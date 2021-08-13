Войска РФ с начала суток один раз нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС
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С начала суток российско-оккупационные войска один раз открывали огонь, потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.
Возле Невельского оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. Так, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.
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Зе роками обсірав перемир'я Порошенка, під час яких ми відвойовували свою землю.
Натомість підсунув нам фактично те саме під іншою назвою, ну і без просування вперед.
Defence intelligence of Ukraine@DI_Ukraine 3 ч
Днями у 1 АК після вживання групою військових спиртного між ними сталася бійка, у ході якої єфрейтор Даниїл Цупрік відкрив стрілянину зі зброї та застосував гранату.
У результаті цього загинуло 7 осіб - 4 найманці та 3 місцевих мешканців.
@prof_preobr
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9 ч
Рослесхоз: в Якутии "имеется термоточка на площади 1,6 млн. гектаров".
Поняли?
Всякие "хлопки" и "подтопления" - вчерашний день.
Запоминайте: нет никакого колоссального пожара, бушующего второй месяц.
Пожары - это на Западе.
А у нас - термоточка.
радует, шо хоть потерь нет в етот раз.