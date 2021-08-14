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Новости Происшествия
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расизм (172) Беленюк Жан (58)

"Никто меня не заставит уехать", - Беленюк поблагодарил людей за поддержку после расистского инцидента, а Нацполицию за оперативную реакцию

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк поблагодарил поддержавших его людей и сотрудников Национальной полиции, которые оперативно отреагировали на расистский инцидент.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Беленюк отметил: "Спасибо всем, кто пишет слова поддержки, получил сотни звонков, но уже нет сил что-то комментировать. Со мной все Ок! Хочу отдохнуть! Дни по прилету из Токио действительно стали крайне активными. Спасибо министру Денису Монастырскому и представителям Национальная полиция Украина за оперативную реакцию. Дал все необходимые показания. Я люблю свою страну, она мне дала все что имею и никто меня не заставит уехать, а неадекват существуют абсолютно везде! Просто иногда они встречаются на нашем пути".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 13 августа в центре Киева группа молодчиков пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона в греко-римской борьбе, народного депутата Жана Беленюка, выкрикивая в его сторону расистские лозунги.

Нацполиция по даному факту заявила, что устанавливает обстоятельства инцидента. Позже в НПУ ссобщили , что данное событие внесено в ЕРДР по статье 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

С заявлениями, осуждающими подобные случаи выступила политическая партия "Слуга народа", а также президент Украины Владимир Зеленский. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+63
Шось я не вірю у історію Беленюка про начебто расистський напад у п'ятницю вдень посеред центру Київа. Щось від цього тхне кварталом та політтехнологіями. І партія Слуг зреагувало миттєво, менше ніж за годину після події,начебто сіділа та чекала, коли ж там нападуть. "Никто меня не заставит уехать", - Беленюк поблагодарил людей за поддержку после расистского инцидента, а Нацполицию за оперативную реакцию - Цензор.НЕТ 1373Якщо зараз піде розкачка чогось накшталт "Беленюк ливс метер", крики з усіх рупорів , переслідування та залучення Нацгвардіі і усього складу Київської поліції, то точно придумали. "Никто меня не заставит уехать", - Беленюк поблагодарил людей за поддержку после расистского инцидента, а Нацполицию за оперативную реакцию - Цензор.НЕТ 1373О, і Зеля зреагував у твіторі через 24 хвилини після Слуг. Блискавична реакція просто у п'ятницю ввечорі. То його тижнями знайти не можуть, а тут - кулею відреагував. Щось схоже вони усі разом сиділи та разом із Жаном і слугами писали сценарій расистського нападу "Никто меня не заставит уехать", - Беленюк поблагодарил людей за поддержку после расистского инцидента, а Нацполицию за оперативную реакцию - Цензор.НЕТ 8178
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13.08.2021 20:07
+44
Жан, это неприлично хайпить на своем цвете кожи! В Украине это не катит. Сейчас ещё идиот зелёный с антисемитизмом выползет хрипеть. Задолбали мрази квартальные!
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13.08.2021 20:07
+33
В 2016 году обжимался с **********.
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13.08.2021 20:01
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Жан - не переймайся.
ты большой маладец и спасибо за медаль - заслужено, четко, ровно.
если ты еще выключишь в себе зеленого депутатенца - то тока выиграешь.
а казалов етих конечно нужно найти.
не гуд ето - совсем не гуд....
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13.08.2021 21:47 Ответить
вот бы эта власть так и этнических украинцев защищала, как всех, кто "никогда отсюда не уедет"
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13.08.2021 22:05 Ответить
Вот интересно, прочему когда Зеленский предложил русским уезжать в Россию это нормально, а когда этому чуду предложили уехать в Африку это расизм?
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13.08.2021 22:12 Ответить
Тим більше, що русскій може бути й африканського походження, як Пушкін.
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13.08.2021 22:31 Ответить
"Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 2912 "Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 5317 "Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 9804
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14.08.2021 19:57 Ответить
Тоді в Рассею,не с громадянства її,то додому.До тата.
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14.08.2021 21:03 Ответить
