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Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их, - Зеленский о расистском инциденте с Беленюком

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их, - Зеленский о расистском инциденте с Беленюком

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на проявление расистских выпадов в отношении украинского борца Жана Беленюка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио 2020 именно благодаря Жану Беленюку! Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 13 августа в центре Киева группа молодчиков пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона в греко-римской борьбе, народного депутата Жана Беленюка, выкрикивая в его сторону расистские лозунги.

Нацполиция по даному факту заявила, что устанавливает обстоятельства инцидента. Позже в НПУ ссобщили , что данное событие внесено в ЕРДР по статье 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+44
Оно проснулось,заметило расистский выпад, а что наши спортсмены фоткаются с спортсменами агрессора оно не заметило, повылазило ему. А что агрессор в Украине свои магазины понастроил оно тоже не заметило, катаракта наверное на оба глаза. Ты торгуешь или воюешь, зеленая непонятка? Чего наши защитники погибают до сих пор каждый день, а тебе наплевать?
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13.08.2021 19:41
+30
Ты гля и бубося отдуплилась. А о погибших на фронте ниче не хочешь сказать?
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13.08.2021 19:36
+29
Стесняюсь спросить: а как должна реагировать полиция на предательство при проведении операции по задержанию вагнеровцев ??? Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их, - Зеленский о расистском инциденте с Беленюком - Цензор.НЕТ 8921 Спрашиваю просто с интереса...
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13.08.2021 19:38
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Оно проснулось,заметило расистский выпад, а что наши спортсмены фоткаются с спортсменами агрессора оно не заметило, повылазило ему. А что агрессор в Украине свои магазины понастроил оно тоже не заметило, катаракта наверное на оба глаза. Ты торгуешь или воюешь, зеленая непонятка? Чего наши защитники погибают до сих пор каждый день, а тебе наплевать?
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13.08.2021 19:41 Ответить
За все це відповідати буде суто В.О. Зеленський. І вже скоро.
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13.08.2021 19:42 Ответить
Пан суддя, чи прокурор? Чи може пан зможе назвати хоч одного того хто вже за щось відповів? Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком - Цензор.НЕТ 1088
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13.08.2021 19:46 Ответить
янукович. і цей буде відповідати.
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13.08.2021 19:55 Ответить
Планети? Вам до психіатрів, шановний, негайно.
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13.08.2021 20:16 Ответить
Поедьте в ростов и спросите у вити.
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13.08.2021 19:59 Ответить
Не поїду і до себе з від ти не зву. А так як відповідає так званий пан вітя пану александру навіть мріяти зась. Пану навіть ніколи не жилось на волі, так як юля в качанівській колонії, а він до віті посилає. Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком - Цензор.НЕТ 1296
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13.08.2021 20:06 Ответить
Юлю не трожь, любі мої.
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13.08.2021 20:09 Ответить
Так, вже сидять корупціонери, тарифи знижені вдвічі, війна на сході закінчена. Чи я щось не так розумію?
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13.08.2021 22:06 Ответить
Да это сами ж зележопые и организовали этот "выпад".
У зележопых такая политика - ПОСТОЯННО СОЗДАВАТЬ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПУЗЫРИ.
Просто чтоб отвлекать народ.
То у них какие бабы на Талашка наехали, дескать, лапал (ни одного доказательства, но вой до небес).
То у моновой алабай сдох (хоть бы все сдохли).
То бигус. То еще какая херь.
Теперь вот - слугу абидели, караул!!!

Никакого толку от этих набросов нет, все забудется через 2-3 дня - но эти 2-3 дня народ думает не о ценниках и не о платежках, а об обиженном негритосе, сдохшем алабае и облапанных (по их словам) девкам.
А потом зележопые придумывают новою отвлекуху. Мендельшу в одних трусах сфотографируют, например.
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13.08.2021 22:02 Ответить
Ты гля и бубося отдуплилась. А о погибших на фронте ниче не хочешь сказать?
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13.08.2021 19:36 Ответить
та то таке... некошерное...
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13.08.2021 19:45 Ответить
ну вот - выпустили главное Чумырло
- значит точно что то готовят против украинских патриотов и просто украинцев..
- значит скоро примут закон против антисемитизма, который уже в ВР..
это уже было в первые годы советской власти..
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13.08.2021 19:38 Ответить
Стесняюсь спросить: а как должна реагировать полиция на предательство при проведении операции по задержанию вагнеровцев ??? Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их, - Зеленский о расистском инциденте с Беленюком - Цензор.НЕТ 8921 Спрашиваю просто с интереса...
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13.08.2021 19:38 Ответить
Не переживайте, за це воно буде відповідати. Ніхто цього не забув.
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13.08.2021 19:41 Ответить
скрипа-сигнала ждут, а его нет почему то...

