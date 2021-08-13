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Новости Политика Украины
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Пришел только Рудьковский: обвиняющий экс-министра "слуга народа" снова не явился на допрос

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Офисе генерального прокурора состоялся допрос экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского.

Об этом Рудьковский сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Пришел только Рудьковский: обвиняющий экс-министра слуга народа снова не явился на допрос 01

"Сегодня был на допросе в Офисе Генерального прокурора. Как всегда, присутствовал только я. Так называемая "потерпевшая сторона" решила не прерывать летнюю депутатскую работу на заграничном избирательном округе, как и все предыдущие разы.

Еще раз убедился, что в этом сфабрикованном деле я единственный человек, которому нечего скрывать", - написал экс-министр.

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Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн. Рудьковский все обвинения категорически отрицает и называет дело инструментом вымогательства доли компании "Нефтегаздобыча".

24 июня 2021 года суд отправил Рудьковского под арест в деле о похищении "слуги народа" Семинского.

Цензор.НЕТ о всех перипетиях вокруг Нефтегаздобычи писал неоднократно.

Пришел только Рудьковский: обвиняющий экс-министра слуга народа снова не явился на допрос 02

Автор: Володимир Янченко
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Да...Сдал Колька..В инвалидной коляске выглядел получше. Пришел только Рудьковский: обвиняющий экс-министра "слуга народа" снова не явился на допрос - Цензор.НЕТ 8164
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13.08.2021 22:27 Ответить
 
 