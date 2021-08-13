РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4348 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныФоторепортаж Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 169 22
Красный Крест (400) Донбасс (26945) гуманитарная помощь (1202) КПВВ (330)

Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 50 тонн гуманитарного груза. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 13 августа, на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,6 тонн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 50 тонн гуманитарного груза 01

Отмечается, что гуманитарная помощь направлена от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 50 тонн гуманитарного груза 02

Грузовики проследовали в ОРДЛО через КПВВ "Новотроицкое".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ООН направила на оккупированный Донбасс 20 автомобилей с гуманитарной помощью. ФОТО

Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 50 тонн гуманитарного груза 03

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
Террористы благодарят вас за поддержку и говорят что благодаря вам они могут воевать и убивать людей вечно
показать весь комментарий
13.08.2021 19:36
+6
Если там российский мир и хорошо-чего туда все время помощь шлют,а не оттуда к нам,где плохо?
показать весь комментарий
13.08.2021 19:31
+4
а Червоний Хрест вже має допуск до катівень ? все піде на лікування підранків сепарні ...
показать весь комментарий
13.08.2021 19:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
генетично модифіковані продукти.... тільки за!
показать весь комментарий
13.08.2021 19:29 Ответить
Если там российский мир и хорошо-чего туда все время помощь шлют,а не оттуда к нам,где плохо?
показать весь комментарий
13.08.2021 19:31 Ответить
Это вообще то вопрос. Кто решает, куда кому чего везти. И грузовики со Швейцарии, что нужно ордловцам в качестве гуманитарки из этой страны? Сыр? Часы? Лыжи?
показать весь комментарий
13.08.2021 19:35 Ответить
Террористы благодарят вас за поддержку и говорят что благодаря вам они могут воевать и убивать людей вечно
показать весь комментарий
13.08.2021 19:36 Ответить
Невідомо що їм туди зафігачили. Нормального деградантам посилати не будуть. Хай жруть.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:38 Ответить
Презервативы, в основном
показать весь комментарий
13.08.2021 19:40 Ответить
зажигалки (не знаю за чем) и
показать весь комментарий
13.08.2021 19:42 Ответить
і....? генетично модифіковані продукти. Хай насолоджуються.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:44 Ответить
Заметте какие ровные и широкие дороги с новым асфальтом. Я бл*** езжу по Киеву по колдобинам разваливающимся, которые не меняли еще со времен совка, а террористам новую трассу проложили. Кого нужно убить чтобы в Киеве тоже дороги начали делать?
показать весь комментарий
13.08.2021 19:39 Ответить
Да, да, да! От Запорожья до Мариуполя! Идеально! Кличка ипальноком повозить. ****, на мерсе ходовую за 6 месяцев в Киеве ушатал
показать весь комментарий
13.08.2021 19:41 Ответить
И ето еще не все. Скоро введут ТО и еще раз будут иметь народ за разваливающиеся автомобили которые ушатали ихние же дороги. Зато кричат со всех углов что *евробляхеры* ездят на плохих машинах. А на каких машинах можно ездить по таких дорогах? Возьми новую машину и через два года она рассыпается от наших дорог и ослиной мочи на заправках. В Европе машины по 10 лет ездят и как новые, накатывают по 200тыщ км. без ремонта мотора и ходовой и с новой ни разу не доставаной запаской.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:55 Ответить
З якої сторони?
з України?
показать весь комментарий
13.08.2021 19:41 Ответить
С Украины хорошие дороги, кроме Киева
показать весь комментарий
13.08.2021 19:42 Ответить
а Червоний Хрест вже має допуск до катівень ? все піде на лікування підранків сепарні ...
показать весь комментарий
13.08.2021 19:42 Ответить
Кресту, ООН, ОБСЕ это пох.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:46 Ответить
Та закормили ви вже цих кормільців.
показать весь комментарий
13.08.2021 19:53 Ответить
это хоть что то
а то что то богатая расеюшка расщедрилась всего 1 грузовиком)
показать весь комментарий
13.08.2021 20:01 Ответить
Зачем Красный Крест подкармливает террористов и путинских наёмников - убийц? Чтобы война длилась вечно?
показать весь комментарий
13.08.2021 20:03 Ответить
Кто будет контролировать, чтобы эти медикаменты не появились в аптечках боевиков ?
показать весь комментарий
13.08.2021 21:44 Ответить
А теперь Талибану пусть отправят.
показать весь комментарий
13.08.2021 23:39 Ответить
а Красный Крест контролирует распределение помощи после доставки ?
показать весь комментарий
14.08.2021 00:41 Ответить
 
 