а самое смешное, шо все знают почему )))
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13.08.2021 19:54 Ответить
буба вьілезла.
кто эту шавку ермака спрашивал?
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13.08.2021 19:43 Ответить
Да задолбал,наркоман грёбаный -так я и поверила ,что ни у кого вокруг телефона с камерой не оказалось
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13.08.2021 19:45 Ответить
вовка-шмаркля мгновенно выскакивает, если дела НЕ касаются государственных интересов Украины.
этот клован квартального уровня... даже до сельсовета не дотягивает в значимости)
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13.08.2021 19:47 Ответить
Пресс секретарь Ермака высказался....
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13.08.2021 19:47 Ответить
а от и САМ очнулся и скрыпнул Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком - Цензор.НЕТ 4193
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13.08.2021 19:52 Ответить
А хтось може знайти відео, де Жан Беленюк виступив на захист Кароліни Ашіон, яку образив расист Ткаченко? Ні? Бо Кароліна працювала на опозиційному каналі, отже, для Беленюка це було норм. Отака от "жертва расизму" і "спортвнєпалітікі" в одному смердючому флаконі. Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком - Цензор.НЕТ 6334
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13.08.2021 19:52 Ответить
Вы абсолютно правы. Подписываюсь.
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13.08.2021 19:57 Ответить
Вава, перестань курить... Ты опаздываешь на неделю, как минимум, со своими дурацкими заявлениями...
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13.08.2021 19:52 Ответить
Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком - Цензор.НЕТ 4206
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13.08.2021 19:53 Ответить
Суто психіатрія.
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13.08.2021 20:00 Ответить
Обнимаясьс врагом Украины вонючкой скабеевой, Беленюк очень грубо оскорбил наших воинов - героев, наших патриотов - защитников, унизил семьи погибших героев.... Поэтому, переживёт, если его назвали предателем и ничтожеством без мозга и совести... Ну и цвет его жопы упомянули.... Переживёт.....
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13.08.2021 19:54 Ответить
Ну всё! Неделю тема в топе будет... И нафик теперь нам тот Чаус и всё остальное...
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13.08.2021 19:55 Ответить
Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком - Цензор.НЕТ 3165
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13.08.2021 19:58 Ответить
"Російські магазини в Україні - не помічають страшних санкцій від зеленського."

https://www.youtube.com/watch?v=oI9ypzf5NrE
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13.08.2021 19:58 Ответить
У нас уже майже рік висить вивіска "Mere" там, де колись був "Фуршет". Але з якихось незрозумілих причин відкриватися ті гівнярі не поспішають.
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13.08.2021 20:38 Ответить
В країні повно проблем.
А цеє чмо вилізло попіаритись.
Воно лише генерує нові проблеми, замість вирішення тих, що є.
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13.08.2021 20:00 Ответить
А чого ви від субстанції чекали? У мене до нього немає претензій. У мене претензії до тих, хто за це зміг проголосувати.
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13.08.2021 20:02 Ответить
Може, воно вірить, що коли генеруватиме нові проблеми, про старі ми забудемо. А коли "нині нові проблеми" стануть "старими", воно нам іще чогось згенерує, йому не шкода. І дурного глузду на то вистачить.
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13.08.2021 20:53 Ответить
В нас загиблі воїни чи не щодня. А що цеє чмо повідомляє західним партнерам - в нас триває режим тиші. Ми відвели війська, роззброїли їх, а Ще каже - розведення сторін відбулось. Отже час переходити до виборів ?
Час будувати ПП2?
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13.08.2021 20:02 Ответить
"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио 2020 именно благодаря Жану Беленюку!
Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ!
Сказал Зелёнский , т.е . я понял так , что более достойных людей , чем ,, слуга народа" в стране больше нет !😀
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13.08.2021 20:05 Ответить
Зелень за своїх євреїв розхвилювалась? Бо почнуть з ватного негра від шлюх народу, а продовжать... Чесно кажучи, недаремно, терпіння українців не безмежне.
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13.08.2021 20:07 Ответить
Те що в Україні,мене,українця,і мою мову ,всяка ****************,чорнозада і обрізана наволоч обгавкує,зневажає,цього поца-пісюаніста не хвилює.А тут ти ба,якомусь "спортувнєполітіку" запропонували "чумайдан-вокзал-Африка", і зразу стільки гвалту.
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13.08.2021 20:08 Ответить
Ой .Неужели обидели?
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13.08.2021 20:09 Ответить
ряжені кварталівці подзаработи на вовинім піарі
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13.08.2021 20:09 Ответить
Зламаний годинник двічі на добу показує правильний час. Бубочка теж іноді озвучує очевидні речі. Але зверніть увагу, Косоворотько нічого не сказав, навіть не натякнув, звідки ростуть ноги (в лаптях) у цього інциденту.
А який буде ох*єнний інфопривід про "українських фошиздів" для *************!
І *****, що українським націоналістам (окрім хіба що дурнуватих підлітків-скінхедів) зоологічна ксенофобія в цілому непритаманна. Тим більше нападати на олімпійського чемпіона, який ще й народився взагалі-то в Україні, а не приїхав із Конго-Браззавіля чи Буркіна-Фасо - це для бандерівців повна ґабсурда.
Можливо, на Беленюка саме такі вищезгадані "карлани" (тінейджери-скіни, якщо хто не в курсі) і наскокували...
Але є логічний інструмент "лезо Пастора": якщо коїться якась нездорова зуйня, її за замовчуванням слід вважати справою кацапні, якщо не буде доведено інше.
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13.08.2021 20:11 Ответить
Цілком можливо. А можливо і найменші кивині тітухани дали знати про себе. За те, що їхнім "старшакам" влада гримаси кривила.
Тут дурнувата наскрізь ситуація. За великим рахунком, наразі багато всяких "діячів", котрі перед настанням осені не проти "розім'ятися".
Поки що важко сказати щось певне - даних мало.
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13.08.2021 20:48 Ответить
"Русские и украинцы - один народ", - Зеленский.
Это не расизм - опровергать существование украинцев как нации?
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13.08.2021 20:13 Ответить
а воров, сепаров и коррупционеров можно не жестко.
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13.08.2021 20:15 Ответить
Где расизм там и антисемитизм, а где антисемитизм там нет демократии.
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13.08.2021 20:18 Ответить
про русофобію забув
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13.08.2021 22:48 Ответить
Проснулась Шмаркля. При чому одразу.
Як на фронті вже через день на другий загинувші і майже кожен день поранені то воно сидить з язиком в дупі.
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13.08.2021 20:19 Ответить
А по вагнерівцям, Журавлю, Єрмакам, Татарову - не треба діяти чітко і жорстко?
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13.08.2021 20:43 Ответить
Полиция будет реагировать,когда там будут руководить не взяточники и идиоты,а нормальных туда должен направлять президент и парламент,но они этого не делают,потому что со взяточниками и идиотами им проще работать.
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13.08.2021 20:45 Ответить
У нас чиновники воспринимают Олимпийские игры как возможность отдохнуть и поесть заграничные блюда за бюджетные средства, - "слуга народа" Беленюк.

