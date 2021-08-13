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Бывшему послу Азербайджана Вагабзаде, который назвал россиян "свиньями", на 50 лет запретили въезд в РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Бывшему послу Азербайджана Вагабзаде, который назвал россиян

Министерство внутренних дел России 12 августа запретило на 50 лет въезд в страну бывшему послу Азербайджана Исфандияру Вагабадзе.

Об этом сообщила пресс-служба российского МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Запрет в МВД РФ назвали работой "по ограничению въезда в страну иностранных граждан, которые публично выражают пренебрежительное отношение к русскому языку, жителям России и соотечественникам, проживающим за рубежом, а также в агрессивной форме высказывают оскорбления в их адрес".

Напомним, 11 августа Вагабзаде записал видеообращение, в котором назвал россиян "свиньями, которые воняют на весь мир" и пообещал подарить российскому политику Владимиру Жириновскому намордник.

МИД Азербайджана не стал комментировать инцидент и отметил, что господин Вагабзаде был уволен из министерства в 2016 году "за недостатки в деятельности", и теперь не представляет ни министерство, ни какой-либо другой государственный орган.

Ранее Вагабзаде был послом Азербайджана в Беларуси, Молдове и Пакистане.

Смотрите: "Русские свиньи воняют. Их вонь распространяется на весь мир", - Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Вагабзаде пообещал подарить намордник "старому ослу" Жириновскому. ВИДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+92
Молодець! Повага!
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13.08.2021 22:52
+67
А он так расстроился, так расстроился. Прямо как Буба Кикабидзе Бывшему послу Азербайджана Вагабзаде, который назвал россиян "свиньями", на 50 лет запретили въезд в РФ - Цензор.НЕТ 2039
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13.08.2021 22:57
+48
Беда, печалька, не видать таперича ему трущоб воронежа, и высот тамбовского дна
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13.08.2021 23:28
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Йой-йой-йой! Я навіть не знаю, як колишній посол переживе таке...
Ця ж заборона виглядає так же моторошно, як лякання спринцівки... голою дупою.
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14.08.2021 16:03 Ответить
а наши придурки в лучшем случае на 3 года.....
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15.08.2021 13:08 Ответить
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