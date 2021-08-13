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Новости Общество
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голодовка (827) долг (1144) зарплата (2303) Львовщина (2682) врачи (1450) НСЗУ (170)

Зарплату объявившим голодовку медикам со Львовщины не платят из-за просчетов руководства больницы, - НСЗУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зарплату объявившим голодовку медикам со Львовщины не платят из-за просчетов руководства больницы, - НСЗУ

Больница оказывает услуги только амбулаторно и не может заключить стационарный пакет, так как для этого в ней нет ни оборудования, ни специалистов. На зарплаты она тратит в 2 раза больше денег, чем зарабатывает своими услугами.

Об этом сказано в комментарии, который Национальная служба здравоохранения предоставила изданию "Украинская правда", сообщает Цензор.НЕТ.

В НСЗУ сообщили, что, хотя население города Сосновка составляет 11 тыс. человек, декларации с семейными врачами этой больницы заключили только 387 человек.

Также заведение предоставляет услуги по амбулаторной медицинской помощи, стоматологии и мобильному паллиативу. Этот объем услуг не приносит медучреждению достаточно средств от НСЗУ.

При этом расходы на заработную плату в 2 раза превышают доходы за предоставленные пациентам услуги. В месяц больница получает более 400 тысяч гривен, а на зарплату врачам тратит 824 тысячи.

Читайте: Медики на Львовщине объявили голодовку из-за долгов по зарплате

Также заведение не может заключить договор с НСЗУ на стационарный пакет. Поскольку в больнице нет ни оборудования, ни специалистов для такой работы.

"В больнице менялись руководители, но они не показали достаточной управленческой способности, чтобы выбрать стратегию развития, составить реалистичный финансовый план и вывести больницу из кризиса. В заведении не проанализировали реальную потребность в медицинских услугах жителей региона, не определили структуру этих услуг, их количество. Соответственно не смогли решить, что целесообразно развивать и куда вкладывать деньги. Среднемесячные расходы учреждения на оплату труда – 824 073 грн. Это 76,8% всех расходов больницы", - отметили в НСЗУ.

Также читайте: Учитель может сам себе увеличить зарплату на 20%, пройдя сертификацию, - Шкарлет

