РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8311 посетитель онлайн
Новости Происшествия
4 268 38
беженцы (1465) Китай (2399) права человека (965)

Активист, который защищал права уйгуров и сбежал из Китая, останется в Украине до конца года, - пограничники

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Активист, который защищал права уйгуров и сбежал из Китая, останется в Украине до конца года, - пограничники

Илисен Айеркен, 24-летний активист из Китая, казах по национальности (его казахское имя Ерсин Еркинулы), которого 8 августа задержали за нарушение украинского-словацкой границы, останется в Украине как минимум до конца этого года, пока будет длиться процедура рассмотрения заявления о предоставлении статуса беженца.

Такое решение принято по результатам судебного заседания Ужгородского горрайонного суда, сообщили Радио Свобода в Чопском пограничном отряде, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Ужгороде состоялось заседание отношении гражданина КНР 1997 года рождения. Несколько дней назад он был принят в порядке Соглашения о реадмиссии лиц за незаконное пересечение государственной границы с Украиной в Словакию, - комментирует Елена Трачук, пресс-секретарь Чопского пограничного отряда. - В ходе судебного заседания рассматривался вопрос о его задержании до завершения процедуры рассмотрения заявления о защите. Кстати, данное лицо пока документировано справкой об обращении за защитой в Украине, которая действительна до конца этого года".

По словам Трачук, мужчину в ноябре прошлого года уже задерживали на Львовщине сотрудники Государственной пограничной службы Украины при попытке незаконно попасть в Польшу. Тогда при себе он имел копию удостоверения личности гражданина КНР.

"По решению суда он получил наказание в виде штрафа и по решению Лычаковского районного суда задержан на срок 6 месяцев до идентификации личности. Пока он находился в пункте временного содержания, он обратился с заявлением о предоставлении защиты в Украине и был документирован соответствующей справкой. В начале декабря 2020 иностранец был освобожден из пункта временного содержания по решению апелляционного административного суда, - говорит пресс-секретарь. - Пока в Государственной миграционной службе длилось разбирательство его обращения, человек в очередной раз нарушил украинское законодательство и в первых числах августа 2021 незаконно пересек границу, чтобы попасть в страны ЕС".

После задержания за незаконное пересечение границы словацкими пограничниками Илисен Айеркен (это китайская передача его казахского имени Ерсин Еркинулы) подал еще одно заявление о защите в Украине. Сейчас после решения суда активист находится в пункте временного содержания иностранцев Чопского пограничного отряда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 24-летнего активиста, защищавшего права уйгуров, задержали в Украине и могут выдать Китаю, - правозащитники

