Главные новости 13 августа: Расистский скандал с Беленюком, Меркель заедет к Путину

К Беленюку на Печерске пристали расисты, Меркель побывает у Путина перед встречей с Зеленским, у Кивы собираются конфисковать 1,2 млн грн - главные новости Украины 13 августа.

Расистский скандал с Беленюком

К народному депутату, олимпийскому чемпиону Жану Беленюку на столичном Печерске подошла группа молодых людей. Они выкрикивали что-то о патриотизме и "черной обезьяне", а также советовали ему "валить в Африку". До драки дело не дошло.

Беленюк уже дал показания Нацполиции - она устанавливает все обстоятельства случившегося. Расследовать инцидент требует партия "Слуга народа". Поддержку спортсмену высказал президент. "Никто меня не заставит уехать", - заявил Беленюк.

Меркель заедет к Путину

Перед визитом в Киев канцлер Германии Ангела Меркель побывает в Москве. С президентом РФ Владимиром Путиным она собирается обсудить "Северный поток-2", а также "состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях" и "ряд актуальных международных и региональных вопросов".

У Кивы отберут 1,2 млн за жомовую яму

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры и постановил конфисковать у народного депутата "ОПЗЖ" Ильи Кивы 1,2 млн гривен, которые тот получил от сдачи в аренду жомовой ямы. Яма при этом не принадлежит Киве - он вообще не имеет на нее прав.

Конкурс на главу БЭБ

Комиссия целый день проводила собеседования с кандидатами на должность главы Бюро экономической безопасности. По их результатам из 12 претендентов осталось трое - глава ГФС Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

Руководство государственной зерновой корпорации поймали на махинациях на 57 млн долларов

Обыски у чиновников Государственной продовольственно-зерновой корпорациипровели еще накануне. А сегодня ее глава попытался покинуть страну - но чиновника поймали в Борисполе. Корпорация заявляет, что работает в штатном режиме и будет способствовать расследованию.

Магучих вызвали на беседу в Минобороны

"Ковра там не было", - подчеркнула проводившая разговор замминистра обороны Анна Маляр. Она отметила, что спортсменка сожалеет об использовании ее фотографии в антиукраинской пропаганде.

Россия высылает корреспондентку ВВС, разозлившую Лукашенко

Сара Рейнсфорд должна покинуть Москву до 31 августа - россияне не продлили ей рабочую визу. На недавней пресс-конференции она спросила Лукашенко, не считает ли тот, что потерял после репрессий в отношении мирных граждан легитимность.