РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13011 посетитель онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
653 16
обстрел (20119) Донбасс (26945) наемники РФ (2002) операция Объединенных сил (4182)

Войска РФ с начала суток один раз нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Войска РФ с начала суток один раз нарушили режим

С начала суток российско-оккупационные войска один раз открывали огонь, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

Возле Невельского оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. Так, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.

Также читайте: С погибшим от полученных на Донбассе ранений воином 54-го ОРБ Алексеем Кайдановичем простились в Новограде-Волынском. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
А такий режим..
Зе роками обсірав перемир'я Порошенка, під час яких ми відвойовували свою землю.
Натомість підсунув нам фактично те саме під іншою назвою, ну і без просування вперед.
показать весь комментарий
13.08.2021 18:03
+2
Проф. Преображенский
@prof_preobr
·
9 ч
Рослесхоз: в Якутии "имеется термоточка на площади 1,6 млн. гектаров".

Поняли?
Всякие "хлопки" и "подтопления" - вчерашний день.
Запоминайте: нет никакого колоссального пожара, бушующего второй месяц.
Пожары - это на Западе.
А у нас - термоточка.
показать весь комментарий
13.08.2021 17:35
+2
Вчера вечером в районе Саханки-Ленинского, российский наемник из так называемого "9 полка морской пехоты ДНР", слетевший с катушек от водки и жары, пострелял 4 человека. После того как его начали преследовать боевики, отбивался. Еще троих положил. Гранатами в братушков бросался. Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6932Проскакивала по горячему информация, что первыми под замес попали какие то "генералы" в количестве двух штук. Но потом по этому поводу включили режим тишины. Ждем развития событий Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6932
показать весь комментарий
13.08.2021 18:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якої "тиши"? Що за режим? Завжди так не буде. За все відповідати буде В.О. Зеленський. Вже скоро.
показать весь комментарий
13.08.2021 17:32 Ответить
Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9199
показать весь комментарий
13.08.2021 17:46 Ответить
А такий режим..
Зе роками обсірав перемир'я Порошенка, під час яких ми відвойовували свою землю.
Натомість підсунув нам фактично те саме під іншою назвою, ну і без просування вперед.
показать весь комментарий
13.08.2021 18:03 Ответить
Вчера вечером в районе Саханки-Ленинского, российский наемник из так называемого "9 полка морской пехоты ДНР", слетевший с катушек от водки и жары, пострелял 4 человека. После того как его начали преследовать боевики, отбивался. Еще троих положил. Гранатами в братушков бросался. Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6932Проскакивала по горячему информация, что первыми под замес попали какие то "генералы" в количестве двух штук. Но потом по этому поводу включили режим тишины. Ждем развития событий Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6932
показать весь комментарий
13.08.2021 18:08 Ответить
Треба негайно повторити.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:01 Ответить
отето?



Defence intelligence of Ukraine@DI_Ukraine 3 ч

Днями у 1 АК Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6159 після вживання групою військових спиртного між ними сталася бійка, у ході якої єфрейтор Даниїл Цупрік відкрив стрілянину зі зброї та застосував гранату.
У результаті цього загинуло 7 осіб - 4 найманці та 3 місцевих мешканців.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:35 Ответить
угу Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3438
показать весь комментарий
13.08.2021 19:38 Ответить
Зеленський за ВСЕ, що накоїла зелена влада, буде відповідати.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:02 Ответить
Проф. Преображенский
@prof_preobr
·
9 ч
Рослесхоз: в Якутии "имеется термоточка на площади 1,6 млн. гектаров".

Поняли?
Всякие "хлопки" и "подтопления" - вчерашний день.
Запоминайте: нет никакого колоссального пожара, бушующего второй месяц.
Пожары - это на Западе.
А у нас - термоточка.
показать весь комментарий
13.08.2021 17:35 Ответить
Я тоже как бы в глубоких непонятках... Везде пылает, а Сибири все спокойно, не бывает так, чтобы Сибирь на срабсее в августе не полыхала.
показать весь комментарий
13.08.2021 17:39 Ответить
ето были зеленые хроники перемирия "перестать стрелять"...

радует, шо хоть потерь нет в етот раз.
показать весь комментарий
13.08.2021 17:58 Ответить
стреляем- теперь чутка полегче чем при анерале Хоме и анерале седло Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3220
показать весь комментарий
13.08.2021 18:09 Ответить
ну от гарно як так...
показать весь комментарий
13.08.2021 18:23 Ответить
гарно було коли геть зовсісм не шмаляли у 2005му Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7321
показать весь комментарий
13.08.2021 18:32 Ответить
то правда - не тi зараз часи на жаль, лiзе орда восьмий рiк.
показать весь комментарий
13.08.2021 18:36 Ответить
ну то таке- нас рать що там орда головне щоб зброя не зрадила Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5134
показать весь комментарий
13.08.2021 18:42 Ответить
 
 