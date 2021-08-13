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обстрел (20132) ранение (3237) Донбасс (26945)

2 воинов ранены в результате вражеского обстрела из минометов и артиллерии, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

2 воинов ранены в результате вражеского обстрела из минометов и артиллерии, - пресс-центр ОС

13 августа в результате артиллерийского обстрела со стороны российских оккупантов получили ранения двое украинских военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Сегодня, 13 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм.  В результате обстрела получили ранения два военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного воина - средней тяжести, другого - удовлетворительное.

В ответ на обстрелы украинские военнослужащие открыли огонь, прекратив действия врага.

Также читайте: Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз срывали режим "тишины"

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Автор: Володимир Янченко
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Якщо вже не перша така новина проходить без хоч якоїсь реакції з ОПи, то може найвеличніше планує саме поїхати до Донецьку чи Горлівки з концерною програмою (як у 2014)? Але цей концерт буде носити назву "Надо просто рєрєстать стрєлять" і планує його д'Єрмак (як куратор від ФСБ), забезпечує Бєня (треба відпрацьовувати обіцянки московитам) та медіапідтримка Ахмєтова (гроші не пахнуть). Піаніну забезпечть місцева "та сторона".
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13.08.2021 21:50 Ответить
Та кому це цікаво... Зараз Беленюк в топі.
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13.08.2021 21:55 Ответить
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
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13.08.2021 21:56 Ответить
Тож тільки годину тому сидів на ефірі зелений депутат і запевняв, що діє режим тиші.
От гнидне створіння....
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13.08.2021 21:57 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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13.08.2021 22:15 Ответить
от почему сейчас, сегодня-завтра...глвнокакбыкомандующий не созывает срочное внеплановое внеочередное экстренное х/з какое! совещание-заседание СНБО ? именно из-за каждодневных раненных (и не только)..??
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13.08.2021 22:29 Ответить
Зеленський, чого мовчиш?
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13.08.2021 22:48 Ответить
Сьогодні на Донбасі п'яний російський найманець розстріляв 4 бойовиків і 3 місцевих👍🏼🙂
Москальня потроху відправляється до пекла 😡
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13.08.2021 23:13 Ответить
 
 