ГБР с начала года передало в бюджет имущества на 1,734 млрд грн
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Следователи также установили нанесение убытков бюджету на более чем 880 млн грн.
Об этом и.о. директора ГБР Алексей Сухачев заявил на совещании с руководителями теруправлений Бюро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Только с начала 2021 года работники ГБР обнаружили и передали в управление государства имущество на более чем 1 млрд 734 млн гривен, установлено ущерб, нанесенный бюджету государства, на более чем 880 млн гривен", - сказано в сообщении.
Сухарев подчеркнул, что одним из главных направлений, на которых должны сосредоточиться сотрудники ГБР, является противодействие коррупции на таможне. За полгода ГБР начала 153 уголовных производства о нарушениях на таможне и сообщила 86 лицам о подозрении.
"Несмотря на принятые СНБО решения относительно конкретных организаторов контрабандных схем в государственных масштабах, на Волыни, в Закарпатье, в Одесской области, на Харьковщине, Львовщине и Буковине продолжают действовать организованные каналы поставки в Украину подакцизных товаров и товаров широкого потребления", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ГБР, "скрутки" НДС каждый месяц приводят к потере бюджетом около 3 млрд грн.
Еще одна важная сфера работы - незаконная вырубка лесов. С начала года ГБР начала 97 уголовных производств и сообщила о подозрении 77 лицам. В суд направили 35 обвинительных актов относительно 92 лиц.
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