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Новости Политика Украины
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Меркель (2121) Кива (397) ГПЗКУ (21) Беленюк Жан (58) Магучих (39) Бюро экономической безопасности (166)

Главные новости 13 августа: Расистский скандал с Беленюком, Меркель заедет к Путину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 13 августа: Расистский скандал с Беленюком, Меркель заедет к Путину

К Беленюку на Печерске пристали расисты, Меркель побывает у Путина перед встречей с Зеленским, у Кивы собираются конфисковать 1,2 млн грн - главные новости Украины 13 августа.

Расистский скандал с Беленюком

К народному депутату, олимпийскому чемпиону Жану Беленюку на столичном Печерске подошла группа молодых людей. Они выкрикивали что-то о патриотизме и "черной обезьяне", а также советовали ему "валить в Африку". До драки дело не дошло.

Беленюк уже дал показания Нацполиции - она устанавливает все обстоятельства случившегося. Расследовать инцидент требует партия "Слуга народа". Поддержку спортсмену высказал президент. "Никто меня не заставит уехать", - заявил Беленюк.

Меркель заедет к Путину

Перед визитом в Киев канцлер Германии Ангела Меркель побывает в Москве. С президентом РФ Владимиром Путиным она собирается обсудить "Северный поток-2", а также "состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях" и "ряд актуальных международных и региональных вопросов".

У Кивы отберут 1,2 млн за жомовую яму

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры и постановил конфисковать у народного депутата "ОПЗЖ" Ильи Кивы 1,2 млн гривен, которые тот получил от сдачи в аренду жомовой ямы. Яма при этом не принадлежит Киве - он вообще не имеет на нее прав.

Конкурс на главу БЭБ

Комиссия целый день проводила собеседования с кандидатами на должность главы Бюро экономической безопасности. По их результатам из 12 претендентов осталось трое - глава ГФС Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

Руководство государственной зерновой корпорации поймали на махинациях на 57 млн долларов

Обыски у чиновников Государственной продовольственно-зерновой корпорациипровели еще накануне. А сегодня ее глава попытался покинуть страну - но чиновника поймали в Борисполе. Корпорация заявляет, что работает в штатном режиме и будет способствовать расследованию. 

Магучих вызвали на беседу в Минобороны

"Ковра там не было", - подчеркнула проводившая разговор замминистра обороны Анна Маляр. Она отметила, что спортсменка сожалеет об использовании ее фотографии в антиукраинской пропаганде.

Россия высылает корреспондентку ВВС, разозлившую Лукашенко

Сара Рейнсфорд должна покинуть Москву до 31 августа - россияне не продлили ей рабочую визу. На недавней пресс-конференции она спросила Лукашенко, не считает ли тот, что потерял после репрессий в отношении мирных граждан легитимность.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
Сьогодні, 13 серпня, з Херсона до Києва Дніпром рушила баржа з кавунами, повідомив Олександр Синенко, президент кооперативу «Південний союз», що об'єднує 18 фермерських господарств.
Він уточнив, що кавуни вирощено на підприємстві в селі Чулаківка, що біля Херсону.
Зазвичай баржа пливе чотири-п'ять днів. Потім ці херсонські кавуни продаються у мережі супермаркетів «Сільпо».
Переправленням херсонських кавунів до Києва вже п'ятий рік поспіль займається компанія «Нібулон». У 2017 році майже весь інший врожай кавунів на Херсонщині згорів через 55-градусну спеку. Тоді баржа з кавунами стала приводом для численних жартів і мемів. У неї з'явився свій Twitter, а також можливість відстежувати її пересування по Дніпру онлайн.
Баржа з кавунами - це також медійна подія, покликана привернути увагу до конкурентності річкових перевезень.
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13.08.2021 22:12
+2
Меркель поедет просить хорошую пенсию у Х***ла в виде акций Газпрома или кресло в совете директоров Роснефти?
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13.08.2021 22:20
+1
А мені це навіть подобається. Пошуміли про літаки - увесь фейсбук вивчив ціноутворення в аеропортах і всі найближчі до Києва аеродроми. Написав Гройсман про кавуни - другий день всі вивчають систему внутрішніх судноплавних шляхів України, її поточний стан і вклад у це агрохолдингу "Нібулон", на який, а не на профуканий бездарно росіянам "Укррічфлот" і покладаються всі наші надії про відродження дніпровського судноплавства. - https://tyzhden.ua/Columns/50/197482
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13.08.2021 22:27
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Ну-ну..
В Україну з Китаю відправили контейнерний поїзд за маршрутом через Владивосток