Напевно тому-що з расєєю у нас війна, а з темношкірими ніт.
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14.08.2021 21:04 Ответить
Досудовим слідством встановлено, що Антоненко, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси (с)
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13.08.2021 22:19 Ответить
Порохоботи та Медведчуки пішли в атаку. Молодець БІЛЕНЮК. Ти настоящий борець. Тобою пишаеться Україна.
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13.08.2021 22:56 Ответить
Золотые слова...
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13.08.2021 23:11 Ответить
Пишать ватником?В армію й на передок його,й нехай там докаже що Воно українець.
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14.08.2021 21:06 Ответить
Жан, к сожалению, идиотов достаточно в этом мире и на всех реагировать жизни не хватит. А зависливых недоумков и того больше. Как говорят великие:"Если мне плюют в спину, значит я впереди".
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13.08.2021 23:50 Ответить
Да "какая разница?"
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14.08.2021 11:43 Ответить
СТОПУДОВО , ЦЕ ПРОВОКАЦІЯ , ІНСЦЕНІРОВКА, ШОУ. БЕЛЕНЮК І ЗЕ МАЮТЬ ЦЕ РОЗУМІТИ , але приймають чомусь це як реальні дії , а не інсценіровку. ЧОМУ???? Може це їх сценарій ????
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14.08.2021 09:21 Ответить
Вони в іншій реальності живуть. І свято в неї вірять.
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14.08.2021 11:44 Ответить
"Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 8548 "Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 8548 "Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 8548 "Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 3430 "Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 3430 "Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 2961!!!!!!!!!
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14.08.2021 09:24 Ответить
Беленюк- класный пацан.Он достойно представляет а украинском представительском органе - украинских негров.
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14.08.2021 10:39 Ответить
А бьі ли мальчик расиситьі?
Прошли сутки. Ни сам Беленюк, ни полиция не показали ни одного фото инцидента, хотя по словам Беленюка все произошло в центре Киева.
Не придумана ли история, чтобьі отвлечь внимание от вспльівших фото Беленюка со Скабеевой и его интервью тех времен?
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14.08.2021 10:48 Ответить
ой зря жан тему поднял- так его фрагмент интервью коцабе https://twitter.com/i/status/1426444679856414722 "Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 1627
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14.08.2021 11:31 Ответить
Овва"Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 2809 Дякую. Це інтерв'ю доповнює загальну картину з його мишебратськими фотками. "Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 3414
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14.08.2021 11:52 Ответить
До речі, Беленюк уже каже, що він нібито "не знав" хто така Скабеєва і тому з нею фоткався. "Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 6373
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14.08.2021 12:29 Ответить
І величезні букви РОССИЯ в неї на мікрофоні не помітив. "Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 2962
Вміє брехати,як і всі зелені.
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14.08.2021 12:32 Ответить
Піддакує медведчуківському коцабі про громадянську війну в Україні і вважає, що українські військові не мають виконувати накази командування, щоб не вбивати своїх "братів".
Класний патріот.
Схоже, ми отримали "розіп'ятого хлопчика"-2.
Тільки тепер не на Донбасі, а в Києві.
Ті самі кремлівські методики, тільки тепер у виконанні квартальних.
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14.08.2021 12:38 Ответить
Цей хлопчик вже достатньо наговорив.
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14.08.2021 13:04 Ответить
пару років назад в Америці один негр-актор найняв інших негрів, щоб вони його "побили" з криками про "білу расу", але амерські мєнти його викрили в підставі і що ви думаєте? Негра не посадили навіть по сьогодні! А скандал стояв по всіх центральних каналах, а негр-брехун до сьогодні на волі....
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14.08.2021 13:58 Ответить
Очинно похоже, что Чунга-Чанга сама придумала энту историю
ЧТОБЫ ОТМАЗАТЬСЯ ОТ ПОЗОРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБНИМАВШЕЙСЯ С паРашей ДЕФФКИ
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14.08.2021 11:36 Ответить

