Клеточный иммунный ответ после COVID-вакцины AstraZeneca втрое выше, чем после Pfizer, - исследование
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Величина клеточного иммунного ответа через 1,5 месяца после одной дозы антикоронавирусной вакцины AstraZeneca у самых пожилых из привитых втрое выше, чем после дозы Pfizer.
Такой результат получили и опубликовали в The Lancet ученые из Университета Бирмингема, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Авторы стремились оценить антительный и клеточный ответы после одной дозы у самой уязвимой по возрасту группы населения.
С конца декабря 2020-го по начало весны 2021 года в Уэст-Мидлендсе было набрано 165 человек от 80 лет и старше не из домов престарелых, которые не нуждались в специальном уходе. Средний возраст – 84 года. 76 человек получили "пфайзер", 89 – "астразенеку". Пробы у них взяли через 5-6 недель после прививки.
Антительный ответ к S-белку коронавируса обнаружили у 93% привитых Pfizer и у 87% – AstraZeneca, причем уровни антител были сопоставимыми.
Т-клеточные ответы против S-белка наблюдались у 12% получателей Pfizer и 31% – AstraZeneca.
Ученые отметили, что важность клеточного иммунитета для защиты от SARS-CoV-2 пока "не ясна", как и "механизмы, которые привели к улучшенному клеточному ответу". Это может быть следствием усиливающего эффекта от аденовируса шимпанзе, который используется в вакцине AstrаZeneca.
Ранее была доказана действенность клеточного иммунитета против гриппа, и то же самое может иметь место при коронавирусе.
В публикации также указано, что восемь участников сталкивались с коронавирусом до исследования. Из них пятеро получили Pfizer и трое – AstraZeneca. У этих восьмерых после дозы вакцин уровни антител к S-белку по тесту Roche ELISA были в 691 раз (!) выше, чем у привитых дозой, которые ранее не болели. Авторы не указывают, какие титры дала та или иная вакцина.
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дольше трупа аж в три раза чем все остальные.....
Файзер и не предназначен для формирования клеточного имунитета.
Он заточен на генерацию антител. Их от него раз в 10 больше чем у астразенеки.
Астразенека формирует имунитет при помощи дохлого вируса. Он схожий с естественным и заметно универсальнее файзера. То есть меньше теряет активность против новых штаммов.
А вирус вводит длиннючую рнк, с которой РНК-зависимая РНК-полимераза вируса делает копии м-РНК. При заражении антитела вырабатываются на многие элементы вируса, в т.ч и внутренние (они стают доступными при отмирании вирусов). Антитела на внутренние элементы вируса - ненужный балласт, они для борьбы с вирусами бесполезны, а воспалительные и аллергические реакции могут спровоцировать.
ибо шо-то просто коронавирус перестает доминировать...
Уже переварил.