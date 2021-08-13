Фермер на Киевщине распахал курган, имеющий историческую ценность. Ему грозит до 2 лет тюрьмы, - прокуратура

В Киевской области будут судить 50-летнего мужчину, который самовольно занял земельный участок, относящийся к землям историко-культурного назначения, обвинительный акт направили в суд

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 13 августа сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"Весной 2021 года житель Володарской громады с помощью сельскохозяйственной техники вспахал самовольно занятый земельный участок и засеял его. На указанной земле был расположен курган, который датированный III тыс. до н.э. – I тыс. н.э.", – отметили в сообщении.



В прокуратуре заявили, что фермеру за безвозвратно утерянное культурное наследие местного значения, которое находится под охраной государства, грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет.

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