Підступна провокація проклятих ЗЕбілів капітулянтів .... Немає нічого більше робити патріотам і націоналістам як щемить українського олімпійського чемпіона.
І з цього приводу є навіть показовий анекдот.
Анекдот. Західна Україна - Львівщина, остання про-українська територія. У зупинений автобус заходить воїн УПА з кулеметом і питає у пасажирів: А хто мені шановні НЕ москалі підкаже годину, котра ж зараз година, панове? Всі оніміли, в автобусі почався масовий переполох і ніхто не відповідає. І тут постає натуральний - негр і зі страхом в очах швиденько відповідає: шістнадцять годин, сімнадцять хвилин, люб'язний пане - народний -повстанец. На що месник -бандерівець відповідає: сідай хлопче, я і сам бачу що ти НЕ ворог, що НЕ жахливий кацап -москаль! Ну а всі інші виходить так що кляті виродки москалі. А значить тоді всі негайно і прудко виповзаємо, все це остання и кінцева зупинка у вашему ганебному житті, і це значить для вас яничар кацапів що ви вже точно приїхали!-
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14.08.2021 12:09 Ответить
Якщо Воно такий патріот,то чому воно злиняло від армії,з препи здента приклад,як всі Зелені бере?
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14.08.2021 21:09 Ответить
Чую московиты с ним в сговоре, спецом имидж Украины портит. Не верю я ему.
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14.08.2021 13:20 Ответить
Похоже Беленюк с россиянами и организовали "спектакль". Результат Беленюк набил себе цену, оккупанты получили пропагандистский репортаж, и толькo Украина и Украинцы в минусе - показаны расистами на весь мир. Это явная диверсия российских спецслужб.
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14.08.2021 13:22 Ответить
ну дик звісно ж тебе ніхто не змусить покинути Україну! Хто тебе змусить, якщо біле населення України зменшилось на 25% за останні 25 років?! А на скільки % зменшилось чорне населення України за останні 25 років? Сильно підозрюю, що навіть ЗБІЛЬШИЛОСЬ! Але ви продовжуйте кричати про "ущємлєніє" негрів.... а там дивись і до 2121-ого року в Україні залишаться одні негри....
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14.08.2021 13:55 Ответить
Це ще його дяді й тьоті не приїхали,а може вже й тут,розбавлять в славу України населення ще Зе банутими.
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14.08.2021 21:13 Ответить
Цікаво, чи ми доживемо, коли припинять культивувати гіпертрофоване почуття вини перед євреями, неграми...
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14.08.2021 15:20 Ответить
"Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 8574згадую купу речей "бачу що не москаль" "Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 839

1-н з них:
До тролейбусу вбiгае дiд з кулеметом:
- Громадяне! Скажiть, будь ласка, котра година? Усi мовчать.
- Ну громадяне, котра година? Тут пiдимаеться негр:
- Вiсiм годин, шiсть хвилин.
- Та сиди синку, сам бачу що не москаль.

"Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 7877 "Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 5848
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14.08.2021 20:04 Ответить
это все постановка для привлечения проблемы блм в Украине. От взятия этого борца в слугу урода, фейковой медали и до постановочных нападок.
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14.08.2021 15:28 Ответить
А его куда то заставляли уехать? "Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 156 "Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію - Цензор.НЕТ 7534
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14.08.2021 17:02 Ответить
Це просто ЧЕРГОВЕ шоу -піар квартальщиків. Але є одне запитання Знаючи по собі ,що таке спорт і спортивні досягнення----коли він займається депутатською роботою. ? Це майже не реально суміщати.. Тому або спортом,або депутатсько діяльністю,за які,до речі, отримує бюджетні НАРОДНІ кошти.
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14.08.2021 17:58 Ответить
Квартальщикі на подібні шоу майстри,а на більне і не спроможні.
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14.08.2021 18:00 Ответить
Мені цікаво, чи українець я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в ній - питає Беленюк!

