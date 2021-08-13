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Новости Политика Украины
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Зеленский (16523) сертификат (224) украинский язык (1165) РГА (247)

Для занятия должности главы РГА необходим сертификат о владении украинским языком, - указ Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для занятия должности главы РГА необходим сертификат о владении украинским языком, - указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский дополнил перечень документов для предложений на должности председателей районных государственных администраций копией сертификата о владении государственным языком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №360 / 2021, опубликованном на сайте Офиса Президента.

В частности, глава государства внес изменения в Порядок подготовки предложений и предварительного рассмотрения кандидатур для назначения на должности и освобождения от должностей руководителей местных государственных администраций, утвержденного Указом Президента Украины от 4 августа 2006 года № 675.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновникам сократили время на экзамен по украинскому языку

Президент дополнил перечень необходимых документов при внесении предложений по кандидатурам для назначения на должности председателей районных государственных администраций следующим пунктом: "копия государственного сертификата об уровне владения государственным языком, что подтверждает соответствующий уровень владения государственным языком, определенный Национальной комиссией по стандартам государственного языка".

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Кроме того, Президент расширил пункт по оказанию трудовой книжки при предложениях по кандидатурам для назначения на должности председателей РГА. Ранее необходимо было копия трудовой книжки (для военнослужащих - послужной список). Теперь Глава государства указал, что необходимо подать копию трудовой книжки (при наличии), послужной список (для военнослужащих) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
В Словакии вообще доя работы во всех государственных учреждениях нужны документы о знании словацкого. Ну выпускникам школ и вузов проще - есть дипломы и знание языка. А вот иностранцы должны сдавать А, В , С2 .
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13.08.2021 23:57
+3
Маасковське нарєчіє, якщо на те пішло.
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13.08.2021 23:47
+3
Словаки относятся к чешскому языку негативно . Дело в том, что словацкий язык 100 лет назад восстанавливали , а чехи вели себя неккоректно со словаками .
Потому на чешском никто не учиться. Так и в Украине надо в школах и вузах - без послаблений кацапам
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14.08.2021 00:40
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А шотакоє?
Маю ...
Вчився в Українській школі вісім років...
🤗
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13.08.2021 23:22 Ответить
А я вчився в російськомовній школі.
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13.08.2021 23:26 Ответить
9 та 10-й в руской...
Училище висшее на руском..
Ну і що??
60-70ті роки..))
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13.08.2021 23:29 Ответить
дідуган значить. )))
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13.08.2021 23:32 Ответить
А ти салага. Для занятия должности главы РГА необходим сертификат о владении украинским языком, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 1721
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13.08.2021 23:39 Ответить
А куди ж ти дінеся..
Народили в ті часи батьки..
Ще Хрущова добряче пам'ятаю- городи обрізав, падлюка, та худобу з садами нищив...Кукурузник..
))
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14.08.2021 00:34 Ответить
І я про те ж, а українською володію вільно.
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13.08.2021 23:37 Ответить
Повага..
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13.08.2021 23:51 Ответить
А я в англомовній школі, але це нічого не значить. Рідна мова - українська.
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13.08.2021 23:30 Ответить
за логікою узькочєлюстних, ти - англієць.
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14.08.2021 07:45 Ответить
російськомовна це як? російської мови не існує, є русский язик. )))
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13.08.2021 23:31 Ответить
Маасковське нарєчіє, якщо на те пішло.
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13.08.2021 23:47 Ответить
Ні те звалося койне і воно вже вмерло, бо схоже на фінську мову, а це великороское наречіе. Від койне, як рудімент залишилося поволжське Оканіє та московське Аканіє.
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13.08.2021 23:52 Ответить
Він Є -язік...
Нікуди не дінешся..
Проблеми б не робив і не ганьбив тих,
мультимовних..
Я б рускій б виучіл толька затєм,
щоб допитувати полоненних..
Жарт..
))
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13.08.2021 23:58 Ответить
От така проблема й в моєї корови: має бідна язика, та не знає мови))

