"Категорически осуждаем использование любой формы дискриминации и агрессии", - партия "Слуга народа" требует расследовать инцидент с Беленюком

Партия и фракция "Слуг народа" требует от Национальной полиции Украины в кратчайшие сроки установить и привлечь к ответственности лиц, которые пытались спровоцировать конфликт, выкрикивая расистские фразы в адрес народного депутата, спортсмена Жана Беленюка в Киеве.

"Сегодня, 13 августа, неизвестные молодые люди пытались спровоцировать народного депутата от фракции "Слуги народа" Жана Беленюк на конфликт, выкрикивая оскорбительные расистские фразы и ставя под сомнение его патриотизм. Мы, партия и фракция "Слуг народа", категорически осуждаем использование любой формы дискриминации и агрессии - по признаку расы или любой другой", - говорится в заявлении партии, передает Цензор.НЕТ,

В политсиле подчеркнули, что "патриотизм того или иного гражданина не измеряется его цветом кожи, полом, этническим происхождением или месту жительства".

"Одним из пунктов предвыборной программы нашей партии было введение гуманитарной политики, которая будет способствовать культурному, гражданскому и духовному объединению украинцев, а также защиты прав человека и основных свобод. Мы безоговорочно придерживались, придерживаемся и будем придерживаться этой политики. В дальнейшем будем использовать все законодательные и исполнительные рычаги влияния, чтобы не допустить в украинском обществе проявлений расизма и ксенофобии. А нарушители – будут получать суровое наказание", - сказано в заявлении.

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В "Слуге народа отметили, что "таким позорным явлениям в нашей многонациональной и многокультурной стране не место" и призвали украинское общество "не толерировать использование грязных технологий в политике и осуждать их использование".

"Слуги народа" требует от Национальной полиции Украины в кратчайшие сроки установить личности нападавших и привлечь их к ответственности", - подытожили в партии.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 13 августа в центре Киева группа молодчиков пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона в греко-римской борьбе, народного депутата Жана Беленюка, выкрикивая в его сторону расистские лозунги.

Нацполиция по даному факту заявила, что устанавливает обстоятельства инцидента. Позже в НПУ ссобщили , что данное событие внесено в ЕРДР по статье 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.