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Германия (6007) Китай (2399) Польша (7471) Россия (91236) торговля (925) Госстат (220)

Крупнейший торговый партнер Украины - Китай, на втором месте - Польша, - Госстат

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Крупнейший торговый партнер Украины - Китай, на втором месте - Польша, - Госстат

Экспорт и импорт в Россию тоже растет.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, информирует Цензор.НЕТ. Ее данные касаются первой половины 2021 года.

За это время объем экспорта товаров в Китай вырос на 43% - до 4,28 млрд долл., а объем импорта из Китая вырос на 25% - до 4,567 млрд долл.

Вторым крупнейшим торговым партнером Украины по итогам первого полугодия стала Польша. Объем экспорта товаров в Польшу вырос на 62,7% - до 2,366 млрд долл., а объем импорта из Польши вырос на 26,8% - до 2,258 млрд долл.

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В Россию Украина за первое полугодие экспортировала товаров на 1,524 млрд долл., что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт из России за первые шесть месяцев текущего года составил 2,415 млрд долл., что на 9,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Объем экспорта товаров в Германию за первое полугодие вырос на 49,3% - до 1,2 млрд долл., а объем импорта из Германии вырос на 12,9% - до 2,796 млрд долл.

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Всего в первом полугодии внешнеторговые операции проводились с партнерами из 227 стран мира.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Торговля с рашкой растет! Это вам не соэвый барыга😁😁😁
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13.08.2021 21:19
+11
Китай торговый партнер N1 для любой страны мира)))
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13.08.2021 21:11
+9
Крупнейший торговый партнер Украины - Китай.
Яка ганьба!
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13.08.2021 21:11
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Крупнейший торговый партнер Украины - Китай.
Яка ганьба!
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13.08.2021 21:11 Ответить
таки да...для дилетанта)))
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13.08.2021 21:16 Ответить
Подивись об"єм торгівлі США-Кітай ,охрєнєєш !!!)))
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13.08.2021 21:26 Ответить
и у кого профицит, бот?
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13.08.2021 23:03 Ответить
Це ти про що???)))
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13.08.2021 23:09 Ответить







Чудо-ВаЩе@compdemon





В усіх розповідях про "економічне диво Китаю" завжди "тендітно" упускають момент, чим це економічне диво забезпечене. А забезпечене воно десятками мільйонів робочих рук в підвалах за ложку рису, жорстким пресінгом населення і тотальним контролем держави. І багато з чого існує і понині.
Мало хто з пересічних в курсі про масові самогубства на фабриках Фокскону, який збирає Айфони для США, наприклад. Як переважна більшість населення мешкає в умовах, після яких "гостінка" буде буде вважатися раєм на Землі. Скільки насправді роботи в Китаї проводиться тупо руками, в т.ч. з досить токсичними і небезпечними речовинами, матеріалами і механізмами... Про РЕГУЛЯРНІ розстріли корупціонерів і тотальний контроль над Інтернетом я навіть не згадую...
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13.08.2021 21:27 Ответить
просто ЕС не считали единым целым)))
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13.08.2021 23:03 Ответить
Китай торговый партнер N1 для любой страны мира)))
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13.08.2021 21:11 Ответить
Это "напомнить" для Байдена, чтобы не забыл. Так себе "напоминалка"...
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13.08.2021 21:14 Ответить
Торговля с рашкой растет! Это вам не соэвый барыга😁😁😁
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13.08.2021 21:19 Ответить
да, это не спортсмены, это даже никто не осудит)
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13.08.2021 21:22 Ответить
Це жодним чином ,не торгівля на крові !!!)))
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13.08.2021 21:23 Ответить
А при барыге не росла торговля с РФ ? С 2015 по 2018 росла, в 2019 чуть упала.
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14.08.2021 08:51 Ответить
Триста китайців добу до Будапешта...