п.с. до речі, кацапи не кажуть "язик".. це в Україні так вимовляють.
кацапи кажуть "Ызык.. езык... йзык", але ніколи "язык"
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14.08.2021 00:33 Ответить
хто про що, а кацапи ЗАВЖДИ починають про свої скрепні теми.. про дупи)
ось й т, дебільне, не втрималося Щоб обійняти посаду глави РДА необхідний сертифікат про володіння українською мовою, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 1052
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14.08.2021 00:44 Ответить
...і кажуть не "кого", а каво.
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14.08.2021 07:11 Ответить
головне, щоб сертифікати тільки від трусковецьких курсів були! Щоб обійняти посаду глави РДА необхідний сертифікат про володіння українською мовою, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 5784
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14.08.2021 00:23 Ответить
В Словакии вообще доя работы во всех государственных учреждениях нужны документы о знании словацкого. Ну выпускникам школ и вузов проще - есть дипломы и знание языка. А вот иностранцы должны сдавать А, В , С2 .
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13.08.2021 23:57 Ответить
іноземці здають й все гаразд)
чі як в Чехії можна: навчання в вузах - на чешський мові безкоштовне..
Але якщо на англійський чі інших - від 3000/5000 евро на рік
Ось так й в нас можно зробити.: хто хоче навчатися в школі чі в вузі повністю на російський - нема проблем - 5000 евро в касу за рік та хай "вчаться"))
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14.08.2021 00:28 Ответить
Словаки относятся к чешскому языку негативно . Дело в том, что словацкий язык 100 лет назад восстанавливали , а чехи вели себя неккоректно со словаками .
Потому на чешском никто не учиться. Так и в Украине надо в школах и вузах - без послаблений кацапам
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14.08.2021 00:40 Ответить
у Словакії - так, я про Чехію..
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14.08.2021 00:46 Ответить
не стогни, кацапе) ти знов не втрималося та почало про своє, скрепне відчуття "життя" Щоб обійняти посаду глави РДА необхідний сертифікат про володіння українською мовою, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 9660
де вас таких тупих набирають в лахті? хоч й під впн, але кацапські скрепні слова так й лізуть з твого рота)
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14.08.2021 00:58 Ответить
А знаєте ЧОМУ так сталося? Тому що чехи (на відміну від словаків) не вберегли у недоторканості свою мову - вона сильно онімечена! Фактично чехи говорять "суржиком" Десь така сама ситуація, як з білорусами - багато хто відноситься зневажливо до української мови Саме тому що самі не вберегли своєї власної Це своєрідний "комплекс неповноцінності" на підсвідомому рівні!Але вони переносять цей "комплекс" саме на словаків, вважаючи словацьку мову "мовою селян" а вони самі - "містяни", "благородніші"
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14.08.2021 07:35 Ответить
Зато чехи фактически вернули чешский язык в Чехию. До этого все крупные города Чехии были немецкоязычными.
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14.08.2021 14:04 Ответить
І що далі? Самому звільниться від мовної дискримінації і при цьому дискримінувать своїх сусідів? І чим вони тоді відрізняються від польських націоналістів? Вони теж казали українцям "За нашу і вашу свободу!" , а потім почали повальну полонізацію Тим більше що я вказав - у них не чешська мова, а "суржик" на основі чеської!
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14.08.2021 14:10 Ответить
3 000 здали а питання в тому чи користуються вони в роботі українською? Бо можна купити цей документ, можна і здати екзамен а от душа не лежить до мови і хоч трісни не хоче нею користуватися. А взагалі потрібно відправляти чиновника для здачі такого екзамену в село в Бандерштадті. Там як упіймають що це маскаль чи перекінчик так тому і бути
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13.08.2021 23:59 Ответить
А Ви хочете сказать що у "Бандерштдті" говорять чистою українською? Викладачі в Київському педінституті завжди ставили мову моєї матері як зразок, що найбільш близький до літературної А вона - з Черкащини! Бо українська літературна мова формувалась на основі найбільш масових подніпровського та брацлавського діалектів Це мова Київщини, Черкащини, Полтавщини, Вінничини
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14.08.2021 07:41 Ответить
Тепер хочу побачити морду Добкіна який балотуватиметься на виборах мера Харкова ,і у якого російськомовна щелепа ))
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14.08.2021 00:17 Ответить
на початку 90 у Прибалтиці також це свистіло, як же плакали "язикі", особливо з Росії -зажимають і т.д. Один мій далекий родич, його батько офіцер, все життя прослужив у Литві замполітом, мені говорив таке, всі словяни, які виросли в Прибалтиці знають мови кріїни, громадянами якої є. А все це тріпотня. Так і вийшло. Спала напруга і все заспокоїлось. Там навіть одна русскоміровка з Латвіїї -депутат Європарламенту. А тут простий понт від Мураєвих тощо. Він рідної (чуваської) мови не знає, а тут його заставляють. А Доба як львівський жид, досконало знає українську мову. Все інше це понти.
А те що львівський жид-це не образа. Микита Хрущов писав, що при вступі у вересні 1939 року у Львів негайно був скликаний мітінг в центрі Львова. Так там виступали представники від 4 громад - українців, поляків,жидів (так вони себе називали) і вірменів. І всі говорили на українській мові.
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14.08.2021 04:29 Ответить
Євреї - це русифіковані жиди.
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14.08.2021 07:20 Ответить
Так усі володіють державною мовою. От тільки питання чия держава... Чому не написати українською? Щоб обійняти посаду глави РДА необхідний сертифікат про володіння українською мовою, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 5821
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14.08.2021 05:33 Ответить
Зє43 більше 4-5 слів поспіль ніякою мовою не може висрати, то ознака чого?
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14.08.2021 06:19 Ответить
...ніякою мовою не може висрати, лише язиком...
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14.08.2021 07:07 Ответить
А скільки ж буде коштувати цей необхідний сертифікат про володіння українською мовою,
Точно що ні як не дорожче ніж обійшлася докторська і професорська наукова ступінь для продажних кремлівських яничар, перевертнів виродків Ківи, і ЗЕКА.
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14.08.2021 06:29 Ответить
надо у зеленского спросить, сколько он отвалил за свой
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14.08.2021 08:39 Ответить
А який сертифікат потрібно щоб зайняти посаду голови держави?
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14.08.2021 10:30 Ответить
 
 