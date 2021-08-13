Любченко: "Если пересаживать из ГФС в БЭБ, то для чего вообще ликвидировать эту службу?"

Первый вице-премьер-министр Алексей Любченко считает нецелесообразным переход в Бюро экономической безопасности (БЭБ) руководящих кадров из Государственной фискальной службы (ГФС).

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Главная история будет в людях, это правда. Если пересаживать из ГФС в БЭБ, то для чего вообще ликвидировать эту службу? Или посадить туда работников других правоохранительных органов - экономических подразделений СБУ, Нацполиции?" – сказал он.

"Другая история - создать аналитический центр, который разработает структуру службы и искусственный интеллект, который бы определял риски", – добавил он.

"Конечно, не стоит надеяться, что мы проснемся 26 сентября - и все заработает. Как минимум, еще следует наработать команду", – указал Любченко.

Смотрите: Конкурсная комиссия проводит собеседования с кандидатами на пост главы БЭБ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

При этом, когда состоится полноценный запуск нового органа, зависит от руководителя, полагает первый вице-премьер.

"Есть ли такой руководитель - пока что мне не известно. Я смотрел на перечень кандидатов. Сложная история", – сказал Любченко.

Первый вице-премьер подчеркнул, что в мире тренд на административное преследование экономических преступников - блокирование их счетов и другие административные ограничения. Если Украина пойдет по этому пути – это, по его мнению, будет победой.

Читайте: Главный фаворит конкурса на главу БЭБ Мельник рассказал, какой Татаров профессионал

"Бизнесу нужны не "маски-шоу", а правила. Нужно выставить красные линии", – отметил Любченко.