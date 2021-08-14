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В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 1 353 новых случая заражения, 791 человек выздоровел

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 1 353 новых случая заражения, 791 человек выздоровел

За сутки 13 августа 2021 года в Украине зафиксированы 1353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 99, медработников - 33).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Кроме этого, подчеркивается, что за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 641 человек;

◾ летальных случаев - 21;

◾ выздоровели - 791 человек;

За сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 24962 человека,

◾ методом ИФА - 9121 человек,

◾ экспресс-тестами - 17068 человек.

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По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 265 217 человек;

◾ выздоровели - 2 196 589 человек;

◾ летальных случаев - 53 238;

◾ проведено ПЦР-тестов - 11652141.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях", - уточнили в Минздраве.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Ні , в країні дуже багато уродів , які відмовляються вакцинуватися , носити в громадських місцях маски і їдуть в яку-небудь Затоку , де збирається безліч таких жу уродів .А через місяць : " убівают бізнєс і абманивают народ !".
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14.08.2021 09:30
+4
Помиляєтесь , єдиний хоча б якийсь захист . Майже на 80 -90 відсотків . І від смерті майже на 100 . Думаю , варто зробити щеплення , особливо , коли оточує той самий "народ" .
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14.08.2021 09:47
+2
курортный сезон набирает обороты. зе-упыри активно работают над тем, чтобы в сентябре был локдаун, ведь именно в сентябре, прислуги кремля, будут лигитимизировать формулу штанмаера, а локдаун даст возможность "законно" подавлять протесты
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14.08.2021 08:35
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курортный сезон набирает обороты. зе-упыри активно работают над тем, чтобы в сентябре был локдаун, ведь именно в сентябре, прислуги кремля, будут лигитимизировать формулу штанмаера, а локдаун даст возможность "законно" подавлять протесты
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14.08.2021 08:35 Ответить
В первую очередь мы сами активно работаем над тем, чтобы в сентябре был локдаун.
Забили на все меры предосторожности,как будто ничего не было и уже и не будет.
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14.08.2021 10:10 Ответить
полностью привито по крупным городам Украины от 3 до 6 % жителей! Записаться на вакинацию? квест еще тот!
В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 1 353 нові випадки зараження, 791 людина одужала - Цензор.НЕТ 6252
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14.08.2021 08:58 Ответить
Если в вашем городе есть центр вакцинации - едь туда с самого утра, там должна быть очередь тех, кто без записи. Теоретически можно поехать в выходные в соседний город в центр массовой вакцинации и вмазаться там. Хотя лучше записываться в центр через хелси.
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14.08.2021 09:27 Ответить
я первый раз привит- на второй (мне нужно где-то в 20х числах ), я так понял, смс не дождусь - что-то с организацией процесса не то....
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14.08.2021 09:37 Ответить
Їдьте в будь-яку амбулаторію , де вакцинують такою вакциною , яку перший раз Вам вкололи . Не чекайте , зараз проблем з цим , Слава Богу , немає .
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14.08.2021 10:10 Ответить
Кто ты такой, что к тебе будет индивидуальный подход и пришлют смс?!я приехал на 14-й день, без оповещения. Всем похер в какой по счету день я приехал. Вмазал и через пару дней забрал желтую бумажку у семейного врача. А через 5 дней у меня положительный плр тест. Но это уже другая история.
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14.08.2021 19:30 Ответить
Фабрикують тільки в нас? а де не фабрикують?
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14.08.2021 09:21 Ответить
Що "фабрікуют" , трупи ? Чи тяжко хворих ? Я навпаки дивуюсь , як ще хтось може сумніватися - півтора року вже по всьому світу таке діється ! Хоча , там де вибирають зе та ще ******* росію , дивуватися нічого .
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14.08.2021 09:34 Ответить
Основний потік антивакцинації йде з Россії, при тому, що у самій Россії вакцинують більш жорстко, ніж в нас.
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14.08.2021 09:43 Ответить
Ну а Вам яке до них діло ? Вони вважають рускіх "братьямі" , то нехай і слухають . Вакцинуйтесь , якщо Вам Ваше здоров'я та життя важливе . Мені на цих зеідіотів і просто ідіотів глибоко начхати .
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14.08.2021 10:07 Ответить
Ні , в країні дуже багато уродів , які відмовляються вакцинуватися , носити в громадських місцях маски і їдуть в яку-небудь Затоку , де збирається безліч таких жу уродів .А через місяць : " убівают бізнєс і абманивают народ !".
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14.08.2021 09:30 Ответить
зараз вакцинація не є панацеєю від від рознесення вірусу... Тепер, головне самому захиститись від нашого "розумного" наріду...
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14.08.2021 09:41 Ответить
Помиляєтесь , єдиний хоча б якийсь захист . Майже на 80 -90 відсотків . І від смерті майже на 100 . Думаю , варто зробити щеплення , особливо , коли оточує той самий "народ" .
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14.08.2021 09:47 Ответить
 
 