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17-летний парень стрелял из пневматического ружья по детям на Луганщине: ранение получил 13-летний мальчик

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

17-летний парень стрелял из пневматического ружья по детям на Луганщине: ранение получил 13-летний мальчик

В г. Рубежное (Луганщина) 17-летний парень открыл стрельбу из пневматического ружья по компании подростков. Ранение получил 13-летний мальчик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вчера, 12 августа, около 23.30 в полицию поступило сообщение о том, что 17-летний юноша ранил несовершеннолетнего.

Правоохранители установили, что компания подростков гуляла возле одного из домов по ул. Смирнова г. Рубежное. В это время 17-летний местный житель вынес из дома, предварительно, пневматическое ружье и выстрелил в направлении детей, которые уезжали на велосипедах, в результате чего 13-летний парень получил ранения.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

При осмотре пневматической винтовки установлено, что она сделана самостоятельно из запчастей различных пневматических винтовок калибра 4,5 мм, на частях маркировка и номера отсутствуют, ружье изъято и направлено ​​для проведения экспертизы. Следователи совместно с оперативниками устанавливают все обстоятельства происшествия, свидетелей и мотивы, а также происхождение оружия.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения 17-летнему парню.

Также читайте: В одном из ресторанов Киева произошла стрельба, есть пострадавший. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
...что 17-летний юноша... Чому не 17-ти річний дебіл ?!
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13.08.2021 18:10
+9
У нас на дачах такие 13-летние "несовершеннолетние" совершали вполне взрослые ограбления дачных домиков, громя причем все подряд самым варварским способом. Так что, хз кто из них дебил, а кого может, достали. Хотя сам метод не одобряю.
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13.08.2021 19:43
+3
Засунуть бы ему раскалённый лом холодной стороной в....., что бы достать быстро не смогли.
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13.08.2021 18:27
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...что 17-летний юноша... Чому не 17-ти річний дебіл ?!
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13.08.2021 18:10 Ответить
Засунуть бы ему раскалённый лом холодной стороной в....., что бы достать быстро не смогли.
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13.08.2021 18:27 Ответить
Дайте мені його на перевиховання. 17-річний юнак стріляв із пневматичної рушниці по дітях на Луганщині: поранення дістав 13-річний хлопчик - Цензор.НЕТ 4650 Через тиждень не взнаєте.
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14.08.2021 08:52 Ответить
Є два види виховання, дошкільне та дошкульне...різниця в одну літеру, але ефективність вражаюча 17-річний юнак стріляв із пневматичної рушниці по дітях на Луганщині: поранення дістав 13-річний хлопчик - Цензор.НЕТ 46
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14.08.2021 11:22 Ответить
Я из такого стрелял... 17-річний юнак стріляв із пневматичної рушниці по дітях на Луганщині: поранення дістав 13-річний хлопчик - Цензор.НЕТ 8795 С 4-го этажа, со своего балкона. Отменная весчь! Было так: мы этот винторез украли, из тира... приволокли ко мне... а пулек- ни одной! Потому- резали белую проволоку, с аллюминиевым сердечником... По калибру- подходила пуля идеально! А вот длина пули- нет! То есть: при выстреле она улетала вправо и вверх, идя по нарезу ствола. Потому: мы стали её укорачивать. И вот: я целюсь в спину дядьке, в белой рубашке, без всякой надежды попасть... И пуля ложится точно ему в затылок, куда я целился... Он просто закрутился на месте, наверное было очень больно... Я, после этого, два дня жил у кореша... знал я- наказание неминуемо. И оно- последовало. Было больно. Но- заслуженно.
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13.08.2021 18:27 Ответить
Тобі б з бухлом зав'язувати, морячок...
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13.08.2021 21:15 Ответить
17-и летний дебил...
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13.08.2021 18:32 Ответить
Який файний мальчік. Майбутній слуга нарітту.
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13.08.2021 19:06 Ответить
а может дебилы это компания,которая судя по возрасту должна быть дома а не под окнами орать.
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13.08.2021 19:16 Ответить
Ви за кого голосували в 2019?
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13.08.2021 19:28 Ответить
У нас на дачах такие 13-летние "несовершеннолетние" совершали вполне взрослые ограбления дачных домиков, громя причем все подряд самым варварским способом. Так что, хз кто из них дебил, а кого может, достали. Хотя сам метод не одобряю.
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13.08.2021 19:43 Ответить
Счас такие подростки,что не удивлюсь, что достали (
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13.08.2021 19:48 Ответить
Тяжкие телесные ? малолетка в реанимации?и пролежит там еще недели 2 минимум ? или мусара как всегда ...
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13.08.2021 19:57 Ответить
" компания подростков гуляла по улице "... 23 -30 вечера ?
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14.08.2021 12:54 Ответить
Що робили в 23.30 підлітки 13ти років на велосипедах? Мабуть, наривались..
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14.08.2021 14:07 Ответить
 
 