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 медиков Сосновского городской больницы на Львовщине, объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы всему трудовому коллективу с апреля этого года.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
А еще тупее отмазку не нашли? А больничные почему не платят?
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13.08.2021 21:33
+9
Зарплату объявившим голодовку медикам со Львовщины не платят из-за просчетов руководства больницы, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 3842
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13.08.2021 21:45
+8
А зачем тогда такой громадный аппарат министерства , - когда во всем виноват какой то доктор и при том не с министерской Зарплатой.
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13.08.2021 21:38
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А еще тупее отмазку не нашли? А больничные почему не платят?
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13.08.2021 21:33 Ответить
Купа приватних лікарен з нормальною оплатою. Чого ви сидите у державній?
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13.08.2021 21:35 Ответить
судя по тому, что из 11 тысяч населения декларации с этими врачами заключило всего 387 человек, врачи там очень не очень.
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13.08.2021 21:39 Ответить
А то вже від особистості залежить. Якщо дурний ... то сиди у державній лікарні.
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13.08.2021 21:46 Ответить
вот они и сидят, потому как больше нигде не нужны. но при этом денег все равно хотят.
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13.08.2021 21:50 Ответить
Тоді хай сидять. У приватній лікарні працювати треба, а не баклуши бити як у державній.
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13.08.2021 22:34 Ответить
Приватна - це бульбашка, яка в 1 день може луснути... Потім роботу в такому містечку не знайдеш.. Та й не факт, що там є така.. І не факт, що там є робочі місця.. Тому не пишіть дурню
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14.08.2021 06:15 Ответить
більшість "бульбашок" вже більше 20 років працюють. Погоджуюсь з вами, що, може, там і немає приватної лікарні, хоча і ви точно не знаєте. А якщо приватної там немає - то от таке ставлення держави до лікарів.
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14.08.2021 09:30 Ответить
Зарплату объявившим голодовку медикам со Львовщины не платят из-за просчетов руководства больницы, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 3051
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13.08.2021 21:35 Ответить
ну да. конечно. А унтер-офицерская вдова сама себя высекла
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13.08.2021 21:37 Ответить
А я думаю, что это правильно. И надо давить на ответственность бездельников -- руководства больниц. Тем более, что сейчас уровень зарплат определяют они, а финансируется это из местных бюджетов. Руководству больниц надо перестать переводить стрелки на министерство и тупить под этим прикрытием.
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13.08.2021 21:42 Ответить
А зачем тогда такой громадный аппарат министерства , - когда во всем виноват какой то доктор и при том не с министерской Зарплатой.
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13.08.2021 21:38 Ответить
А виноват не доктор, а тупой бездельник и вор -- главврач. Сейчас он кстати называется директор больницы.
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13.08.2021 21:43 Ответить
Розберем по Полочкам . Амбулатория , - это стены два окна и одни двери и стелаж с таблетками перевязочным материалом и нашатырным спиртом.А работают там дюжина персонала без Оборудования как Сказано.Есть же район , область с полномочиями ну может уже и Громада на которую сбросили всех Собак.Общим там кругом и везде один Бардак как и в большинстве таких городков с 11 тыс человек.
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13.08.2021 21:51 Ответить
Амбулаторія, вперш за все - це лікарі. Завдання амбулаторії - це профілактика здоров'я населення і своєчасне виявлення захворювання для подальшої госпіталізації в спеціалізоване відділення.
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13.08.2021 22:37 Ответить
Амбулаторія повина Бути.Но для 11тис населення лікарня необхідна , а статі сказано що це Лікарня , а працює як Амбулаторія , а лікарі не можуть працювати за Фахом, бо немає Нічого.
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13.08.2021 23:48 Ответить
Не нравилась реформа, нравился зеленый клоун.. Какие голодовки? У медиков нынче все супер.
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14.08.2021 12:49 Ответить
Ага,царь хороший.Это бояре плохие.
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13.08.2021 21:39 Ответить
з Феофанії заберіть гроші !
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13.08.2021 21:41 Ответить
Я зрозуміти це- На зарплаты она тратит в 2 раза больше денег, чем зарабатывает своими услугами.Источник: https://censor.net/ru/n3282712
Виявляється що вся біда на теренах України в тому що не хворіють люди і вони на нас не можуть заробляти?Чи може в тому що зняті кошти із кожного працівника у вигляді відчислень із зарплат в ФСС не доходять далі як на зарплати для чиновників від медицини?
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13.08.2021 21:43 Ответить
Ничего не меняется в этом мире)
`Его построили римляне во времена правления императора Адриана в 122-128 годах для предотвращения набегов пиктов и бригантов с севера и для обозначения границ Римской империи. Эта стена просуществовала в течение 300 лет.
Еще в 1987 году Адрианов Вал внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.`
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13.08.2021 21:43 Ответить
Зарплату объявившим голодовку медикам со Львовщины не платят из-за просчетов руководства больницы, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 3842
