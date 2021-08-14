Активист, который защищал права уйгуров и сбежал из Китая, останется в Украине до конца года, - пограничники
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Илисен Айеркен, 24-летний активист из Китая, казах по национальности (его казахское имя Ерсин Еркинулы), которого 8 августа задержали за нарушение украинского-словацкой границы, останется в Украине как минимум до конца этого года, пока будет длиться процедура рассмотрения заявления о предоставлении статуса беженца.
Такое решение принято по результатам судебного заседания Ужгородского горрайонного суда, сообщили Радио Свобода в Чопском пограничном отряде, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Ужгороде состоялось заседание отношении гражданина КНР 1997 года рождения. Несколько дней назад он был принят в порядке Соглашения о реадмиссии лиц за незаконное пересечение государственной границы с Украиной в Словакию, - комментирует Елена Трачук, пресс-секретарь Чопского пограничного отряда. - В ходе судебного заседания рассматривался вопрос о его задержании до завершения процедуры рассмотрения заявления о защите. Кстати, данное лицо пока документировано справкой об обращении за защитой в Украине, которая действительна до конца этого года".
По словам Трачук, мужчину в ноябре прошлого года уже задерживали на Львовщине сотрудники Государственной пограничной службы Украины при попытке незаконно попасть в Польшу. Тогда при себе он имел копию удостоверения личности гражданина КНР.
"По решению суда он получил наказание в виде штрафа и по решению Лычаковского районного суда задержан на срок 6 месяцев до идентификации личности. Пока он находился в пункте временного содержания, он обратился с заявлением о предоставлении защиты в Украине и был документирован соответствующей справкой. В начале декабря 2020 иностранец был освобожден из пункта временного содержания по решению апелляционного административного суда, - говорит пресс-секретарь. - Пока в Государственной миграционной службе длилось разбирательство его обращения, человек в очередной раз нарушил украинское законодательство и в первых числах августа 2021 незаконно пересек границу, чтобы попасть в страны ЕС".
После задержания за незаконное пересечение границы словацкими пограничниками Илисен Айеркен (это китайская передача его казахского имени Ерсин Еркинулы) подал еще одно заявление о защите в Украине. Сейчас после решения суда активист находится в пункте временного содержания иностранцев Чопского пограничного отряда.
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хитросделанные комми покупают вождей ?
нормальные Вожди прокидают покупателей, других отношений
с этой империей искать глупо,
этот парень метод позлить китаёзов, пусть не расслабляются
а може выдать шо б его там убили?
кива передернет, отбулавленый и ластой не шевельнет, а остальным и дела нет....
У владі всі 30 років суцільна мерзота. Лише за Юлі був якийсь проблисковий маячок, але недовго, мерзота її ізжерла.
Дострокові.
это повод помурыжить китайцев,
любое сотрудничество обиженные воспринимают как
слабость, так что послать пекин лесом, пусть идёт,
кто такие уйгуры не интересно
киву итп - пусть мыла наварят, тогда можно на мыло поменяться ...
Ба, да это же как наши сепары борятся за независимость)
Дело в том что украинская власть может попасть с этим "защитником уйгур" в ловко расставленный российско-китайский капкан...
Мотивы поступков Илисена понятна: он рожден для другой жизни, для шоу-бизнеса, чтобы каждый день проходил как праздник. Поэтому и рвется бедолага на Запад...
В Україні за часів сраліна деяким діячам української культури давали премію його імені, але більшість знищували. Сьогоднішній сраний китай нічим не краще за сраний срср часів сраліна. Я у китаї був багато разів, бачив на власні очі, як 1,2 млрд. китайців роблять усе для тотальної асиміляції 200 мільйонів людей інших національностей.