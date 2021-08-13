"Вали в Африку!", - группа молодчиков в центре Киева пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона Беленюка
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Сегодня, в центре Киева группа молодчиков пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона в греко-римской борьбе, народного депутата Жана Беленюка, выкрикивая в его сторону расистские лозунги.
Об этом сам Беленюк сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но ...
1. Мне интересно, являюсь ли Я украинцем для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней?!
2. Насколько Олимпийский чемпион может безопасно чувствовать себя на своей Родине и в родном городе?!
3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые посвящают жизнь его прославлению?!", - написал Беленюк.
Тем временем, под постом Беленюка появились сотни комментариев в его поддержку.
Пожалуйста, подождите...
Валять до бандерівців мокши і починають знову почувати себе як на расіє
Коли навчишся писати без дитячих помилок, тоді ми з тобою поговоримо про розумові здібності.
Ось його фото з головним рупором рашистської пропаганди Московії
"Шановний українець" Жан Беленюк - в обіймах головної пропагандистки Московії, але він "не знає" хто це і "не бачив" напис на мікрофоні великими літерами РОССИЯ. Цього достатньо для тих хто має свідомість, але ж тут мова не про Зельоньіх.
Спланированные групповые "случайные" нападения на активистов на улице -
известно чей фирменный стиль.
А по факту- чи було те, про що Беленюк розповідає? Хотілося б затриманих побачити, чи хоча б відео інциденту (враховуючи кількість камер у місті).
(останній допис Пістуна, - у скріншоті з новини)
на скільки зменшилось чорне населення України за останні 25 років???
продовжуйте далі захищати негрів, а там і дивись до 2121-ого року в Україні залишаться одні негри!
... подія трапилася в центрі Києва жодних результатів пошук зловмисників не дав. Таке враження, що це відбулося в якійсь пустелі… жодних відеозаписів з камер спостереження, жодних фотографій нападників, жодних свідків…