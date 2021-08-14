За минувшие сутки ранены 2 воина, наемники РФ дважды нарушали режим "тишины". В направлении Пивденного били из 122-мм артиллерии, - ООС
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За минувшие сутки, 13 августа, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на утреннюю сводку штаба ООС, опубликованную пресс-службой Минобороны.
Подчеркивается, что около Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Пивденного российские наемники применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.
"В результате вражеских обстрелов двое воинов получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого – удовлетворительное", - следует из сообщения.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.
Кроме этого, подчеркивается, что по состоянию на 7 утра 14 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!