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Комунисты в китае гноят уйгуров (тюрки-мусульмани с-в китая) в концлагерях смерти. ЗЕленые друзья китайских агрессоров мало того что портят отношения со всеми союзниками Украины то теперь еще и хотят в угоду китацскому баблу испортить имидж страны перед Турцией и арабскими странами. ЗЕленые диверсанты
показать весь комментарий
14.08.2021 00:59
+6
потом по тихому сольют как слили курдского врага эрдогана
показать весь комментарий
14.08.2021 00:57
+3
Если я не ошибаюсь , то уйгуров не выдают и предоставляют им убежище в европейских странах .
показать весь комментарий
14.08.2021 09:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А потом...?
показать весь комментарий
14.08.2021 00:46 Ответить
потом по тихому сольют как слили курдского врага эрдогана
показать весь комментарий
14.08.2021 00:57 Ответить
Комунисты в китае гноят уйгуров (тюрки-мусульмани с-в китая) в концлагерях смерти. ЗЕленые друзья китайских агрессоров мало того что портят отношения со всеми союзниками Украины то теперь еще и хотят в угоду китацскому баблу испортить имидж страны перед Турцией и арабскими странами. ЗЕленые диверсанты
показать весь комментарий
14.08.2021 00:59 Ответить
Кого гнобят? Ваши высказывания типа украинофобских что в Украине гнобят русских. Китайские правители в отличии от "украинских" ,прекрасно осознают что в Китае как минимум пять наречий,что многие провинции не понимают языка друг друга,что никому в мире( варварам) НЕ интересны китайцы,кроме самих китайцев. Большинство уйгуров живут при ПОВЫШЕННЫХ соцгарантиях,их мусульманство другого толка,который НЕ признается ведущими мусульманскими общинами мира( у уйгуров женщина равноправна с мужчиной и может быть священником) Китайские императоры( нынешние партвожди) сохраняют традиции государства- империи,которому более 2 тыс лет. КУПИ вождей варваров и через них проводи свои интересы. Китай ИМПЕРИЯ,китайцам ВООБЩЕ от слова совсем НЕ знакомо слово ОТЧАЯНИЕ. Иногда они живут в клетках,как обезьяны годами и это для них НОРМАЛЬНО. Поэтому что вы вкладываете в слово угнетают уйгуров не понятно. Там ВСЕХ КОНТРОЛИРУЮТ и УГНЕТАЮТ. У них китаец должен жить для императора,а император править разумно по справедливости. Это настоящая империя( много РАЗНЫХ регионов),с традициями. И там,где живут уйгуры,одна из них.
показать весь комментарий
14.08.2021 07:44 Ответить
пусть китай живёт как хочет, но его хотелки пусть оставляет при себе
хитросделанные комми покупают вождей ?
нормальные Вожди прокидают покупателей, других отношений
с этой империей искать глупо,
этот парень метод позлить китаёзов, пусть не расслабляются
показать весь комментарий
14.08.2021 08:17 Ответить
В Україні за часів сраліна деяким діячам української культури давали премію його імені, але більшість знищували. Сьогоднішній сраний китай нічим не краще за срср часів сраліна. Там 1,2 млрд. китайців роблять усе для тотальної асиміляції 200 мільйонів людей інших національностей. Комуністичні покидьки мають звільнити окупований Тібет та дати свободу іншим народам.
показать весь комментарий
14.08.2021 16:03 Ответить
Кацапику, я багато разів був у сраному китаї, знаю цю вбогу країну значно краще, ніж ти Україну, тож тримай свої казки для своїх друзяк у дешевому генделику.
показать весь комментарий
14.08.2021 15:59 Ответить
не одобрят китайчата....
а може выдать шо б его там убили?
кива передернет, отбулавленый и ластой не шевельнет, а остальным и дела нет....
показать весь комментарий
14.08.2021 01:41 Ответить
Пока это победа. Потом посмотрим
показать весь комментарий
14.08.2021 01:47 Ответить
собачий зеленый срач ето, а не победа...
показать весь комментарий
14.08.2021 02:02 Ответить
А как же налаживание отношений с Китаем? Китайцы "слуг" подставляют, что б те доказали свои партнерские намерения, иначе...сами знаете.
показать весь комментарий
14.08.2021 02:41 Ответить
...вот откуда этот пац нарисовался в Украине? И в самый такой момент?
показать весь комментарий
14.08.2021 02:42 Ответить
День Сурка на украинской границе.
показать весь комментарий
14.08.2021 03:24 Ответить
Тариф за видачу переслідуваних встановив ще Юга Луцик, коли в паРашу на смерть видав Тумбаєва. Зєля тільки посів цю мерзотну схему.
У владі всі 30 років суцільна мерзота. Лише за Юлі був якийсь проблисковий маячок, але недовго, мерзота її ізжерла.
Дострокові.
показать весь комментарий
14.08.2021 05:40 Ответить
О, немитий нарід з іконою Юлій Ломбардської намалювався Активист, который защищал права уйгуров и сбежал из Китая, останется в Украине до конца года, - пограничники - Цензор.НЕТ 3432
показать весь комментарий
14.08.2021 07:05 Ответить
В Польщу спробував, Словаччину спробував, треба тепер в Угорщину. Орбан його точно продасть КНР.
показать весь комментарий
14.08.2021 05:47 Ответить
Не играйте с огнем заигрывая перед США с Китаем. Последствия будут печальными. Украина уже не та что раньше.
показать весь комментарий
14.08.2021 06:47 Ответить
Кацапику, свої срані поради тримай при собі.
показать весь комментарий
14.08.2021 15:56 Ответить
Набуя? Давай досвидания, езжай в Синцзян бороться.
показать весь комментарий
14.08.2021 07:04 Ответить
китай государство камуняк, выдавать нельзя,
это повод помурыжить китайцев,
любое сотрудничество обиженные воспринимают как
слабость, так что послать пекин лесом, пусть идёт,
кто такие уйгуры не интересно
показать весь комментарий
14.08.2021 08:05 Ответить
лучше выдать Китаю охметова, новинского, ублюдка онуфрия,
киву итп - пусть мыла наварят, тогда можно на мыло поменяться ...
показать весь комментарий
14.08.2021 08:20 Ответить
Читаю на сетевых ресурсах: "Китайские власти, в свою очередь, жестко подавляют протесты и обвиняют уйгурские группировки в сепаратизме и терроризме. Перед беспорядками в Урумчи в июле 2009 года и незадолго после них первый секретарь СУАР Ван Лэцюань постепенно заменил в начальных уйгурских школах уйгурский язык на китайский язык..."

