Крупнейший торговый партнер Украины - Китай, на втором месте - Польша, - Госстат

Экспорт и импорт в Россию тоже растет.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, информирует Цензор.НЕТ. Ее данные касаются первой половины 2021 года.

За это время объем экспорта товаров в Китай вырос на 43% - до 4,28 млрд долл., а объем импорта из Китая вырос на 25% - до 4,567 млрд долл.

Вторым крупнейшим торговым партнером Украины по итогам первого полугодия стала Польша. Объем экспорта товаров в Польшу вырос на 62,7% - до 2,366 млрд долл., а объем импорта из Польши вырос на 26,8% - до 2,258 млрд долл.

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В Россию Украина за первое полугодие экспортировала товаров на 1,524 млрд долл., что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт из России за первые шесть месяцев текущего года составил 2,415 млрд долл., что на 9,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Объем экспорта товаров в Германию за первое полугодие вырос на 49,3% - до 1,2 млрд долл., а объем импорта из Германии вырос на 12,9% - до 2,796 млрд долл.

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Всего в первом полугодии внешнеторговые операции проводились с партнерами из 227 стран мира.