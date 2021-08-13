Крупнейший торговый партнер Украины - Китай, на втором месте - Польша, - Госстат
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Экспорт и импорт в Россию тоже растет.
Об этом сообщает Государственная служба статистики, информирует Цензор.НЕТ. Ее данные касаются первой половины 2021 года.
За это время объем экспорта товаров в Китай вырос на 43% - до 4,28 млрд долл., а объем импорта из Китая вырос на 25% - до 4,567 млрд долл.
Вторым крупнейшим торговым партнером Украины по итогам первого полугодия стала Польша. Объем экспорта товаров в Польшу вырос на 62,7% - до 2,366 млрд долл., а объем импорта из Польши вырос на 26,8% - до 2,258 млрд долл.
В Россию Украина за первое полугодие экспортировала товаров на 1,524 млрд долл., что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт из России за первые шесть месяцев текущего года составил 2,415 млрд долл., что на 9,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Объем экспорта товаров в Германию за первое полугодие вырос на 49,3% - до 1,2 млрд долл., а объем импорта из Германии вырос на 12,9% - до 2,796 млрд долл.
Всего в первом полугодии внешнеторговые операции проводились с партнерами из 227 стран мира.
Пожалуйста, подождите...
Яка ганьба!
Чудо-ВаЩе@compdemon
В усіх розповідях про "економічне диво Китаю" завжди "тендітно" упускають момент, чим це економічне диво забезпечене. А забезпечене воно десятками мільйонів робочих рук в підвалах за ложку рису, жорстким пресінгом населення і тотальним контролем держави. І багато з чого існує і понині.
Мало хто з пересічних в курсі про масові самогубства на фабриках Фокскону, який збирає Айфони для США, наприклад. Як переважна більшість населення мешкає в умовах, після яких "гостінка" буде буде вважатися раєм на Землі. Скільки насправді роботи в Китаї проводиться тупо руками, в т.ч. з досить токсичними і небезпечними речовинами, матеріалами і механізмами... Про РЕГУЛЯРНІ розстріли корупціонерів і тотальний контроль над Інтернетом я навіть не згадую...
...Поки ЄС постав перед "вовчою дипломатією" Китаю - включно з контрсанкціями проти вибраних посадових осіб ЄС, науковців, захисників прав людини - то Угорщина виступає, схоже, за глибшу співпрацю, щоб не сказати пряме умиротворення.
Через кілька днів після цього дипломатичного "обміну люб'язностями" між ЄС і Китаєм угорський уряд прийняв у себе топового відвідувача з Пекіна, міністра оборони Китаю. Вей Фенхе використав цей візит як нагоду на території самого Євросоюзу засудити санкції ЄС і водночас похвалити Угорщину за примирливу позицію, заявивши, що Китай "завжди вважав Угорщину добрим братом". Молодшим, вочевидь.
Доволі дивно те, що угорська сторона не видала жодних офіційних повідомлень про зміст зустрічей міністра оборони КНР з угорськими посадовцями в Будапешті. Водночас повідомлення китайських ЗМІ викликають певний неспокій: Пекін може спробувати помститися за діяльність Заходу в Південнокитайському морі, втручаючись у військові та безпекові справи в Європі.
Це далеко не вперше, коли члени трансатлантичної спільноти занепокоєно цікавляться, яка ж справжня геополітична належність Угорщини.
Найбільш очевидне вираження велетенського сліду Китаю в Угорщині - це запланований новий будапештський підрозділ шанхайського університету Фудань. Він має відкритися у 2024 році. Цей проєкт на півтора мільярда євро фінансуватиметься позикою в 1,3 млрд від Китайського банку розвитку Угорській державі (при цьому робоча сила та будівельні матеріали доставлятимуться з Піднебесної). Ціна будівництва для Угорщини буде більшою, ніж витрати уряду на всі державні університети в Угорщині на рік. І от уряд Орбана планує віддати це прибуткове будівництво (оплачене Угорщиною з китайської позики) китайській-таки державній компанії China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), на яку наклали санкції США за її зв'язки з армією Китаю. CSCEC неодноразово й у багатьох місцях підозрювали у шпигунстві - в Ефіопії, Пакистані, Австралії. Та й сам університет Фудань має тісні зв'язки зі спецслужбами Китаю. Він не тільки співпрацює з китайською розвідкою, а й сам відкрив шпигунську школу. Як відомо, раніше уряд виставив із країни Центральноєвропейський університет, пов'язаний зі США. Тепер він запрошує пов'язаний з Китаєм університет Фудань. Важко не помітити геополітичний зсув Угорщини. - https://texty.org.ua/articles/104212/uhorshyna-mozhe-staty-troyanskym-konem-kytayu-v-yes/?src=main
а уйгуры в Украине хто, не украинцы ли часом не?
а то ета криворогатая шобла + покемон-арахимик все, шо еще осталось здоровым в Украине,
за оставшееся 3 года уровняет в ухань....
короче - гордиться точно нечем.
Тим що "кляті папєрєднікі" за попередні роки "набарижили"?
Може хто пояснить?
отзывом голосования Украины за осуждение убийством китаем тех же уйгуров.
жизнями короче зеленые барыжат...
Обсяги "дупи" в економіці у вашому уявленні, мабуть, сильно перебільшені.
Чим раніше торгували, тим і зараз торгують.
Чудо-ВаЩе@compdemon 7 ч
В Китаї з першого жовтня в караоке можна буде співати тільки ідеологічно правильні пісні.
Здобулы блин.. зелебобики, вам торговля на крови не жмёт?
А потом 7 км отоваривает все супермаркеты и базары Украины
К примеру , в Будапеште крупнейшая строительная компания Штрабаг построила крупный торговый центр Азия Центр . Там практически все из Китая
Завтра позвоню ландшафтнице - узнаю как идёт эксперимент с семенами .