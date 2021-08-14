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обстрел (20132) ранение (3237) Донбасс (26945) наемники РФ (2002) операция Объединенных сил (4182)

За минувшие сутки ранены 2 воина, наемники РФ дважды нарушали режим "тишины". В направлении Пивденного били из 122-мм артиллерии, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

За минувшие сутки ранены 2 воина, наемники РФ дважды нарушали режим

За минувшие сутки, 13 августа, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на утреннюю сводку штаба ООС, опубликованную пресс-службой Минобороны.

Подчеркивается, что около Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Пивденного российские наемники применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.

"В результате вражеских обстрелов двое воинов получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого – удовлетворительное", - следует из сообщения.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

Кроме этого, подчеркивается, что по состоянию на 7 утра 14 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 воинов ранены в результате вражеского обстрела из минометов и артиллерии, - пресс-центр ОС

Автор: Ірина Дашківська
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Найшвидшого одужання хлопцям…….
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14.08.2021 09:10 Ответить
найшвидшого одужання і повного відновлення...(тримайтеся, синочки! )
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14.08.2021 11:14 Ответить
За минулу добу поранено 2 воїнів, найманці РФ двічі порушували режим "тиші". У напрямку Південного били зі 122-мм артилерії, - ООС - Цензор.НЕТ 7094
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14.08.2021 12:23 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!За минулу добу поранено 2 воїнів, найманці РФ двічі порушували режим "тиші". У напрямку Південного били зі 122-мм артилерії, - ООС - Цензор.НЕТ 8209
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14.08.2021 12:53 Ответить
Швидкого одужання нашим хлопчикам.
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16.08.2021 11:58 Ответить
 
 