З КНР в Україну відправлено контейнерний поїзд за альтернативним маршрутом з використанням залізничного і морського транспорту.
Новий маршрут пролягає через порт Первомайський (Владивосток, РФ). Залізничне перевезення від ст. Мис Чуркін (Росія) мережею РЖД забезпечує компанія "Евросиб", мережею УЗ до ст. Київ-Ліски - українська компанія ЄУ Транс.
У складі першого поїзда відправлений 41 40-футовий контейнер. Контейнери вже перевезені морем з Китаю до Владивостока і відправлені далі за маршрутом в Україні.
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13.08.2021 22:09 Ответить
Сьогодні, 13 серпня, з Херсона до Києва Дніпром рушила баржа з кавунами, повідомив Олександр Синенко, президент кооперативу «Південний союз», що об'єднує 18 фермерських господарств.
Він уточнив, що кавуни вирощено на підприємстві в селі Чулаківка, що біля Херсону.
Зазвичай баржа пливе чотири-п'ять днів. Потім ці херсонські кавуни продаються у мережі супермаркетів «Сільпо».
Переправленням херсонських кавунів до Києва вже п'ятий рік поспіль займається компанія «Нібулон». У 2017 році майже весь інший врожай кавунів на Херсонщині згорів через 55-градусну спеку. Тоді баржа з кавунами стала приводом для численних жартів і мемів. У неї з'явився свій Twitter, а також можливість відстежувати її пересування по Дніпру онлайн.
Баржа з кавунами - це також медійна подія, покликана привернути увагу до конкурентності річкових перевезень.
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13.08.2021 22:12 Ответить
Поки кавуни возив баржою Грося, нічого подібного не було. Главные новости 13 августа: Расистский скандал с Беленюком, Меркель заедет к Путину - Цензор.НЕТ 7050
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13.08.2021 22:16 Ответить
А мені це навіть подобається. Пошуміли про літаки - увесь фейсбук вивчив ціноутворення в аеропортах і всі найближчі до Києва аеродроми. Написав Гройсман про кавуни - другий день всі вивчають систему внутрішніх судноплавних шляхів України, її поточний стан і вклад у це агрохолдингу "Нібулон", на який, а не на профуканий бездарно росіянам "Укррічфлот" і покладаються всі наші надії про відродження дніпровського судноплавства. - https://tyzhden.ua/Columns/50/197482
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13.08.2021 22:27 Ответить
«профуканий бездарно росіянам "Укррічфлот"»
Сто баллов !!!!
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13.08.2021 23:23 Ответить
По Дунаю идёт большой объём перевозок через всю Европу . И украинские суда там тоже работают и бывшие украинские суда- тоже
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13.08.2021 23:22 Ответить
так, це залишки Укррічфлоту
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14.08.2021 11:59 Ответить
стара карга їде відсмоктати у карлика
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13.08.2021 22:19 Ответить
Она просто едит получать инструктаж к шефу !
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13.08.2021 23:38 Ответить
Меркель поедет просить хорошую пенсию у Х***ла в виде акций Газпрома или кресло в совете директоров Роснефти?
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13.08.2021 22:20 Ответить
а еще - за методичкой: что и как говорить с Зе и почем его купить можно
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14.08.2021 04:03 Ответить
Факт, в том что все кто ездил к Х***лу в Мацкву стают потерянными людьми и переходят на его сторону. Даже не догадываюсь как кремлевским чекистам ето удается. Но нужно отдать должное, КГБ в етом спецы.
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13.08.2021 22:23 Ответить
Зомбують.
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13.08.2021 22:26 Ответить
Від націоналізму до нацизму один крок...
Неньці все одно:- який колір шкіри, на якій мові ти ЇЇ любиш, захищаєш та вмираєш за Неї...
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13.08.2021 22:49 Ответить
и это все не про Белюнюка






Герман Аксьом

@eternalrailway

·1 ч

Беленюк - малорос, який собою легітимізує всю ту зелену наволоч, яка зараз рулить. Це людина без поглядів і переконань. Лише це йому закидають. Ну але наші спецслужби по руснявих методичках зручно каналізували це у площину расизму. От раптом звідки не візьмись расисти вибігли.

Тобто 30 років не було ніяких расистів і от раптом - магія! Як тільки по мережі почали поширювати його обнімання зі Скабеевою - і о, диво - одразу в новинній стрічці з'явились прокляті расисти! Серйозно? Ми маємо в це повірити? Це навіть не рівень поставовки кварталу.
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13.08.2021 22:59 Ответить
Щось від всього цього кацапом смердить.
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13.08.2021 23:10 Ответить
Судя по тому, как яростно разгоняется этот расистский "скандал" в СМИ, начинает казаться, что на самом деле это PR-компания СН и ЗЕ.
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14.08.2021 01:15 Ответить
Меркель после визита к путлеру на обратном пути заедет к зеленскому ... так будет правдоподобней .
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14.08.2021 09:11 Ответить
 
 