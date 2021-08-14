"Никто меня не заставит уехать", - Беленюк поблагодарил людей за поддержку после расистского инцидента, а Нацполицию за оперативную реакцию
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Народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк поблагодарил поддержавших его людей и сотрудников Национальной полиции, которые оперативно отреагировали на расистский инцидент.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Беленюк отметил: "Спасибо всем, кто пишет слова поддержки, получил сотни звонков, но уже нет сил что-то комментировать. Со мной все Ок! Хочу отдохнуть! Дни по прилету из Токио действительно стали крайне активными. Спасибо министру Денису Монастырскому и представителям Национальная полиция Украина за оперативную реакцию. Дал все необходимые показания. Я люблю свою страну, она мне дала все что имею и никто меня не заставит уехать, а неадекват существуют абсолютно везде! Просто иногда они встречаются на нашем пути".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 13 августа в центре Киева группа молодчиков пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона в греко-римской борьбе, народного депутата Жана Беленюка, выкрикивая в его сторону расистские лозунги.
Нацполиция по даному факту заявила, что устанавливает обстоятельства инцидента. Позже в НПУ ссобщили , что данное событие внесено в ЕРДР по статье 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.
С заявлениями, осуждающими подобные случаи выступила политическая партия "Слуга народа", а также президент Украины Владимир Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
ты большой маладец и спасибо за медаль - заслужено, четко, ровно.
если ты еще выключишь в себе зеленого депутатенца - то тока выиграешь.
а казалов етих конечно нужно найти.
не гуд ето - совсем не гуд....
мальчикрасиситьі?
Прошли сутки. Ни сам Беленюк, ни полиция не показали ни одного фото инцидента, хотя по словам Беленюка все произошло в центре Киева.
Не придумана ли история, чтобьі отвлечь внимание от вспльівших фото Беленюка со Скабеевой и его интервью тех времен?
Вміє брехати,як і всі зелені.
Класний патріот.
Схоже, ми отримали "розіп'ятого хлопчика"-2.
Тільки тепер не на Донбасі, а в Києві.
Ті самі кремлівські методики, тільки тепер у виконанні квартальних.
ЧТОБЫ ОТМАЗАТЬСЯ ОТ ПОЗОРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБНИМАВШЕЙСЯ С паРашей ДЕФФКИ
Підступна провокація проклятих ЗЕбілів капітулянтів .... Немає нічого більше робити патріотам і націоналістам як щемить українського олімпійського чемпіона.
І з цього приводу є навіть показовий анекдот.
Анекдот. Західна Україна - Львівщина, остання про-українська територія. У зупинений автобус заходить воїн УПА з кулеметом і питає у пасажирів: А хто мені шановні НЕ москалі підкаже годину, котра ж зараз година, панове? Всі оніміли, в автобусі почався масовий переполох і ніхто не відповідає. І тут постає натуральний - негр і зі страхом в очах швиденько відповідає: шістнадцять годин, сімнадцять хвилин, люб'язний пане - народний -повстанец. На що месник -бандерівець відповідає: сідай хлопче, я і сам бачу що ти НЕ ворог, що НЕ жахливий кацап -москаль! Ну а всі інші виходить так що кляті виродки москалі. А значить тоді всі негайно і прудко виповзаємо, все це остання и кінцева зупинка у вашему ганебному житті, і це значить для вас яничар кацапів що ви вже точно приїхали!-
1-н з них:
До тролейбусу вбiгае дiд з кулеметом:
- Громадяне! Скажiть, будь ласка, котра година? Усi мовчать.
- Ну громадяне, котра година? Тут пiдимаеться негр:
- Вiсiм годин, шiсть хвилин.
- Та сиди синку, сам бачу що не москаль.
Как по мне, никакой ты не украинец! Разве может украинец в 2016 году считать нормальным ехать на соревнования в Уйлостан? Разве может украинец поддерживать Могучих, которая обнимается с россиянкой, которая голосовала за Пуйла Владимировича, который развязал войну, убивающую украинцев руками обычных россиян?
Снимок был сделан во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, где Беленюк завоевал серебряную награду.
На тот момент он еще не был народным депутатом.
НА ФОТО ОНИ ТЕПЛО ОБНИМАЮТСЯ, а украинец еще и демонстрирует свою медаль.
https://sport.segodnya.ua/sport/others/smotrite-kakaya-zrada-belenyuk-opravdyvaetsya-za-foto-v-obnimku-so-skabeevoy-1568918.html
... подія трапилася в центрі Києва жодних результатів пошук зловмисників не дав. Таке враження, що це відбулося в якійсь пустелі… жодних відеозаписів з камер спостереження, жодних фотографій нападників, жодних свідків… та й в поліцію сам Беленюк чомусь не заявляв… поліція ж в свою чергу не називає нападників бо це або особи оприлюднення яких викличе ще більший скандал, або події не було зовсім…
Все це дає підстави вважати, що Жан Беленюк спробу нападу на себе з расистських мотивів ВИГАДАВ. Якщо точніше то вигадали його політтехнологи, щоб таким чином пригасити сканал який викликало фото Беленюка з Скабеєвою.
Ситуація набирає обертів і може повністю обнулити політичний та спортивний авторитет Жана Беленюка… вигадати казку про українців-расистів міг тільки тільки антиукраїнський елемент.
https://www.facebook.com/bilozerska?comment_id=Y29tbWVudDo0MjU0NTg2MzY3OTUxNTQ4XzQyNjU4NzAzMTY4MjMxNTM%3D
Прошу, с конкретными примерами. Сколько там патриотов? Кроме Беленюка . Да и тот типа не знал, кто такая Скабеева. А зачем шел в политику, ничего не зная?
Был бы себе великим чемпионом, разве этого мало?
О поединках с русскими коллегами борец высказался однозначно:
«КАК МЫ МОЖЕМ "ПО-ОСОБЕННОМУ" НАСТРАИВАТЬСЯ НА РОССИЯН, ЕСЛИ НАШ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР - АРТУР ДЗИГАСОВ ИЗ РОССИИ?
МЫ СПОРТСМЕНЫ, НАМ ПО БАРАБАНУ, РУССКИЙ, ПОЛЯК ИЛИ ЕЩЕ КТО-ТО. МЫ ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ, БОРОТЬСЯ И ВЫИГРЫВАТЬ».
https://24smi.org/celebrity/170793-zhan-beleniuk.html
Политикой должны заниматься люди, которых она интересует
Больше у меня к нему нет претензий.