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13.08.2021 21:45 Ответить
В ежегодном отчете Центра Разумкова "Украина 2020-2021: неопределенные ожидания, неожиданные вызовы" есть глава под названием "Катастрофическая ситуация с медицинским персоналом".
"По оценкам экспертов, с начала прошлого года Украину покинули более 66 тыс. врачей и медицинских работников. Из-за пандемии коронавируса в стране уволились еще почти 34 тыс. медработников, большинство из которых - пенсионного и предпенсионного возраста", - говорится в отчете.
- По данным Минздрава Украины, по состоянию на 1 января ­­2020 года в стране не хватало 33 707 врачей и 35 тыс. специалистов среднего медицинского персонала.
Может нужно было убрать эту прокладку-НСЗУ? Очередь к семейному в Киеве 6 дней
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13.08.2021 21:49 Ответить
При чем здесь НСЗУ? При Супрун строилась системность медобслуживания и соответствующая системность оплат, достойных оплат. С приходом зеленых идея реформы превращена в фарс.. Да, и уровень некоторых семейных докторов низковат плюс компьютерная безграмотность..
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14.08.2021 12:54 Ответить
НСЗУ наводит тень на плетень. Чем-то главврач им не угодил. После того как его уйдут, там всё станет в течение недели нормально.
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13.08.2021 21:50 Ответить
НЗСУ делает всё чтобы больницы не получали оплаты с Киева за свои услуги! Хочет все затраты переложить на местные власти, а сами нихрена не делать , раздавать указания и получать баснословные зряплаты! А тупого пипла, которой обвинит главврача или врача в тупости хватает, особенно с больших городов!
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13.08.2021 21:53 Ответить
зебильный ФСС не оплачивает уже третий больничный онкобольному человеку и ему жить не на что...
Гниды!
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13.08.2021 21:53 Ответить
Суки зебільні, черга до сімейного не менше 3 днів. Це до сімейного. Якщо вам треба до кардіолога, то до нього можна попасти не раніше ніж через тиждень. До кардіолога, пілять, коли реально потрібно терміново, бо...
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13.08.2021 21:55 Ответить
І хто ж ціх сімейних запровадив на вашу голову? Зарплату медикам з Львівщини, які оголосили голодування, не платять через прорахунки керівництва лікарні, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 4724
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14.08.2021 06:22 Ответить
Дебіле, проблема не в сімейних, а в зебільній владі. Скільки там лікарів в нас не вистачає? Скільки втекли від того закінчення епохи бідності. Хто за 2 роки довів державу до такого звіздецю. Придурку, а ну скажи?
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14.08.2021 16:54 Ответить
Правильно кажете, щурі з прохолодних міністерських кабінетів. Лікарня не може заробити собі на 64-зрізовий комп'ютерний томограф Toshiba, на лабораторний комплекс LaRoche з проведення аналізів по біохімії крові, не може закупити нещасний УЗД-апарат, гастродуоденоскоп, щоб отримати акредитацію на стаціонарний пакет? Отже - закрийте її, персонал - розженіть. Стіни зрівняйте з землею, а на їх місці поставте надувну еко-палатку, де вестиме прийом сімейний лікар. Він один зможе замінити 30 дармоїдів з лікарні: і пологи прийме, і реанімує новонародженого, і розриви піхви зашиє. І кишкову непрохідність з перитонітом прооперує. В око, вухо, в дупку загляне, аналіз крові зробить і комп'ютерні томограми опише. В все це за 1 зарплату замість армії непотрібних спеціалістів.
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13.08.2021 23:04 Ответить
Помню в 1994-1998 тоже просчёты были, вообще не платили. Уроды.
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14.08.2021 00:30 Ответить
Так у нас же УГОЛОВНАЯ ответственность за это .ПОСАДИТЕ их!!!
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14.08.2021 07:09 Ответить
влада дурнів включила. Якщо в лікарнях не виходить виплачувати то переведіть лікарів на централізовану бухгалтерію і у головного лікаря буде менше головної болі і доступність мед допомоги буде гарантована (можливо, але одинаково для всіх)
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14.08.2021 07:30 Ответить
"Больница оказывает услуги только амбулаторно и не может заключить стационарный пакет, так как для этого в ней нет ни оборудования, ни специалистов. На зарплаты она тратит в 2 раза больше денег, чем зарабатывает своими услугами."
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14.08.2021 09:46 Ответить
387 це третина посади сімейного лікаря. Для чого там лікарня взагалі?
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14.08.2021 12:42 Ответить
Така ситуація по всій Україні - люди не отримують зарплатні уже по 2-3 місяці. Т.з. КОВІДний фонд розбазарений , в- основному - розкрадений.Частина медиків звільняються, частина ідуть на т.з. "дольову" пенсію, частина їдуть за кордон. Цей нарив прорве десь на рівні жовтня-листопада. Коли спалахне чергова епідемія, а працювати буде НІКОМУ. Тоді суспільство довідається про справжню суть цих "реформ", паразитуючого НСЗУ, Супрун-ші, степанових та ін. "реформаторів".
Доречі, режим гарячково готується до масових протестів - судячи з того, як поквапливо змінюється керівництво силових відомств. Лишень карантинами, розгонами, чи розстрілами демонстрантів ні якості, ні доступності медичної допомоги не покращити...
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14.08.2021 14:41 Ответить
спам конкретний. Політичний. Хто не працює той не помиляється! А по конкретному прикладу бачимо далі що? Ну, нема услуг у закладу і медоборудованія, далі що, це кому впорядковано той відповідає... . Хто іде у відставку міністр чи лікар?
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27.12.2021 09:22 Ответить
 
 