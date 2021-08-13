Главные новости 13 августа: Расистский скандал с Беленюком, Меркель заедет к Путину
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К Беленюку на Печерске пристали расисты, Меркель побывает у Путина перед встречей с Зеленским, у Кивы собираются конфисковать 1,2 млн грн - главные новости Украины 13 августа.
Расистский скандал с Беленюком
К народному депутату, олимпийскому чемпиону Жану Беленюку на столичном Печерске подошла группа молодых людей. Они выкрикивали что-то о патриотизме и "черной обезьяне", а также советовали ему "валить в Африку". До драки дело не дошло.
Беленюк уже дал показания Нацполиции - она устанавливает все обстоятельства случившегося. Расследовать инцидент требует партия "Слуга народа". Поддержку спортсмену высказал президент. "Никто меня не заставит уехать", - заявил Беленюк.
Меркель заедет к Путину
Перед визитом в Киев канцлер Германии Ангела Меркель побывает в Москве. С президентом РФ Владимиром Путиным она собирается обсудить "Северный поток-2", а также "состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях" и "ряд актуальных международных и региональных вопросов".
У Кивы отберут 1,2 млн за жомовую яму
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры и постановил конфисковать у народного депутата "ОПЗЖ" Ильи Кивы 1,2 млн гривен, которые тот получил от сдачи в аренду жомовой ямы. Яма при этом не принадлежит Киве - он вообще не имеет на нее прав.
Конкурс на главу БЭБ
Комиссия целый день проводила собеседования с кандидатами на должность главы Бюро экономической безопасности. По их результатам из 12 претендентов осталось трое - глава ГФС Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.
Руководство государственной зерновой корпорации поймали на махинациях на 57 млн долларов
Обыски у чиновников Государственной продовольственно-зерновой корпорациипровели еще накануне. А сегодня ее глава попытался покинуть страну - но чиновника поймали в Борисполе. Корпорация заявляет, что работает в штатном режиме и будет способствовать расследованию.
Магучих вызвали на беседу в Минобороны
"Ковра там не было", - подчеркнула проводившая разговор замминистра обороны Анна Маляр. Она отметила, что спортсменка сожалеет об использовании ее фотографии в антиукраинской пропаганде.
Россия высылает корреспондентку ВВС, разозлившую Лукашенко
Сара Рейнсфорд должна покинуть Москву до 31 августа - россияне не продлили ей рабочую визу. На недавней пресс-конференции она спросила Лукашенко, не считает ли тот, что потерял после репрессий в отношении мирных граждан легитимность.
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В Україну з Китаю відправили контейнерний поїзд за маршрутом через Владивосток
З КНР в Україну відправлено контейнерний поїзд за альтернативним маршрутом з використанням залізничного і морського транспорту.
Новий маршрут пролягає через порт Первомайський (Владивосток, РФ). Залізничне перевезення від ст. Мис Чуркін (Росія) мережею РЖД забезпечує компанія "Евросиб", мережею УЗ до ст. Київ-Ліски - українська компанія ЄУ Транс.
У складі першого поїзда відправлений 41 40-футовий контейнер. Контейнери вже перевезені морем з Китаю до Владивостока і відправлені далі за маршрутом в Україні.
Він уточнив, що кавуни вирощено на підприємстві в селі Чулаківка, що біля Херсону.
Зазвичай баржа пливе чотири-п'ять днів. Потім ці херсонські кавуни продаються у мережі супермаркетів «Сільпо».
Переправленням херсонських кавунів до Києва вже п'ятий рік поспіль займається компанія «Нібулон». У 2017 році майже весь інший врожай кавунів на Херсонщині згорів через 55-градусну спеку. Тоді баржа з кавунами стала приводом для численних жартів і мемів. У неї з'явився свій Twitter, а також можливість відстежувати її пересування по Дніпру онлайн.
Баржа з кавунами - це також медійна подія, покликана привернути увагу до конкурентності річкових перевезень.
Сто баллов !!!!
Неньці все одно:- який колір шкіри, на якій мові ти ЇЇ любиш, захищаєш та вмираєш за Неї...
Герман Аксьом
@eternalrailway
·1 ч
Беленюк - малорос, який собою легітимізує всю ту зелену наволоч, яка зараз рулить. Це людина без поглядів і переконань. Лише це йому закидають. Ну але наші спецслужби по руснявих методичках зручно каналізували це у площину расизму. От раптом звідки не візьмись расисти вибігли.
Тобто 30 років не було ніяких расистів і от раптом - магія! Як тільки по мережі почали поширювати його обнімання зі Скабеевою - і о, диво - одразу в новинній стрічці з'явились прокляті расисти! Серйозно? Ми маємо в це повірити? Це навіть не рівень поставовки кварталу.