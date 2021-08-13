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Нарушения в подготовке к новому учебному году обнаружены у 65% школ, - Госпродпотребслужба

Новости Цензор.НЕТ Общество

Нарушения в подготовке к новому учебному году обнаружены у 65% школ, - Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба провела инспекцию в 1 791 школе на предмет готовности к новому учебному году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Так, нарушения были выявлены в 1174 заведениях общего среднего образования, то есть в 65%

"Нарушения, которые были выявлены в ходе проверок, в первую очередь касаются состояния оборудования и пищеблоков, где будет готовиться пища для детей. Среди наиболее распространенных нарушений: недостаточное количество кухонной и столовой посуды, отсутствие условий для мытья рук на пищеблоках и в обеденных залах и др", - говорится в сообщении.

При проверке 28 учреждений общего среднего образования Черкасской области, нарушения выявлены в 22 из них. В Черниговской области специалисты Госпродпотребслужбы участвовали в 169 комиссионных проверках учреждений общего среднего образования. В семи учреждениях выявлены нарушения, в частности: недостаточное количество холодильного и технологического оборудования; недостаточное количество столовой и кухонной посуды, необходимость проведения капитального ремонта. В Киеве 11 учреждениях общего среднего образования в течение длительного времени не принимаются меры по приведению пищеблоков в соответствие (проведение ремонтных работ с установкой необходимого технологического оборудования) в Оболонском районе - 2 школы, Печерском - 1 школа, Подольском - 2 школы, Святошинском - 2 школы , Соломенском - 3 школы, Шевченковском - 1 школа.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Это то к Кому , - Ко мне и что мне с этим делать , - Могу принять к сведению , что в Стране Бардак и произвол , кто , что хочет то и Делает. Вот и Все.
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13.08.2021 17:29 Ответить
В Україні нема реальної української державної влади ,а відосіками лад в країні не наведеш !!!))))
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13.08.2021 17:32 Ответить
хороший меністир Шкарльот
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13.08.2021 17:33 Ответить
НауКівець !!!)))
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13.08.2021 17:45 Ответить
Раніше прокатувало, а зараз вирішили доі...атися. Шо ви всі зробили, шоб можна було щемити?
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13.08.2021 18:27 Ответить
Выглядит смешно, но на самом деле грустно.

Не могут закрыть тендера на поставку оборудования. Наши - не делают, европейский или нормальный китайский импорт - дорогой (а Китай еще и долго ждать), а Белорусь - отказала в поставках.
Кстати, некоторые позиции делают только в Минске, к примеру МПРы.
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13.08.2021 18:39 Ответить
 
 