Как по мне, никакой ты не украинец! Разве может украинец в 2016 году считать нормальным ехать на соревнования в Уйлостан? Разве может украинец поддерживать Могучих, которая обнимается с россиянкой, которая голосовала за Пуйла Владимировича, который развязал войну, убивающую украинцев руками обычных россиян?
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14.08.2021 22:00 Ответить
Та фу!
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14.08.2021 22:08 Ответить
СКАНДАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТКА ОЛЬГА СКАБЕЕВА У СЕБЯ В TELEGRAM РАЗМЕСТИЛА СОВМЕСТНОЕ ФОТО С ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ ТОКИО ЖАНОМ БЕЛЕНЮКОМ.
Снимок был сделан во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, где Беленюк завоевал серебряную награду.
На тот момент он еще не был народным депутатом.
НА ФОТО ОНИ ТЕПЛО ОБНИМАЮТСЯ, а украинец еще и демонстрирует свою медаль.


https://sport.segodnya.ua/sport/others/smotrite-kakaya-zrada-belenyuk-opravdyvaetsya-za-foto-v-obnimku-so-skabeevoy-1568918.html
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14.08.2021 22:39 Ответить
Ну і що з того, що провокаторша Скабеєва скористалась можливістю сунути свою морду в кадр і сфотографувалась з Беленюком? Може він і гадки в 2016 році не мав, що це за паскуда в кадр лізе?
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15.08.2021 07:10 Ответить
Бедный мальчик, им скористалась провокаторша. Видно легко было скористаться.
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15.08.2021 15:47 Ответить
По суті

... подія трапилася в центрі Києва жодних результатів пошук зловмисників не дав. Таке враження, що це відбулося в якійсь пустелі… жодних відеозаписів з камер спостереження, жодних фотографій нападників, жодних свідків… та й в поліцію сам Беленюк чомусь не заявляв… поліція ж в свою чергу не називає нападників бо це або особи оприлюднення яких викличе ще більший скандал, або події не було зовсім…

Все це дає підстави вважати, що Жан Беленюк спробу нападу на себе з расистських мотивів ВИГАДАВ. Якщо точніше то вигадали його політтехнологи, щоб таким чином пригасити сканал який викликало фото Беленюка з Скабеєвою.

Ситуація набирає обертів і може повністю обнулити політичний та спортивний авторитет Жана Беленюка… вигадати казку про українців-расистів міг тільки тільки антиукраїнський елемент.
https://www.facebook.com/bilozerska?comment_id=Y29tbWVudDo0MjU0NTg2MzY3OTUxNTQ4XzQyNjU4NzAzMTY4MjMxNTM%3D
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14.08.2021 23:26 Ответить
Попробуйте всех убедить , что в Слугах есть патриоты.
Прошу, с конкретными примерами. Сколько там патриотов? Кроме Беленюка . Да и тот типа не знал, кто такая Скабеева. А зачем шел в политику, ничего не зная?
Был бы себе великим чемпионом, разве этого мало?
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15.08.2021 15:44 Ответить
Я давно помітив, що бидлота , яка поняття найменьшого не має в питанні, в якому себе хоче показати великим спеціалістом, отак себе і веде. Бидлу аби лиш повід знайти для нападу. Отак і на Беленюка накинулись, аби принизити. А питай дурня, що означає расизм, воно толком і на поснить. В мене ще велике питання:"А чи то були украінці? Чи кацапи, що звикли себе вважати чуть чи не арійцями часів Адольфа.?
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15.08.2021 07:05 Ответить
Я давно помітив, що бидлота это те, которые считаю твозможным по поводу и без повода называть окружающих быдлотой
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15.08.2021 15:49 Ответить
В интервью спортсмен признался, что после триумфа на международной арене ему не раз предлагали оформить другое гражданство, но Беленюк отказался.
О поединках с русскими коллегами борец высказался однозначно:
«КАК МЫ МОЖЕМ "ПО-ОСОБЕННОМУ" НАСТРАИВАТЬСЯ НА РОССИЯН, ЕСЛИ НАШ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР - АРТУР ДЗИГАСОВ ИЗ РОССИИ?


МЫ СПОРТСМЕНЫ, НАМ ПО БАРАБАНУ, РУССКИЙ, ПОЛЯК ИЛИ ЕЩЕ КТО-ТО. МЫ ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ, БОРОТЬСЯ И ВЫИГРЫВАТЬ».
https://24smi.org/celebrity/170793-zhan-beleniuk.html
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15.08.2021 15:57 Ответить
Если человеку по барабану политика, зачем он в нее пошел?
Политикой должны заниматься люди, которых она интересует
Больше у меня к нему нет претензий.
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15.08.2021 15:59 Ответить
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