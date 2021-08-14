За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 161 792 человека, всего - 4 644 649, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За минувшие сутки, 13 августа, 161 792 человека были вакцинированы от COVID-19 в Украине. Одну дозу получили 106 206 человек, полностью иммунизированы - 55 586 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"В течение суток работали 926 мобильных бригад, 2 879 пунктов прививки, 335 центров вакцинации", - следует из сообщения.
Также уточняется, что с начала прививочной кампании привиты 4 644 649 человек, из них получили одну дозу – 4 644 647 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 688 903 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
"Всего проведено 7 333 550 прививок", - резюмировали в Минздраве.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
- За "Слугу Народу" голосували, напевне? Бачу по футболці.
- Звичайно! Нові обличчя, всі дєла. Старі політики так уже надоїли.
- Ну, тоді для вас є приємний сюрприз. Сьогодні операцію проводить наша прибиральниця Галя. Вона якраз пройшла тижневий інтенсив з хірургії в Трускавці.
- ???
- Ви не хвилюйтеся, вона молода, всього 21 рік. Досвіду немає ніякого, але ж це не важливо, правда? Вона навчиться, дайте їй 100 днів.
- ???????
- Зараз тільки складаний ножик, лобзик і плоскогубці в горілці помиє, щоб продезинфікувати.
- ????????????? !!!!!!!!!!
- Та не хвилюйтеся ви так. Чого ж ви зблідли? У нас і анестезіолог - "нове обличчя", тільки трошки пом'яте. Це Дядя Жора. Він колись пляшки збирав, але ось вибрали його, проголосували всім кварталом. Дасть вам в якості знеболювального ту ж горілку, в якій інструменти полоскалися. Економія бюджетних коштів, знаєте. Недофінансування.
- (вжуххх!) ...
- Куди ж ви? Почекайте! Дайте їм шанс!
В. Юрків.