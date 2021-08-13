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Клеточный иммунный ответ после COVID-вакцины AstraZeneca втрое выше, чем после Pfizer, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Клеточный иммунный ответ после COVID-вакцины AstraZeneca втрое выше, чем после Pfizer, - исследование

Величина клеточного иммунного ответа через 1,5 месяца после одной дозы антикоронавирусной вакцины AstraZeneca у самых пожилых из привитых втрое выше, чем после дозы Pfizer.

Такой результат получили и опубликовали в The Lancet ученые из Университета Бирмингема, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Авторы стремились оценить антительный и клеточный ответы после одной дозы у самой уязвимой по возрасту группы населения.

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С конца декабря 2020-го по начало весны 2021 года в Уэст-Мидлендсе было набрано 165 человек от 80 лет и старше не из домов престарелых, которые не нуждались в специальном уходе. Средний возраст – 84 года. 76 человек получили "пфайзер", 89 – "астразенеку". Пробы у них взяли через 5-6 недель после прививки.

Антительный ответ к S-белку коронавируса обнаружили у 93% привитых Pfizer и у 87% – AstraZeneca, причем уровни антител были сопоставимыми.

Т-клеточные ответы против S-белка наблюдались у 12% получателей Pfizer и 31% – AstraZeneca.

Ученые отметили, что важность клеточного иммунитета для защиты от SARS-CoV-2 пока "не ясна", как и "механизмы, которые привели к улучшенному клеточному ответу". Это может быть следствием усиливающего эффекта от аденовируса шимпанзе, который используется в вакцине AstrаZeneca.

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Ранее была доказана действенность клеточного иммунитета против гриппа, и то же самое может иметь место при коронавирусе.

В публикации также указано, что восемь участников сталкивались с коронавирусом до исследования. Из них пятеро получили Pfizer и трое – AstraZeneca. У этих восьмерых после дозы вакцин уровни антител к S-белку по тесту Roche ELISA были в 691 раз (!) выше, чем у привитых дозой, которые ранее не болели. Авторы не указывают, какие титры дала та или иная вакцина.
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Топ комментарии
+11
Клеточный иммунный ответ после COVID-вакцины AstraZeneca втрое выше, чем после Pfizer, - исследование - Цензор.НЕТ 1257
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13.08.2021 17:08
+7
Дохлый вирус это у Синовак-Коронавак. У Астразенеки рекомбинантный вектор, который содержит участок ДНК, кодирующий белок коронавируса.
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13.08.2021 17:44
+5
Статья на правах рекламы?
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13.08.2021 17:31
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И шо?
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13.08.2021 17:05 Ответить
Клеточный иммунный ответ после COVID-вакцины AstraZeneca втрое выше, чем после Pfizer, - исследование - Цензор.НЕТ 1257
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13.08.2021 17:08 Ответить
А по рисунку віходит, что левый длиннее... Клітинна імунна відповідь після COVID-вакцини AstraZeneca втричі вища, ніж після Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 4095
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13.08.2021 17:46 Ответить
ну и фсьо.... реклама двигатель торговли..... клетка в которую попала игла проживёт
дольше трупа аж в три раза чем все остальные.....
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13.08.2021 17:12 Ответить
Статья ни о чём для того кто не в курсе.
Файзер и не предназначен для формирования клеточного имунитета.
Он заточен на генерацию антител. Их от него раз в 10 больше чем у астразенеки.
Астразенека формирует имунитет при помощи дохлого вируса. Он схожий с естественным и заметно универсальнее файзера. То есть меньше теряет активность против новых штаммов.
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13.08.2021 17:36 Ответить
Дохлый вирус это у Синовак-Коронавак. У Астразенеки рекомбинантный вектор, который содержит участок ДНК, кодирующий белок коронавируса.
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13.08.2021 17:44 Ответить
Принципиальной разницы между ДНК вируса и самим вирусом нет с точки зрения реакции организма.
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13.08.2021 17:49 Ответить
Есть. С ДНК вектора вакцины в клетке копируется РНК, подвергается сплайсингу (часто несколькими альтернативными путями) и после созрнвания стает м-РНК. м-РНК вакцины вводят ее сразу. В обоих случаях кодируется участок одного из поверхностных протеинов, на него потом вырабатываются антитела.
А вирус вводит длиннючую рнк, с которой РНК-зависимая РНК-полимераза вируса делает копии м-РНК. При заражении антитела вырабатываются на многие элементы вируса, в т.ч и внутренние (они стают доступными при отмирании вирусов). Антитела на внутренние элементы вируса - ненужный балласт, они для борьбы с вирусами бесполезны, а воспалительные и аллергические реакции могут спровоцировать.
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13.08.2021 18:08 Ответить
Свєжо пітанійо...Да вєрітца с трудом..ілі сєрєтца...
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13.08.2021 17:10 Ответить
а этот длинный клеточный эффект справится с новыми йота, дельта, лямбда ?
ибо шо-то просто коронавирус перестает доминировать...
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13.08.2021 17:12 Ответить
кароче довашейжопыдверца продаётся как раз за углом...........
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13.08.2021 17:13 Ответить
Статья на правах рекламы?
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13.08.2021 17:31 Ответить
От епт , а я уже Пфазером два раза ширнулся.
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13.08.2021 17:31 Ответить
Випльовуй назад. Клітинна імунна відповідь після COVID-вакцини AstraZeneca втричі вища, ніж після Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 2595
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13.08.2021 17:43 Ответить
НИ-ЗА-ЧТО.
Уже переварил. Клітинна імунна відповідь після COVID-вакцини AstraZeneca втричі вища, ніж після Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 864
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13.08.2021 18:00 Ответить
а я Астрозенекой Клітинна імунна відповідь після COVID-вакцини AstraZeneca втричі вища, ніж після Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 4928
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13.08.2021 17:52 Ответить
Дайош Ковищильд!
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13.08.2021 18:34 Ответить
Ага-це той журнальчик,що кацапську бормотуху "спутнік v" рекламував? Тоді віримо, віримо))))
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13.08.2021 19:30 Ответить
Это нормальный журнал. Проблема в том, что статья о "нормальном" спутнике, а не о том, который массово изготовляют для местного скота. А это большая разница.
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13.08.2021 21:53 Ответить
Молодцы эти британские учёные, могут все доказать и все объяснить.
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13.08.2021 21:06 Ответить
и добавлю - обьяснили, доказали - но вакцина один черт не работает !?Шо такое !? Клітинна імунна відповідь після COVID-вакцини AstraZeneca втричі вища, ніж після Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 2594
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13.08.2021 22:29 Ответить
Это вакцина эффективна на 100%. А если после нее и заболевают, то болеют легко. А если болеют не легко, то не умирают. А если умирают, то трупы очень хорошо выглядят.
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13.08.2021 22:50 Ответить
 
 