Ба, да это же как наши сепары борятся за независимость)
показать весь комментарий
14.08.2021 08:52 Ответить
Если ********** не заберут по тихому к себе, то выдать в Китай по первому требованию
показать весь комментарий
14.08.2021 09:09 Ответить
Если я не ошибаюсь , то уйгуров не выдают и предоставляют им убежище в европейских странах .
показать весь комментарий
14.08.2021 09:39 Ответить
Оно нам надо ? Китай в ответ начнет туристорв в Крым возить, потавлять оборудование, давать убежище нашим "защитникам уйгуров" из ордло. А если еврогейцы так обеспокоены, то пусть себе забирают.
показать весь комментарий
14.08.2021 09:49 Ответить
Порядність та принципи у нормальних людей завжди вище за тимчасові власні інтереси.
показать весь комментарий
14.08.2021 15:54 Ответить
надеюсь контрразведка проверит задержанного. А вдруг это китайский спец ?
Дело в том что украинская власть может попасть с этим "защитником уйгур" в ловко расставленный российско-китайский капкан...
показать весь комментарий
14.08.2021 09:58 Ответить
тем более что присутствуют какие то казахские корни.... Подозрительно это.
показать весь комментарий
14.08.2021 10:00 Ответить
Китай - це країна наймасштабнішого експерименту, який влаштував світовий олігархат- мафія. Звідси всі його досягнення. Там вже фактично встановлен конц табір (нового, електронного типу). Теж саме в найближчому майбутньому очікує все населення планети (якщо звичайно не відбудеться масове повстання)
показать весь комментарий
14.08.2021 10:20 Ответить
через 2 недели все забудут о нем, и от тогда зеленые его отдадут китайцам....
показать весь комментарий
14.08.2021 10:30 Ответить
Головне, щоб влада не пішла курсом порошенко і його ставленика луценко, які видавали в РФ на смерть чеченських добровольців.
показать весь комментарий
14.08.2021 10:35 Ответить
у арагнид появился обменный фонд для бойкой торговли совковой Найвэлычнишой с коммунистом Си
показать весь комментарий
14.08.2021 10:37 Ответить
Про этого паренька писали и раньше. Он уже рассказывал об ужасах жизни в уйгурских лагерях, и эти ужасы по рассказам хлопца, он испытал на себе. На фотографиях видно, что уйгур холеный, спортивного телосложения, следит за питанием и одеждой. Поинтересовался в интернете жизнью угуров в Китае. Учителя казахского и уйгурского языка получают действительно меньше чем на материковом Китае. Их зарплата где- то 800- 1200 долларов.
Мотивы поступков Илисена понятна: он рожден для другой жизни, для шоу-бизнеса, чтобы каждый день проходил как праздник. Поэтому и рвется бедолага на Запад...
показать весь комментарий
14.08.2021 11:40 Ответить
Що ти верзеш?
В Україні за часів сраліна деяким діячам української культури давали премію його імені, але більшість знищували. Сьогоднішній сраний китай нічим не краще за сраний срср часів сраліна. Я у китаї був багато разів, бачив на власні очі, як 1,2 млрд. китайців роблять усе для тотальної асиміляції 200 мільйонів людей інших національностей.
показать весь комментарий
14.08.2021 15:51 Ответить
Останется до нового года, а там праздники и под шумок звона хрусталя можно будет выдать его Китаю.
показать весь комментарий
14.08.2021 12:26 Ответить
Мерзотним червоним китайцям його не можна видавати за жодних обставин.
показать весь комментарий
14.08.2021 15:05 Ответить
 
 