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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 161 792 человека, всего - 4 644 649, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 161 792 человека, всего - 4 644 649, - Минздрав

За минувшие сутки, 13 августа, 161 792 человека были вакцинированы от COVID-19 в Украине. Одну дозу получили 106 206 человек, полностью иммунизированы - 55 586 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В течение суток работали 926 мобильных бригад, 2 879 пунктов прививки, 335 центров вакцинации", - следует из сообщения.

Также уточняется, что с начала прививочной кампании привиты 4 644 649 человек, из них получили одну дозу – 4 644 647 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 688 903 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 7 333 550 прививок", - резюмировали в Минздраве.

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Автор: Ірина Дашківська
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- Доброго дня! Я до Вас, на хірургічну операцію записатися.
- За "Слугу Народу" голосували, напевне? Бачу по футболці.
- Звичайно! Нові обличчя, всі дєла. Старі політики так уже надоїли.
- Ну, тоді для вас є приємний сюрприз. Сьогодні операцію проводить наша прибиральниця Галя. Вона якраз пройшла тижневий інтенсив з хірургії в Трускавці.
- ???
- Ви не хвилюйтеся, вона молода, всього 21 рік. Досвіду немає ніякого, але ж це не важливо, правда? Вона навчиться, дайте їй 100 днів.
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- Зараз тільки складаний ножик, лобзик і плоскогубці в горілці помиє, щоб продезинфікувати.
- ????????????? !!!!!!!!!!
- Та не хвилюйтеся ви так. Чого ж ви зблідли? У нас і анестезіолог - "нове обличчя", тільки трошки пом'яте. Це Дядя Жора. Він колись пляшки збирав, але ось вибрали його, проголосували всім кварталом. Дасть вам в якості знеболювального ту ж горілку, в якій інструменти полоскалися. Економія бюджетних коштів, знаєте. Недофінансування.
- (вжуххх!) ...
- Куди ж ви? Почекайте! Дайте їм шанс!

В. Юрків.
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14.08.2021 09:27 Ответить
Мабуть тільки так і дійде до ЗЕБІЛІВ те що вони накоїли з Україною.
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14.08.2021 09:46 Ответить
На Одещині чиновники припинили приймати невакцинованих Минулої доби в Україні вакцинували від коронавірусу 161 792 людини, загалом - 4 644 649, - МОЗ - Цензор.НЕТ 481
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14.08.2021 10:17 Ответить
А какой смысл принимать зэбилов и пiд-рашек? Вот и припинили! Минулої доби в Україні вакцинували від коронавірусу 161 792 людини, загалом - 4 644 649, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9146
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14.08.2021 13:29 Ответить
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10219609538130864&id=1288205299
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14.08.2021 20:15 Ответить
 
 