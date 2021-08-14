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Новости Экономика
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"Начинается суперцикл цен": экономисты о возможном кризисе экспорта украинской металлургии. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Экономика

На фоне восстановления мировой экономики после коронакризиса, растет и украинская экономика. В частности, за 1 полугодие 2021 г. отечественный экспорт вырос примерно 30% против такого же периода в прошлом году, и составляет почти 30 млрд долларов. При этом половина украинского экспорта - это продовольственное и металлургическое сырье.

Об этом говорится в сюжете "5 канала", информирует Цензор.НЕТ.

И если цены на продовольствие спрогнозировать сложно, говорят экономисты, то с ценами на рынке железной руды и металлопродукции все еще сложнее. Сейчас они – высокие, но спад котировок возможен в ближайшей перспективе.

"Прогнозировать динамику на сырьевых рынках, как и на других рынках, просто физически не возможно. Поэтому сейчас мы не можем сказать, как долго это продержится. Базой для этого стала борьба с кризисом, потому что американцы напечатали очень много долларов. Частично эти доллары пошли в т. ч. на сырьевые рынки ... Некоторые говорят, что начинается суперцикл цен на сырье. Но это может быть просто инфляция и результат напечатанных средств. И если будет какой-то кризис, то этот суперцикл сразу закончится", – инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Кроме того, для украинских производителей есть дополнительные риски, предупреждают специалисты. Прежде всего, подорожание газа, что уже сейчас негативно влияет на конкурентоспособность отечественной металлургии. Поэтому украинским производителям, которые сейчас лидируют в экспорте, уже сейчас советуют готовиться к возможным кризисным спадам.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
"цены на продовольствие спрогнозировать сложно"

Совсем не сложно. В этом году засуха в основных странах-экспортерах пшеницы и прочей еды. В арабских странах урожай по большей части пропал. Выводы сделайте семи.
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14.08.2021 09:01
+6
запоребрик - это кацапия, не европа
назови мне хоть один дворец ахметки в кацапии
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14.08.2021 09:04
+6
Уроди все-одно просруть цю сприятливу ситуацію для української економіки. Чи, скоріше - розкрадуть все.
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14.08.2021 09:31
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Ахметка ще один палац придбає за поребриком...
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14.08.2021 09:00 Ответить
та не в россии у него. Кто будет в этот мухосранск вкладываться! Квартира Ахметова на шестом месте в списке самых дорогих домов планеты. Апартаменты украинского миллиардера Рината Ахметова в One Hyde Park. Состояние владельца составляет - 11,8 миллиарда долларов. Стоимость апартаментов - 221 млн долларов. Это квартира площадью 2300 кв. м с пуленепробиваемыми стеклами и круглосуточным консьерж-сервисом уровня пятизвездочных отелей."Начинается суперцикл цен": экономисты о возможном кризисе экспорта украинской металлургии - Цензор.НЕТ 1058
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14.08.2021 09:09 Ответить
базікало "Timer UA" пукнуло про "палаци ахмєтки у запорєбріку"
тобто мова не про європу!
кацапча "Timer UA" геть не розуміє українського сленгу
ну й тобі теж потрібно бути уважнішим
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14.08.2021 09:19 Ответить
Зісклизнув пацак на "сленг" український??
🤣
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14.08.2021 09:23 Ответить
в тебе підгоріло, кацап?
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14.08.2021 09:24 Ответить
гугл-перекладач тобі не допомагає
ти розмовляєш не українською, а свинособачою
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14.08.2021 09:26 Ответить
Те що ахметка купив палац на Лазурному березі Франції, це правда.Колишню резиденцію бельгійських королів.
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14.08.2021 10:05 Ответить
запоребрик - это кацапия, не европа
назови мне хоть один дворец ахметки в кацапии
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14.08.2021 09:04 Ответить
хватит того, что этот юандюк из 90х на дамбасе устроил
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14.08.2021 09:10 Ответить
це вже геть інше питання
до того ж - у 90-ті ахмєтка був маленькою шісткою ахатя брагіна - фактично, ніким
"Начинается суперцикл цен": экономисты о возможном кризисе экспорта украинской металлургии - Цензор.НЕТ 7186
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14.08.2021 09:16 Ответить
"цены на продовольствие спрогнозировать сложно"

Совсем не сложно. В этом году засуха в основных странах-экспортерах пшеницы и прочей еды. В арабских странах урожай по большей части пропал. Выводы сделайте семи.
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14.08.2021 09:01 Ответить
Звіцздюк Зєля АБСОЛЮТНО нічого не зробив для регулювання цін на продовольство. Хоча більшість країн встановило державне регулювання на соціально важливі товари. Та цій владі головне накормити від пуза буржуя, а нород то таке _ може пососати і пуя.
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14.08.2021 09:26 Ответить
це вже інша тема
нагадую, що тема статті - ціни на український експорт
тре бути уважнішим
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14.08.2021 09:28 Ответить
Как оффшорные компании связаны, кроме загрязнения окружающей среды, с Украиной?
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14.08.2021 09:17 Ответить
Уроди все-одно просруть цю сприятливу ситуацію для української економіки. Чи, скоріше - розкрадуть все.
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14.08.2021 09:31 Ответить
Виходячи з магазину я цей "цикл суперцін" вже рік спостерігаю.
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14.08.2021 10:03 Ответить
ну, так продукти харчування - це майже та сама сировина... сільськогосподарська...
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14.08.2021 10:42 Ответить
да ладно в Турции закупка лома черного металла до 500 долларов.Сколько у нас?
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14.08.2021 10:28 Ответить
1 тонна
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14.08.2021 10:29 Ответить
Та вони і готуються - вкладають в своїх маріонеток, які їм гроші видаватимуть з держказни, та списуватимуть мільярдні борги.
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14.08.2021 10:41 Ответить
якщо на зернові ціни ще можуть повзти вгору, бо врожаї постраждали по цілому світу і запаси дуже низькі, то всякі метали вже досягли свого піку, бо друк доларів вже не такий скажений, як ще рік назад, коли світові банки надрукували сумарно більше ДЕСЯТИ ТРИЛЬЙОНІВ баксів в еквіваленті.
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14.08.2021 10:51 Ответить
Может быть и Так , что доллар на месте с небольшим понижением , а Цены пустились в Сказ , - Мы так не привыкли , - дол растет и цены то же как то привычней , но все оказывается в Смятку.
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14.08.2021 12:29 Ответить
может можно спрогнозировать, а может и нельзя
может будет суперцикл, а может и не будет ))
эксперты один лучше другого ))
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14.08.2021 12:32 Ответить
"супер цены" на все,зарплаты на месте. Сейчас не повышают потому что не просят,а потом понизят потому что " цикл суперцен" прошел. Хорошо олигархам с такими супер лохами.
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14.08.2021 12:35 Ответить
"спрогнозировать сложно", але нашим експертам як два пальці об асфальт
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14.08.2021 18:48 Ответить
 
 