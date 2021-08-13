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археолог (170) земля (1920) история (1997) Киевская область (3537)

Фермер на Киевщине распахал курган, имеющий историческую ценность. Ему грозит до 2 лет тюрьмы, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Фермер на Киевщине распахал курган, имеющий историческую ценность. Ему грозит до 2 лет тюрьмы, - прокуратура

В Киевской области будут судить 50-летнего мужчину, который самовольно занял земельный участок, относящийся к землям историко-культурного назначения, обвинительный акт направили в суд

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 13 августа сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"Весной 2021 года житель Володарской громады с помощью сельскохозяйственной техники вспахал самовольно занятый земельный участок и засеял его. На указанной земле был расположен курган, который датированный III тыс. до н.э. – I тыс. н.э.", – отметили в сообщении.

В прокуратуре заявили, что фермеру за безвозвратно утерянное культурное наследие местного значения, которое находится под охраной государства, грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Харьковщины самовольно захватил участок с памятником археологии и засеял его пшеницей, - прокуратура

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+12
От козел....
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13.08.2021 20:47
+8
фермери бувають різними )))
///
В Україні до Дня Незалежності виростили "патріотичні" яблука (фото)

Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1827

Українські фермери продовжують тішити громадян своїми "мистецькими витворами" у процесі вирощення овочів та фруктів. Так, нещодавно на одній із ферм у Вінниці до Дня Незалежності підприємці виростили яблука із національним символом - Тризубом.

МОЛОДЦІ !!!
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13.08.2021 21:37
+4
верхний дерн повредил? Не уж то, аутентичность навсегда утрачена?))Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1905
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13.08.2021 20:59
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А навіщо зберігати, якщо всі ********** і ніхто не відповідає.
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13.08.2021 20:42 Ответить
Вот офисный планктон.Да пусть выедут в поля почти все уже курганы распаханы полностью или наполовину.
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13.08.2021 20:43 Ответить
"Фермер на Киевщине распахал курган, имеющий историческую ценность"

Да какая разница?
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13.08.2021 20:46 Ответить
От козел....
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13.08.2021 20:47 Ответить
Так би було, якби не Зе. Місяць назад у всіх новинах крутили, як на Черкащині розкрили гада, який нібито наніс страшенної шкоди екології. Жах - а шо не жах? - Жах. Але там банально, чувак зібрав 500 тон макулатури і на території покинутого заводу переробляв її на паливні пелети.
Думаю, тут аналогічна ситуація. Для прикладу. Я теж фермер, пахаю купу землі. Звичайно нічого не чіпаю, навіть навпаки. Але є одне але. У нас було дуже багато курганів, більше сотні. За сере сере в 70-х комуняки їх тупо розорали майже всі. Лишилось лише їх з десяток в окрузі, проте на топографічних картах то вони є. Однім словом, приїзджають, тицяють пальцем в карту, показують серед поля невеликий бугорок, який орють ще з 70-х і вуаля, виявляється, тут був курган, а ти, гад, його розорав.
Наголошую, що тут можлива саме така ситуація. Якщо ж дійсно розорав, то козел, справді.
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13.08.2021 23:42 Ответить
Тут він самовільно захопив ділянку.
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14.08.2021 11:45 Ответить
Фермер на Киевщине распахал курган, имеющий историческую ценность. Ему грозит до 2 лет тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3116 Тут тебе не здесь.
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13.08.2021 20:51 Ответить
если земля не его, то заслуживает быть битым.
но шо та мне подсказывает, не все так ровно как в новости.
не все фермеры распахивают чужие земли...
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13.08.2021 20:52 Ответить
И что?ну, распахал,он же его не секс,посадил себе что-то,а так бы трава росла и сорняк.
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13.08.2021 20:55 Ответить
ну якщо тобі голову проломити, ну чужа ж, а так думки в ній всякі дурні будуть, пише дкрь якусь. ти бидлота кацапська безродна, Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7737 за поребрик.
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13.08.2021 21:19 Ответить
Те друге слово більш підходить до букви Г.
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13.08.2021 20:55 Ответить
Бляха, люди, Вы что? Не видите передел собственности? Вам 73х процентных надо через ОПу обучать. Но что характерно: ВАМ ЭТО НРАВИТСЯ.
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13.08.2021 20:56 Ответить
Oй зря он это сделал...боольшие проблемы его ожидают!От куда прилетит он даже не догадывается.Кто в теме ...тот знает.
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13.08.2021 20:56 Ответить
может он и не знал а проблемы будут однозначно: мы в мире мёртвых
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13.08.2021 21:33 Ответить
Що за маячня?
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14.08.2021 07:53 Ответить
верхний дерн повредил? Не уж то, аутентичность навсегда утрачена?))Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1905
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13.08.2021 20:59 Ответить
Насыпать новый, похоронить там коррупционеров с почестями и три дня пить вино на вершине.Какая разница?
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13.08.2021 21:16 Ответить
фермери бувають різними )))
///
В Україні до Дня Незалежності виростили "патріотичні" яблука (фото)

Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1827

Українські фермери продовжують тішити громадян своїми "мистецькими витворами" у процесі вирощення овочів та фруктів. Так, нещодавно на одній із ферм у Вінниці до Дня Незалежності підприємці виростили яблука із національним символом - Тризубом.

МОЛОДЦІ !!!
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13.08.2021 21:37 Ответить
В Киевской области будут судить 50-летнего мужчину, который самовольно занял земельный участок, относящийся к землям историко-культурного назначения Источник: https://censor.net/ru/n3282705

А потім вони дивуються коли їх хохяйства віджимають рейдери Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9239
Є звісно адекватні фермери і думаю їх більщість.
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13.08.2021 22:20 Ответить
Археологи вважають - замало: На Київщині вандал-фермер розорав заповідний курган, з похованням у тисячі років. Злочинцю загрожує до чотирьох роки в'язниці - прокуратура(с)
Сайт Патріоти України
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13.08.2021 22:56 Ответить
Це дуже малий строк за такий вандалізм.
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13.08.2021 23:00 Ответить
Интересно где именно. Володарский раен не маленький. На Киевщине обычно курганы не рушат но вокруг них поля. Пора ужесточить наказание за уничтожение нашего общего наследия
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14.08.2021 00:37 Ответить
ТАК ОН ТАМ НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ НАШЕЛ !) И ВСЕГО 2 ГОДА )))
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14.08.2021 10:36 Ответить
А в Николаевской области мародеры при деньгах полностью разрыли и ограбили курган ( на его месте теперь огромная яма) и ничего. Хотя все знают кто это сделал.
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14.08.2021 10:38 Ответить
 
 