Для занятия должности главы РГА необходим сертификат о владении украинским языком, - указ Зеленского
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Президент Владимир Зеленский дополнил перечень документов для предложений на должности председателей районных государственных администраций копией сертификата о владении государственным языком.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №360 / 2021, опубликованном на сайте Офиса Президента.
В частности, глава государства внес изменения в Порядок подготовки предложений и предварительного рассмотрения кандидатур для назначения на должности и освобождения от должностей руководителей местных государственных администраций, утвержденного Указом Президента Украины от 4 августа 2006 года № 675.
Президент дополнил перечень необходимых документов при внесении предложений по кандидатурам для назначения на должности председателей районных государственных администраций следующим пунктом: "копия государственного сертификата об уровне владения государственным языком, что подтверждает соответствующий уровень владения государственным языком, определенный Национальной комиссией по стандартам государственного языка".
Кроме того, Президент расширил пункт по оказанию трудовой книжки при предложениях по кандидатурам для назначения на должности председателей РГА. Ранее необходимо было копия трудовой книжки (для военнослужащих - послужной список). Теперь Глава государства указал, что необходимо подать копию трудовой книжки (при наличии), послужной список (для военнослужащих) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Пожалуйста, подождите...
Маю ...
Вчився в Українській школі вісім років...
🤗
Училище висшее на руском..
Ну і що??
60-70ті роки..))
Народили в ті часи батьки..
Ще Хрущова добряче пам'ятаю- городи обрізав, падлюка, та худобу з садами нищив...Кукурузник..
))
Нікуди не дінешся..
Проблеми б не робив і не ганьбив тих,
мультимовних..
Я б рускій б виучіл толька затєм,
щоб допитувати полоненних..
Жарт..
))
п.с. до речі, кацапи не кажуть "язик".. це в Україні так вимовляють.
кацапи кажуть "Ызык.. езык... йзык", але ніколи "язык"
ось й т, дебільне, не втрималося
чі як в Чехії можна: навчання в вузах - на чешський мові безкоштовне..
Але якщо на англійський чі інших - від 3000/5000 евро на рік
Ось так й в нас можно зробити.: хто хоче навчатися в школі чі в вузі повністю на російський - нема проблем - 5000 евро в касу за рік та хай "вчаться"))
Потому на чешском никто не учиться. Так и в Украине надо в школах и вузах - без послаблений кацапам
де вас таких тупих набирають в лахті? хоч й під впн, але кацапські скрепні слова так й лізуть з твого рота)
А те що львівський жид-це не образа. Микита Хрущов писав, що при вступі у вересні 1939 року у Львів негайно був скликаний мітінг в центрі Львова. Так там виступали представники від 4 громад - українців, поляків,жидів (так вони себе називали) і вірменів. І всі говорили на українській мові.
Точно що ні як не дорожче ніж обійшлася докторська і професорська наукова ступінь для продажних кремлівських яничар, перевертнів виродків Ківи, і ЗЕКА.