Бюрократы от спорта отреагировали.
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13.08.2021 20:49 Ответить
А нахрена он нам это озвучивает? Издай приказ для силовиков! Не можешь, попроси ермака, он всё может! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком - Цензор.НЕТ 2513
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13.08.2021 21:05 Ответить
Когда будет наказан министр Ткаченко, который оскорбил чернокожую телеведущую Каролину Ашион?
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13.08.2021 21:17 Ответить
Зеленський сам свідомо заклав можливість "расизму" в країні запросивши в свій список "слуг" негра.
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13.08.2021 21:28 Ответить
все специально сфабриковано, чтобы продвигать повестку БЛМ в Украине, фондом Сороса.
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13.08.2021 23:06 Ответить
До чого тут фонд Сороса? В спам!
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14.08.2021 00:24 Ответить
Когда ж уже политик мирового масштаба снизойдет до ДТП и гнилой бытовухи?

Как бойцов ВСУ убивают на Донбассе - ЗЕ молчит.
Как невиновных в СИЗ держат годами - ЗЕ молчит.
Как украинские спецслужбы Чауса выкрали на территории союзного государства - ЗЕ молчит.
Как совместную с ЦРУ спецоперацию слили врагу прямо из ОП - ЗЕ сначала молчит, а потом врет.
Как Лука Украину обосрал - ЗЕ молчит.

Каке-то гопники наехали на Беленюка - ЗЕ выскочил, как черт из табакерки.
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13.08.2021 21:44 Ответить
Коли ЗЕ включав в список своїх "слуг" негра то він це робив не для українців а для Заходу - "дивіться який я "не расист" - примудрився знайти негра в Україні і зробив його депутатом Парламенту. От тепер має привід відстоювати свій "піар-хід" наступним "піар-ходом".
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14.08.2021 00:29 Ответить
ЗЕля, вали в Африку вместе с Беленюком, а лучше на ростов или на тамбов, таммалина у тамбовского волка имеется Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком - Цензор.НЕТ 2554
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14.08.2021 07:07 Ответить
СТОПУДОВО , ЦЕ ПРОВОКАЦІЯ , ІНСЦЕНІРОВКА, ШОУ. БЕЛЕНЮК І ЗЕ МАЮТЬ ЦЕ РОЗУМІТИ , але приймають чомусь це як реальні дії , а не інсценіровку. ЧОМУ????
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14.08.2021 09:23 Ответить
амфаш

Тов. Беленюк, граждане европейского государства в таком случае вызывают полицию, а не строчат в соцсетях гневные филиппики!
13.08.2021 18:00
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Мне нравится 6
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14.08.2021 09:49 Ответить
Громадянин Зеленський! А мені цікаво, коли мене, українця в сьомому коліні, якесь получуркестанське бидло обізвало "жидовською мордою" Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком - Цензор.НЕТ 2376 - мені також потрібно було скаржитись на фейсбуках і чекати Вашого виступу? Чи достатньо було фізичного зауваження?
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14.08.2021 10:12 Ответить
 
 