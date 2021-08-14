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Тейлор (166) Северный поток (1428)

Байден недооценил российский фактор, - экс-посол США в Киеве Тейлор о "Северном потоке-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден недооценил российский фактор, - экс-посол США в Киеве Тейлор о

Экс-посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что президент США Джо Байден недооценил российский фактор в вопросе "Северного потока-2", поставив на первое место германо-американские отношения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЗН, об этом дипломат рассказал "РИА Новости".

"На мой взгляд, это решение должно было учитывать последствия российского рычага и способности России влиять на Украину и Европу благодаря "Северному потоку – 2", – сказал дипломат. – Но я подозреваю, что внутри администрации Байдена шли в первую очередь дебаты относительно влияния газопровода на американо-германские отношения. Думаю, что там меньше внимания уделяли российскому фактору, а больше – американо-немецкому", - рассказал Тейлор.

По его словам, администрации Байдена при рассмотрении этой проблемы следовало бы учитывать последствия российского рычага, а также способности Москвы влиять на Киев и Европу благодаря газопроводу. Дипломат объяснил, что в Вашингтоне, скорее всего, в первую очередь шли дебаты о влиянии проекта на германо-американские отношения. При этом больше внимания необходимо было уделить именно усилению России, подчеркнул экс-посол.

Также читайте: Администрация Байдена завершает процедуры назначения посла в Украине, - Тейлор

Также дипломат усомнился в том, что в американской администрации могут быть советники или должностные лица с пророссийскими взглядами.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
Старый маразматик пару дней назад бродил по лужайке Белого Дома - не мог найти вход .
А этот говорит-- просчитался с Россией.
Было бы смешно, если бы не было так печально.
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14.08.2021 02:59
+9
Выбрали не его.
И Вы это знаете тоже.
Ничего. Избавимся от этого несчастья.
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14.08.2021 03:12
+7
А шо той Тейлор хочет от старого пердуна-маразматика? Нету комочков в манной кашке - Байдену уже хорошо. Недавно журналюге поддакнул, шо Путин убийца - пришлось Вован Вованычу жопу вылизывать. Кого волнует какой-то непонятный и далёкий российский, мать его, фактор, когда в собственной жопе полная разруха от геморроя и каждый поход на толчёк хуже атомной войны.
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14.08.2021 07:10
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Если есть два возможных решения: правильное и губительное, то всегда найдется человек, который выберет катастрофу. "Президент США Джо Байден недооценил российский фактор в вопросе "Северного потока-2", поставив на первое место германо-американские отношения" "Администрации Байдена при рассмотрении этой проблемы следовало бы учитывать последствия российского рычага, а также способности Москвы влиять на Киев и Европу благодаря газопроводу".... "Это решение должно было учитывать последствия российского рычага и способности России влиять на Украину и Европу благодаря "Северному потоку - 2",
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14.08.2021 09:06 Ответить
та главное, шо бы друзья были такие как трюдо - споткнется джо?
и тут же из канадии и австралищины руки поддержки.... Байден недооценил российский фактор, - экс-посол США в Киеве Тейлор о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 1541
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14.08.2021 09:26 Ответить
друззя познаются де? - правильно в биде...
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14.08.2021 09:46 Ответить
Байден недооцінив російський фактор, - експосол США в Києві Тейлор про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8420 Байден недооцінив російський фактор, - експосол США в Києві Тейлор про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 338
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14.08.2021 10:24 Ответить
Вот только не понятно, что заставило Байдена, плюнуть на всё это? Может быть: " А почему мы не в НАТО?" или "Обратимся к Китаю ..."??? Вот нельзя забывать древнюю пословицу написанную кровью многих народов: "Услужливый дурак, опаснее врага!"...
зЕбилы, очень сомневаюсь, что такое могло бы произойти при Порохе...
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14.08.2021 10:39 Ответить
ни в коем случае не оправдываю байдена, но кацапы трубу для своего пердежа протянули при трампе...
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14.08.2021 11:12 Ответить
"Также дипломат усомнился в том, что в американской администрации могут быть советники или должностные лица с пророссийскими взглядами". Что за понос, их оттуда хоть лопатой выгребай!
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14.08.2021 11:44 Ответить
Очень жаль, что американцы выбирают таких марозматиков. Его легко напугать, что и делает это российский маньяк вместе со своей шпионкой от Германии
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14.08.2021 13:19 Ответить
Всё проще - президентская система в США уже не оправдывает себя, и доказательством этому то, что после Рональда Рейгана в США небыло ни одного сильного Президента, и все они просто сливали мировую систему безопасности.
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14.08.2021 22:44 Ответить
300% налог на немецкий автопром протрезвит фрау Рибентроп.
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14.08.2021 13:36 Ответить
"Также дипломат усомнился в том, что в американской администрации могут быть советники или должностные лица с пророссийскими взглядами."

Очень смешно. Например, Джон Керри является вообще агентом кремлядей в Белом доме.
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14.08.2021 14:00 Ответить
Наразі маємо те,що маємо. І домовлятися Україні доведеться із дядечком Джо,а не із Обамою чи Трампом, Здається,що грос- говнорос-підо...с допустив стратегічну помилку (жадність фраєра згубила) завчасно піднявши ціни на газ для Західної Європи на небувало високий рівень, відкривши повністю очі Вашінгтону на те ЧИМ є підерефія і ХТО нею керує,на що ота купа лайна здатна. І ще: ********** рило отим підняттям цін жорстоко насміялося над подругою своєї КДБістської юності-грандмутар Європи усієї фрау Меркель,виставивши її на посміховисько і обплювання Європи усієї в якості **************** політичної повії (мститься,падла,за 14 рік!),що так ратувала за будівництво і запуск ПП-2,усіляко допомагаючи оному пцуцикові втілити проект ПП-2 в життя і маніпулювати цінами на газ так,як саме отоє одоробло хоче. Тепер,бідна бабця,від сорому не знає куди подітися: то до Москви хоче шарапнутись 20 числа,щоби вмолити мокшанського гамадрила знизити ціни на пердло, то до Києва, чи-то вмовити Зеленського "по-тихому злити" Україну *****,чи-то попросити у нього вибачення за підкладену нам "свиню",ну,через тиждень побачимо навіщо вона "шарапається" туди-сюди. І будемо сподіватись на краще. Слава Україні,друзі,Героям Слава! Путін-*****, во істину-*****!
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14.08.2021 15:54 Ответить
Блин, украинцы! Вы что хотите от Байдена?! Чтобы он взорвал СП-2 или что? Право, как дети, или тролли Московские.
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14.08.2021 19:15 Ответить
Байден недооцінив російський фактор, - експосол США в Києві Тейлор про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 2418
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15.08.2021 00:22 Ответить
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