виродки від кремлівської мафії) на нашій території працюють в відкриту-як у себе дома....! Гордимося і любимо українця БЕЛЕНЮКА ЖАНА!Дякуємо за Перемогу!Успіхів і счасття,тобі,ГЕРОЮ України!
показать весь комментарий
14.08.2021 08:58 Ответить
А в чем вина тех кто его, мягко говоря, обозвал обезьяной??? Мы моментально забываем то что он наговорил до того и какую партию он представляет, главное медальку привез и гопак станцевал!!!!! Один наш боксер тоже танцевал гопак а в итоге превратился в ватника, а другой грабит Киев с компашей!!!!
показать весь комментарий
14.08.2021 09:16 Ответить
Етих придурков которые орали на Беленюка в армию и на передовую и тогда ми посмотрим какие ето патриоти ,да гниди ето а не патриоти
показать весь комментарий
14.08.2021 09:47 Ответить
Армию они игнорируют, от людей в военной форме на улице отворачиваются и всячески подчёркивают, что никакой войны нет. Они знают, что эта война война - организованная утилизация лишней непокорной биомассы.
показать весь комментарий
14.08.2021 09:56 Ответить
То могли быть из футбольных фанов.
показать весь комментарий
14.08.2021 09:59 Ответить
А те, кто подбежал к Беленюку с выкриками - пусть валят к себе в Израиль.
Спланированные групповые "случайные" нападения на активистов на улице -
известно чей фирменный стиль.
показать весь комментарий
14.08.2021 09:49 Ответить
Перепрошую, а Беленюк - активіст в якій сфері? BLM?
показать весь комментарий
14.08.2021 18:13 Ответить
Если Жан сделал видео инцидента - пусть обязательно выложит - все увидят кто там.
показать весь комментарий
14.08.2021 09:52 Ответить
Все подозрительные группы людей, которые шастают по городу полиция должна взять на учет. Я думаю, что их не так уж много. Во всяком случае иметь фото-каталог. В этом случае показать бы Беленюку фотографии из каталога.
показать весь комментарий
14.08.2021 09:54 Ответить
Учора бачив підозрілу групу у шапочках та зі скейтами. Пропоную їй до сізо на всяк випадок.

А по факту- чи було те, про що Беленюк розповідає? Хотілося б затриманих побачити, чи хоча б відео інциденту (враховуючи кількість камер у місті).
показать весь комментарий
14.08.2021 10:07 Ответить
Это могли быть дебилы из футбольных фанов.
показать весь комментарий
14.08.2021 10:05 Ответить
А могли быть из групп, которые уже попадались на хулиганствах. Возможно и фото и видео на них есть в полиции.
показать весь комментарий
14.08.2021 10:15 Ответить
А могли бути люди, яким просто остогидла позиція "какая разніца".
показать весь комментарий
14.08.2021 11:10 Ответить
титушня на работе
показать весь комментарий
14.08.2021 12:53 Ответить
Правильно сказали. Поскольку Беленюк в Слугах народа, а Слуги Нарида это обезьяны то место обезьян в Африке!
показать весь комментарий
14.08.2021 13:06 Ответить
найти провокаторов и сжечь на костре
показать весь комментарий
14.08.2021 13:24 Ответить
Пістун? "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 8126 От, чортовий троляка! - Таки розсмішив! "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 881
(останній допис Пістуна, - у скріншоті з новини)

"Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка - Цензор.НЕТ 667
показать весь комментарий
14.08.2021 13:32 Ответить
біле населення України зменшилось за останні 25 років на 25%, але утискають чорних? ну да, ну да.... "логічна" логіка....

на скільки зменшилось чорне населення України за останні 25 років???

продовжуйте далі захищати негрів, а там і дивись до 2121-ого року в Україні залишаться одні негри!
показать весь комментарий
14.08.2021 13:49 Ответить
Так ніззя казати. Перед ніггами треба ставати на коліна, як жертви руху BLM. Як це робили футболісти збірні з футболу Британії на Євро-2020
показать весь комментарий
14.08.2021 18:11 Ответить
Дякуємо за Перемогу!Прекрасний розумний хлопець.Український легінь,любимо і поважаємо!Щасття,натхнення і перемог!
показать весь комментарий
14.08.2021 14:32 Ответить
Не виключено, що Зє-бєлєнюк сам і найняв людей для цієї піар-акції. Щоб всі переключились із його факапу з підтримкою Маґучіх, на тему "расизм підняв голову в Україні"
показать весь комментарий
14.08.2021 17:45 Ответить
Напали, обозвали, скабеевиха подтвердит. Но почему никого не поймали?
показать весь комментарий
15.08.2021 11:56 Ответить
Страница 5 из 5
 
 