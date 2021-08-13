Инструкторы Нацгвардии США провели для военнослужащих ВСУ тренинг по эксплуатации автомобилей HMMWV. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В течение недели на базе одной из воинских частей автотехнического обеспечения Сил логистики ВСУ проходили курсы подготовки специалистов технического обслуживания и водителей автомобилей HMMWV с участием представителей Национальной гвардии США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Водители, инструкторы и техники подразделений по вопросам эксплуатации, технического обслуживания автомобилей HMMWV ознакомились с современными приборами диагностики, обслуживания и ремонта этих машин, разработкой программы управления, организацией технического обслуживания и программами подготовки водителей.
Кроме этого, совместно с американскими коллегами были проведены занятия по практическому вождению автомобилей днем и в ночное время.
"Во время проведения курсов военнослужащие, кроме приобретения практических навыков, обменялись опытом по вопросам эксплуатации, ремонта, обслуживания и практического вождения автомобилей HMMWV с учетом применения их в боевых условиях", - говорится в сообщении.
По окончании курсов военнослужащие получили соответствующие сертификаты.
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Воз на самом деле проверенный в боях
Единственный минус для нас - у них он одноразовый
Ремонт только мелкоузловой предусмотрен в поле
Основной ремонт и то только в условиях мехполка...
https://twitter.com/i/status/1425947328129769472
Інформація про це є у пості Павла Клімкіна на ФБ:
Події в Афганістані мають нас багато чому навчити. За майже 20 років США вклалися в цю країну більш, ніж на трильйон доларів - уявіть собі масштаб. Озброїли та навчили 300-тисячну армію. І ще багато всього. Багато хто в афганському уряді був впевнений, що підтримка триватиме вічно, незважаючи на широко розповсюджену корупцію.
Виходить, що в середньому Штати витрачали близько $50 млрд. щорічно! $50 млрд., Карл!
Во сколько обошлась США война в Афганистане?
Графики
P. S. путин-*****.
У талибов уже и вертолеты и беспилотники Made in the USA есть в наличии..
И Александр Македонский, и арабы, монголы завоевали эту землю очень успешно - потом их преемники правили ею века.
Это у последних завоевателей Афгана - англичан, русских и американцев - случился облом.
Потому что им до македонцев и арабов с монголами как до Марса - ничтожества в военном деле.
и буш ето озвучил - выдаете казла нам? - ничего не будет.
не выдали, сами пришли и нашли..mission accomplished.
она же его и начала в под елочку в 80м.
хоча листопад не зовсім Christmas, тим більше в радянському союзі де Різдво святкували 7 січня.
але в цілому майже у 80му.
не принципово, нехай буде так. )
полезное чтилово будет для вас....
вроде и нормальный ход.