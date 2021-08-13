Фермер на Киевщине распахал курган, имеющий историческую ценность. Ему грозит до 2 лет тюрьмы, - прокуратура
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В Киевской области будут судить 50-летнего мужчину, который самовольно занял земельный участок, относящийся к землям историко-культурного назначения, обвинительный акт направили в суд
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 13 августа сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
"Весной 2021 года житель Володарской громады с помощью сельскохозяйственной техники вспахал самовольно занятый земельный участок и засеял его. На указанной земле был расположен курган, который датированный III тыс. до н.э. – I тыс. н.э.", – отметили в сообщении.
В прокуратуре заявили, что фермеру за безвозвратно утерянное культурное наследие местного значения, которое находится под охраной государства, грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет.
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Да какая разница?
Думаю, тут аналогічна ситуація. Для прикладу. Я теж фермер, пахаю купу землі. Звичайно нічого не чіпаю, навіть навпаки. Але є одне але. У нас було дуже багато курганів, більше сотні. За сере сере в 70-х комуняки їх тупо розорали майже всі. Лишилось лише їх з десяток в окрузі, проте на топографічних картах то вони є. Однім словом, приїзджають, тицяють пальцем в карту, показують серед поля невеликий бугорок, який орють ще з 70-х і вуаля, виявляється, тут був курган, а ти, гад, його розорав.
Наголошую, що тут можлива саме така ситуація. Якщо ж дійсно розорав, то козел, справді.
но шо та мне подсказывает, не все так ровно как в новости.
не все фермеры распахивают чужие земли...
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В Україні до Дня Незалежності виростили "патріотичні" яблука (фото)
Українські фермери продовжують тішити громадян своїми "мистецькими витворами" у процесі вирощення овочів та фруктів. Так, нещодавно на одній із ферм у Вінниці до Дня Незалежності підприємці виростили яблука із національним символом - Тризубом.
МОЛОДЦІ !!!
А потім вони дивуються коли їх хохяйства віджимають рейдери
Є звісно адекватні фермери і думаю їх більщість.
Сайт Патріоти України