Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 50 тонн гуманитарного груза. ФОТО

Сегодня, 13 августа, на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,6 тонн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Отмечается, что гуманитарная помощь направлена от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

Грузовики проследовали в ОРДЛО через КПВВ "Новотроицкое".

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