...Поки ЄС постав перед "вовчою дипломатією" Китаю - включно з контрсанкціями проти вибраних посадових осіб ЄС, науковців, захисників прав людини - то Угорщина виступає, схоже, за глибшу співпрацю, щоб не сказати пряме умиротворення.
Через кілька днів після цього дипломатичного "обміну люб'язностями" між ЄС і Китаєм угорський уряд прийняв у себе топового відвідувача з Пекіна, міністра оборони Китаю. Вей Фенхе використав цей візит як нагоду на території самого Євросоюзу засудити санкції ЄС і водночас похвалити Угорщину за примирливу позицію, заявивши, що Китай "завжди вважав Угорщину добрим братом". Молодшим, вочевидь.
Доволі дивно те, що угорська сторона не видала жодних офіційних повідомлень про зміст зустрічей міністра оборони КНР з угорськими посадовцями в Будапешті. Водночас повідомлення китайських ЗМІ викликають певний неспокій: Пекін може спробувати помститися за діяльність Заходу в Південнокитайському морі, втручаючись у військові та безпекові справи в Європі.
Це далеко не вперше, коли члени трансатлантичної спільноти занепокоєно цікавляться, яка ж справжня геополітична належність Угорщини.
Найбільш очевидне вираження велетенського сліду Китаю в Угорщині - це запланований новий будапештський підрозділ шанхайського університету Фудань. Він має відкритися у 2024 році. Цей проєкт на півтора мільярда євро фінансуватиметься позикою в 1,3 млрд від Китайського банку розвитку Угорській державі (при цьому робоча сила та будівельні матеріали доставлятимуться з Піднебесної). Ціна будівництва для Угорщини буде більшою, ніж витрати уряду на всі державні університети в Угорщині на рік. І от уряд Орбана планує віддати це прибуткове будівництво (оплачене Угорщиною з китайської позики) китайській-таки державній компанії China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), на яку наклали санкції США за її зв'язки з армією Китаю. CSCEC неодноразово й у багатьох місцях підозрювали у шпигунстві - в Ефіопії, Пакистані, Австралії. Та й сам університет Фудань має тісні зв'язки зі спецслужбами Китаю. Він не тільки співпрацює з китайською розвідкою, а й сам відкрив шпигунську школу. Як відомо, раніше уряд виставив із країни Центральноєвропейський університет, пов'язаний зі США. Тепер він запрошує пов'язаний з Китаєм університет Фудань. Важко не помітити геополітичний зсув Угорщини. - https://texty.org.ua/articles/104212/uhorshyna-mozhe-staty-troyanskym-konem-kytayu-v-yes/?src=main
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13.08.2021 21:23 Ответить
Саме хрєнове ,то це від"ємне сальдо !!!))))
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13.08.2021 21:25 Ответить
маладцы!
а уйгуры в Украине хто, не украинцы ли часом не?
а то ета криворогатая шобла + покемон-арахимик все, шо еще осталось здоровым в Украине,
за оставшееся 3 года уровняет в ухань....
короче - гордиться точно нечем.
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13.08.2021 21:26 Ответить
Это еще не посчитали посылки с aliexpress Крупнейший торговый партнер Украины - Китай, на втором месте - Польша, - Госстат - Цензор.НЕТ 3051
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13.08.2021 21:28 Ответить
Я не спец-економіст, але в мене виникає питання: якщо товарообіг росте, а економіка в дупі, то чим же торгують?
Тим що "кляті папєрєднікі" за попередні роки "набарижили"?
Може хто пояснить?
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13.08.2021 21:28 Ответить
ето легко - людьми на китаю на выдачу (читай на смерть),
отзывом голосования Украины за осуждение убийством китаем тех же уйгуров.
жизнями короче зеленые барыжат...
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13.08.2021 21:32 Ответить
Товарообіг з РФ збільшувався і при "попередниках".
Обсяги "дупи" в економіці у вашому уявленні, мабуть, сильно перебільшені.
Чим раніше торгували, тим і зараз торгують.
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14.08.2021 08:57 Ответить
Почти везде Паритет , только с россией Дисбаланс , ну импорт горюче смазочные и в этом плане Пора бы уже завязывать и развивать другие рынки .гитлер со сталиным как бы и не торговали в процессе Войны.
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13.08.2021 21:33 Ответить
Крупнейший торговый партнер Украины - Китай, на втором месте - Польша, - Госстат - Цензор.НЕТ 4743
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13.08.2021 21:35 Ответить
хоч жовтий, хоч красний - всьо одно совок...








Чудо-ВаЩе@compdemon 7 ч

В Китаї з першого жовтня в караоке можна буде співати тільки ідеологічно правильні пісні.

Крупнейший торговый партнер Украины - Китай, на втором месте - Польша, - Госстат - Цензор.НЕТ 4243
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13.08.2021 21:45 Ответить
Роки йдуть, а комуняки ходять по колу, не зважаючи на рівень економічного розвитку.

Крупнейший торговый партнер Украины - Китай, на втором месте - Польша, - Госстат - Цензор.НЕТ 1812
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13.08.2021 21:46 Ответить
"Экспорт и импорт в Россию тоже растет."
Здобулы блин.. зелебобики, вам торговля на крови не жмёт?
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13.08.2021 22:12 Ответить
А кому она жала?
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14.08.2021 08:58 Ответить
Лично на днях наблюдала , как такие суда заходят в одесский порт - и практически все контейнеры из Китая . И каждый день по несколько судов
А потом 7 км отоваривает все супермаркеты и базары Украины
Крупнейший торговый партнер Украины - Китай, на втором месте - Польша, - Госстат - Цензор.НЕТ 1180
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13.08.2021 22:15 Ответить
Я не знаю.... В Европе на дверях лавок пишут, зазывая покупателей, мол , не бойтесь, заходите, у нас нет товаров из нарабсеи и кхитая...А здесь, на уровне государсва, свершается тау-кхитайтайский культ... Хорошо бы было , шобы это ограничилось стихийными рынками...В противном случае можно констатировать ., шо наши зебуины - дыкуны, не видели хорошего товара....ЗЫ... мать их так тех зебиков, даст бог, на следующих выборах пролетят. У меня свое горе... Все семена канадского клена , что высадил в парке, не взошли , мож на следующий год взойдут... И еще оч бажаю, шобы в ближайшее время все секель-TV взорвалось лебединым озером.
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13.08.2021 22:49 Ответить
50% в Европе товара из Китая
К примеру , в Будапеште крупнейшая строительная компания Штрабаг построила крупный торговый центр Азия Центр . Там практически все из Китая
Завтра позвоню ландшафтнице - узнаю как идёт эксперимент с семенами .
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13.08.2021 23:16 Ответить
А как жа декоммунизация?
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13.08.2021 22:54 Ответить
...декоммунизация ???..а это не для всех...это только для "избранных" и назначенных...
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15.08.2021 14:45 Ответить
... каждый 5-й житель на Земле - это китаец...Китай давно уже рулит по всей планете...
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13.08.2021 22:55 Ответить
Зачем Украина еще торгует с московской федерацией? И после этого вы ждете санкций от Запада к государству напавшему на нас.... ЧУДНО!
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13.08.2021 23:08 Ответить
от якби наші гниди не купляли товари з московії,то і не завозили б. Родичі дуже ********** миючи засоби з цієї країни.Знайшла,що росіяни ними не користуються----бо гадость. А нашим подобається.
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14.08.2021 07:29 Ответить
ПОЗОР ДЖУНГЛЯМ !)
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14.08.2021 10:34 Ответить
страна - идиотов....
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15.08.2021 13:05 Ответить
 
 