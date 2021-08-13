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Инструкторы Нацгвардии США провели для военнослужащих ВСУ тренинг по эксплуатации автомобилей HMMWV. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В течение недели на базе одной из воинских частей автотехнического обеспечения Сил логистики ВСУ проходили курсы подготовки специалистов технического обслуживания и водителей автомобилей HMMWV с участием представителей Национальной гвардии США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Инструкторы Нацгвардии США провели для военнослужащих ВСУ тренинг по эксплуатации автомобилей HMMWV 01

Водители, инструкторы и техники подразделений по вопросам эксплуатации, технического обслуживания автомобилей HMMWV ознакомились с современными приборами диагностики, обслуживания и ремонта этих машин, разработкой программы управления, организацией технического обслуживания и программами подготовки водителей.

Инструкторы Нацгвардии США провели для военнослужащих ВСУ тренинг по эксплуатации автомобилей HMMWV 02

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Кроме этого, совместно с американскими коллегами были проведены занятия по практическому вождению автомобилей днем ​​и в ночное время.

Инструкторы Нацгвардии США провели для военнослужащих ВСУ тренинг по эксплуатации автомобилей HMMWV 03

"Во время проведения курсов военнослужащие, кроме приобретения практических навыков, обменялись опытом по вопросам эксплуатации, ремонта, обслуживания и практического вождения автомобилей HMMWV с учетом применения их в боевых условиях", - говорится в сообщении.

Инструкторы Нацгвардии США провели для военнослужащих ВСУ тренинг по эксплуатации автомобилей HMMWV 04

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По окончании курсов военнослужащие получили соответствующие сертификаты.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Ще б Головнокомандуючого, а не кловуна.
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13.08.2021 23:43
+9
Ага, и к этим курсам ещё бы самих Хаммеров штук 500, в том числе и бронированных, не помешало бы Инструкторы Нацгвардии США провели для военнослужащих ВСУ тренинг по эксплуатации автомобилей HMMWV - Цензор.НЕТ 4509
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13.08.2021 23:39
+9
Куда нам до Афганистана? Там голожопая средневековая дичь скоро вооружена будет лучше нас и транспорта иметь в разы больше. Сколько лярдов было вбухано за последние 20 лет и такой позорный результат ныне, тупо сдаются талибам целыми подразделениями и городами. Это к вопросу приоритетов США по безопасности
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13.08.2021 23:53
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Правила форума Совет форумчан
Ага, и к этим курсам ещё бы самих Хаммеров штук 500, в том числе и бронированных, не помешало бы Инструкторы Нацгвардии США провели для военнослужащих ВСУ тренинг по эксплуатации автомобилей HMMWV - Цензор.НЕТ 4509
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13.08.2021 23:39 Ответить
Ще б Головнокомандуючого, а не кловуна.
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13.08.2021 23:43 Ответить
Армированных у них самих не так много
Воз на самом деле проверенный в боях
Единственный минус для нас - у них он одноразовый
Ремонт только мелкоузловой предусмотрен в поле
Основной ремонт и то только в условиях мехполка...
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13.08.2021 23:44 Ответить
у талибов можно купить - им США подогнали тысячи штук
https://twitter.com/i/status/1425947328129769472
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13.08.2021 23:48 Ответить
Куда нам до Афганистана? Там голожопая средневековая дичь скоро вооружена будет лучше нас и транспорта иметь в разы больше. Сколько лярдов было вбухано за последние 20 лет и такой позорный результат ныне, тупо сдаются талибам целыми подразделениями и городами. Это к вопросу приоритетов США по безопасности
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13.08.2021 23:53 Ответить
эт точно - США вбухали в Афган море, денег, техники и другого добра - просто так получается, а на Украину положили эмбарго на поставку вооружения в 2014-ом, в 2018- сняли кое как.
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14.08.2021 00:02 Ответить
кроме эмбарго ещё Джулиани с корешами в помощь отправили ....
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14.08.2021 08:37 Ответить
Сколько лярдов было вбухано за последние 20 лет... ©
Інформація про це є у пості Павла Клімкіна на ФБ:

Події в Афганістані мають нас багато чому навчити. За майже 20 років США вклалися в цю країну більш, ніж на трильйон доларів - уявіть собі масштаб. Озброїли та навчили 300-тисячну армію. І ще багато всього. Багато хто в афганському уряді був впевнений, що підтримка триватиме вічно, незважаючи на широко розповсюджену корупцію.
Виходить, що в середньому Штати витрачали близько $50 млрд. щорічно! $50 млрд., Карл!
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14.08.2021 07:54 Ответить
Сейчас американцы хотят сконцентрироваться на европейском направлении. Лучшего времени получить неограниченную военную помощь - сложно придумать. У зе-лоха есть возможность побороться в Вашингтоне за эту помощь. Но будет ли малороский черт бороться за Украину - я сильно сомневаюсь.
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14.08.2021 08:44 Ответить
https://www.bbc.com/russian/features-51687498


