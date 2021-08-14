За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 161 792 человека, всего - 4 644 649, - Минздрав

За минувшие сутки, 13 августа, 161 792 человека были вакцинированы от COVID-19 в Украине. Одну дозу получили 106 206 человек, полностью иммунизированы - 55 586 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В течение суток работали 926 мобильных бригад, 2 879 пунктов прививки, 335 центров вакцинации", - следует из сообщения.

Также уточняется, что с начала прививочной кампании привиты 4 644 649 человек, из них получили одну дозу – 4 644 647 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 688 903 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 7 333 550 прививок", - резюмировали в Минздраве.

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