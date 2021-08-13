Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их, - Зеленский о расистском инциденте с Беленюком
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на проявление расистских выпадов в отношении украинского борца Жана Беленюка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.
"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио 2020 именно благодаря Жану Беленюку! Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 13 августа в центре Киева группа молодчиков пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона в греко-римской борьбе, народного депутата Жана Беленюка, выкрикивая в его сторону расистские лозунги.
Нацполиция по даному факту заявила, что устанавливает обстоятельства инцидента. Позже в НПУ ссобщили , что данное событие внесено в ЕРДР по статье 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
У зележопых такая политика - ПОСТОЯННО СОЗДАВАТЬ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПУЗЫРИ.
Просто чтоб отвлекать народ.
То у них какие бабы на Талашка наехали, дескать, лапал (ни одного доказательства, но вой до небес).
То у моновой алабай сдох (хоть бы все сдохли).
То бигус. То еще какая херь.
Теперь вот - слугу абидели, караул!!!
Никакого толку от этих набросов нет, все забудется через 2-3 дня - но эти 2-3 дня народ думает не о ценниках и не о платежках, а об обиженном негритосе, сдохшем алабае и облапанных (по их словам) девкам.
А потом зележопые придумывают новою отвлекуху. Мендельшу в одних трусах сфотографируют, например.
- значит точно что то готовят против украинских патриотов и просто украинцев..
- значит скоро примут закон против антисемитизма, который уже в ВР..
это уже было в первые годы советской власти..
а самое смешное, шо все знают почему )))
кто эту шавку ермака спрашивал?
этот клован квартального уровня... даже до сельсовета не дотягивает в значимости)
https://www.youtube.com/watch?v=oI9ypzf5NrE
А цеє чмо вилізло попіаритись.
Воно лише генерує нові проблеми, замість вирішення тих, що є.
Час будувати ПП2?
Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ!
Сказал Зелёнский , т.е . я понял так , что более достойных людей , чем ,, слуга народа" в стране больше нет !😀
А який буде ох*єнний інфопривід про "українських фошиздів" для *************!
І *****, що українським націоналістам (окрім хіба що дурнуватих підлітків-скінхедів) зоологічна ксенофобія в цілому непритаманна. Тим більше нападати на олімпійського чемпіона, який ще й народився взагалі-то в Україні, а не приїхав із Конго-Браззавіля чи Буркіна-Фасо - це для бандерівців повна ґабсурда.
Можливо, на Беленюка саме такі вищезгадані "карлани" (тінейджери-скіни, якщо хто не в курсі) і наскокували...
Але є логічний інструмент "лезо Пастора": якщо коїться якась нездорова зуйня, її за замовчуванням слід вважати справою кацапні, якщо не буде доведено інше.
Тут дурнувата наскрізь ситуація. За великим рахунком, наразі багато всяких "діячів", котрі перед настанням осені не проти "розім'ятися".
Поки що важко сказати щось певне - даних мало.
Это не расизм - опровергать существование украинцев как нации?
Як на фронті вже через день на другий загинувші і майже кожен день поранені то воно сидить з язиком в дупі.
Бюрократы от спорта отреагировали.
Как бойцов ВСУ убивают на Донбассе - ЗЕ молчит.
Как невиновных в СИЗ держат годами - ЗЕ молчит.
Как украинские спецслужбы Чауса выкрали на территории союзного государства - ЗЕ молчит.
Как совместную с ЦРУ спецоперацию слили врагу прямо из ОП - ЗЕ сначала молчит, а потом врет.
Как Лука Украину обосрал - ЗЕ молчит.
Каке-то гопники наехали на Беленюка - ЗЕ выскочил, как черт из табакерки.
Тов. Беленюк, граждане европейского государства в таком случае вызывают полицию, а не строчат в соцсетях гневные филиппики!
13.08.2021 18:00
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