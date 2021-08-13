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Новости Политика Украины
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ГФС (3598) Любченко Алексей (80) Бюро экономической безопасности (166)

Любченко: "Если пересаживать из ГФС в БЭБ, то для чего вообще ликвидировать эту службу?"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Любченко:

Первый вице-премьер-министр Алексей Любченко считает нецелесообразным переход в Бюро экономической безопасности (БЭБ) руководящих кадров из Государственной фискальной службы (ГФС).

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Главная история будет в людях, это правда. Если пересаживать из ГФС в БЭБ, то для чего вообще ликвидировать эту службу? Или посадить туда работников других правоохранительных органов - экономических подразделений СБУ, Нацполиции?" – сказал он.

"Другая история - создать аналитический центр, который разработает структуру службы и искусственный интеллект, который бы определял риски", – добавил он.

"Конечно, не стоит надеяться, что мы проснемся 26 сентября - и все заработает. Как минимум, еще следует наработать команду", – указал Любченко.

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При этом, когда состоится полноценный запуск нового органа, зависит от руководителя, полагает первый вице-премьер.

"Есть ли такой руководитель - пока что мне не известно. Я смотрел на перечень кандидатов. Сложная история", – сказал Любченко.

Первый вице-премьер подчеркнул, что в мире тренд на административное преследование экономических преступников - блокирование их счетов и другие административные ограничения. Если Украина пойдет по этому пути – это, по его мнению, будет победой.

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"Бизнесу нужны не "маски-шоу", а правила. Нужно выставить красные линии", – отметил Любченко.

Автор: Ольга Лузан
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Як на мене,то краще все ж пересаджати цих діячів в тюрягу. Гірше не буде.
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13.08.2021 19:15 Ответить
Ликвидировать нужно не службы
А вас
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13.08.2021 19:19 Ответить
А єто такие реформы - сменили АП но ОП - реформа.
Прокуратуру на офис прокурора - еще одна реформа.
И т.д. - старинный клоунский обычай.
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13.08.2021 19:27 Ответить
І ЦЕ МАЙБУТНІЙ ПРЕМЄР!

Ценный кадр
Вскоре на успехи налоговика впервые обратили внимания СМИ. В 2009 году в "Зеркале Недели" вышла большая статья журналиста Юрия Бутусова о налоговых махинациях в правительстве Юлии Тимошенко и схемах с налогами, которые реализовывались под крышей так называемых "любих друзів" - политиков-бизнесменов, приближенных к президенту Виктору Ющенко.
Бутусов прямо назвал Любченко - назначением по квоте политсилы Ющенко - "НУ-НС" и указал, что тот опекает в Налоговой администрирование НДС (налога на добавленную стоимость) и налога с прибыли - главную "серую" схему тех времен.Ментор команды Януковича
После победы на президентских выборах Виктора Януковича и прихода к власти так называемого "донецкого клана" Алексей Любченко сохранил свою должность как ценный кадр, теоретик и практик налогообложения. Шефом Любченко стал Виталий Захарченко - будущий глава МВД и государственный преступник, а его заместителями и коллегами другие представители "донецкого клана" - Андрей Головач и Александр Клименко (тот самый, что впоследствии руководил суперминистерством доходов и сборов (в народе - Минздохом), под крышей которого организовал систему государственного рэкета и имел в служебном кабинете зал для занятий боксом).
Любченко в этой компании проработал более года и ушел на вольные хлеба только после того, как научил "донецких" тому, что знал сам.Аграрий
В 2011 году Любченко перестал быть "заместителем" и возглавил Департамент налогообложения юридических лиц, а в следующем году ушел с госслужбы в частный сектор. Он стал одним из топ-менеджеров крупного агрохолдинга "Украгрохимхолдинг" из родной Черкасской области. Эту работу он прерывал для того, чтобы побыть советником нового председателя Налоговой Билоуса и помощником своего земляка - нардепа 7 созыва Виктора Тимошенко.
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13.08.2021 20:27 Ответить
Вы не поняли. Все реформы проходят именно так
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13.08.2021 23:10 Ответить
 
 