17-летний парень стрелял из пневматического ружья по детям на Луганщине: ранение получил 13-летний мальчик

В г. Рубежное (Луганщина) 17-летний парень открыл стрельбу из пневматического ружья по компании подростков. Ранение получил 13-летний мальчик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вчера, 12 августа, около 23.30 в полицию поступило сообщение о том, что 17-летний юноша ранил несовершеннолетнего.

Правоохранители установили, что компания подростков гуляла возле одного из домов по ул. Смирнова г. Рубежное. В это время 17-летний местный житель вынес из дома, предварительно, пневматическое ружье и выстрелил в направлении детей, которые уезжали на велосипедах, в результате чего 13-летний парень получил ранения.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

При осмотре пневматической винтовки установлено, что она сделана самостоятельно из запчастей различных пневматических винтовок калибра 4,5 мм, на частях маркировка и номера отсутствуют, ружье изъято и направлено ​​для проведения экспертизы. Следователи совместно с оперативниками устанавливают все обстоятельства происшествия, свидетелей и мотивы, а также происхождение оружия.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения 17-летнему парню.

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