Во сколько обошлась США война в Афганистане?
Графики
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06.12.2021 21:23 Ответить
Дмитрий иванов 52db324, Амереканці усе зробили вірно у Афганістані, як що місцеві самі не бажають воювати за свободу свою то немає сенсу їм допомогати й витрачати гроші. Вони це зрозуміли й пішли. Вони завжди так роблять, допомогають й їдуть. Не так як срашка "допомогає, звільняє" й потім хрін виженеш рашисстов.
P. S. путин-*****.
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14.08.2021 13:16 Ответить
Точно США? Не правительственные войска Афганистана?
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13.08.2021 23:55 Ответить
США - если я подарю тебе авто к примеру, а ты переподаришь его своему соседу, то на чьей машине ездит твой сосед? Інструктори Нацгвардії США провели для військовослужбовців ЗСУ тренінг з експлуатації автомобілів HMMWV - Цензор.НЕТ 9320
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14.08.2021 00:04 Ответить
На своей.
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14.08.2021 00:24 Ответить
ну вот - я и предлагаю купить Хамеры и другое вооружение США которое талибам уже не куда складывать подешевке - самое время сейчас..
У талибов уже и вертолеты и беспилотники Made in the USA есть в наличии..
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14.08.2021 00:32 Ответить
Вообще нефиг было туда влезать с оккупацией.
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14.08.2021 00:41 Ответить
а если влезли, то вылазить не так бездарно..
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14.08.2021 00:43 Ответить
А оттуда еще никто не бездарно не выходил, начиная с Александра Македонского.
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14.08.2021 00:47 Ответить
Ичу историю, неуч.
И Александр Македонский, и арабы, монголы завоевали эту землю очень успешно - потом их преемники правили ею века.

Это у последних завоевателей Афгана - англичан, русских и американцев - случился облом.
Потому что им до македонцев и арабов с монголами как до Марса - ничтожества в военном деле.
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14.08.2021 02:01 Ответить
влезли за одной целью - бин ладен.
и буш ето озвучил - выдаете казла нам? - ничего не будет.
не выдали, сами пришли и нашли..mission accomplished.
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14.08.2021 00:50 Ответить
а весь етот афганский срач - нехай русня разгребает,
она же его и начала в под елочку в 80м.
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14.08.2021 00:52 Ответить
в 79м
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14.08.2021 01:04 Ответить
под елочку в 80м - Christmas.....
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14.08.2021 01:08 Ответить
а, в цьому сенсі.
хоча листопад не зовсім Christmas, тим більше в радянському союзі де Різдво святкували 7 січня.
але в цілому майже у 80му.
не принципово, нехай буде так. )
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14.08.2021 01:20 Ответить
вы не совсем в курсе, шановный, - пошукайте про и когда штурмовал дворец Амина и хто его грохнул..
полезное чтилово будет для вас....
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14.08.2021 01:27 Ответить
Есть подозрение, что Байден точно также подумал.
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14.08.2021 01:56 Ответить
есть подозрение, шо трамп в ***** глубже лизал....
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14.08.2021 01:58 Ответить
Ну вот сейчас и увидим, что будет, если не влезать.
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14.08.2021 01:54 Ответить
А в программе тренинга был пункт "дрифт с Аленой- саленой на красной площади" ?
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14.08.2021 00:00 Ответить
Осваивать чужую технику надо, пригодится. Но у нас своих уже сонм? Как KrAZ Spartan или Варта-Новатор.
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14.08.2021 00:01 Ответить
"Своих" очень мало - пиара в 100 000 раз больше, чем реальности.
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14.08.2021 02:02 Ответить
Ну не знаю. Обзоры неплохие. Есть и от россиян, где они со своей техникой сравнивают.
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14.08.2021 02:06 Ответить
свои у нас МАЗы ...
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14.08.2021 08:36 Ответить
Что за бред? В Украине "хаммеры" уже лет пять. И чему там обучать? Руль крутить?
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14.08.2021 07:55 Ответить
минимум 15 лет...
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14.08.2021 10:51 Ответить
Тролякі русішшванські "негадуют", чому це США пішли з Авганістану? Відповідь така... Та щоб ви руссишшвайне замість США в Афган зайшли та й там й сконали.😀
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14.08.2021 08:00 Ответить
Это еще ничего: они в штатах наших матросов полгода учили швартоваться на катере.
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14.08.2021 08:47 Ответить
клоунада
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14.08.2021 09:13 Ответить
с таким диким расходом топлива проще слонов содержать...
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14.08.2021 10:52 Ответить
не большой политик, но кровоточащяя язва на кацапском подбрюшье?
вроде и нормальный ход.
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14.08.2021 13:23 Ответить
 
 