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ГБР с начала года передало в бюджет имущества на 1,734 млрд грн

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ГБР с начала года передало в бюджет имущества на 1,734 млрд грн

Следователи также установили нанесение убытков бюджету на более чем 880 млн грн.

Об этом и.о. директора ГБР Алексей Сухачев заявил на совещании с руководителями теруправлений Бюро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Только с начала 2021 года работники ГБР обнаружили и передали в управление государства имущество на более чем 1 млрд 734 млн гривен, установлено ущерб, нанесенный бюджету государства, на более чем 880 млн гривен", - сказано в сообщении.

Сухарев подчеркнул, что одним из главных направлений, на которых должны сосредоточиться сотрудники ГБР, является противодействие коррупции на таможне. За полгода ГБР начала 153 уголовных производства о нарушениях на таможне и сообщила 86 лицам о подозрении.

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"Несмотря на принятые СНБО решения относительно конкретных организаторов контрабандных схем в государственных масштабах, на Волыни, в Закарпатье, в Одесской области, на Харьковщине, Львовщине и Буковине продолжают действовать организованные каналы поставки в Украину подакцизных товаров и товаров широкого потребления", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ГБР, "скрутки" НДС каждый месяц приводят к потере бюджетом около 3 млрд грн.

Еще одна важная сфера работы - незаконная вырубка лесов. С начала года ГБР начала 97 уголовных производств и сообщила о подозрении 77 лицам. В суд направили 35 обвинительных актов относительно 92 лиц.

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Автор: Ольга Лузан
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Когда вернете наворованное майно ахметкой,бенькой,потрохом и шмирташем?
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13.08.2021 18:41 Ответить
А зеленским?
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13.08.2021 18:42 Ответить
Пиши свой список и не ссы,я свой выставил.
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13.08.2021 18:48 Ответить
В данный момент, нас грабят зе-упыри, ахметов, каломойше, фирташ и пинчук. Какого тебе списка еще не хватает?!
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13.08.2021 20:23 Ответить
Мне хватает своего списка,но есть трусливые идиоты задающие нелепые вопросы,их приходиться поучать.
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13.08.2021 20:26 Ответить
Ніколи, так як зеДебіл холуй Бені і Ахмеда.
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13.08.2021 19:32 Ответить
 
 